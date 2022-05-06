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Haberler Galeri JTI sigara fiyatları güncel liste: 6 Mayıs 2022 Winston, Camel, Monte Carlo, LD sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

JTI sigara fiyatları güncel liste: 6 Mayıs 2022 Winston, Camel, Monte Carlo, LD sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Sigara fiyatlarına gelen zammın ardından gözler JTI grubuna ait sigara markalarına çevrildi. Winston, Camel, Monte Carlo ve LD markalarının yer aldığı JTI grubunda sigara fiyatlarının ne kadar olduğu merak ediliyor. 2022 güncel sigara fiyatlarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 2022 Winston, Camel, Monte Carlo, LD sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 6 Mayıs JTI sigara fiyatları güncel liste...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.05.2022 09:12 Güncelleme Tarihi: 06.05.2022 09:12
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JTI sigara fiyatları güncel liste: 6 Mayıs 2022 Winston, Camel, Monte Carlo, LD sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

JTI sigara fiyatları güncel liste, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Japan Tobacco International (JTI) grubunda yer alan sigara fiyatlarına bugünden itibaren geçerli olmak üzere zam geldi. Bu gelişmelerin ardından Winston, Camel, Monte Carlo ve LD markalarının kaç TL olduğu araştırılmaya başlandı. Peki, 2022 Winston, Camel, Monte Carlo, LD sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 6 Mayıs JTI sigara fiyatları güncel liste...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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JTI sigara fiyatları güncel liste: 6 Mayıs 2022 Winston, Camel, Monte Carlo, LD sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

SİGARA FİYATLARI NE KADAR OLDU?

İşte 6 Mayıs 2022 tarihli sigara fiyatları zamlı güncel liste:

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JTI sigara fiyatları güncel liste: 6 Mayıs 2022 Winston, Camel, Monte Carlo, LD sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

JTI SİGARA FİYATLARI

Winston Slender: 26 TL

Winston Deep Blue & Dark Blue: 26 TL

Winston: 27 TL

Winston Xsence Black&Gray: 28 TL

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JTI sigara fiyatları güncel liste: 6 Mayıs 2022 Winston, Camel, Monte Carlo, LD sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Camel Slender: 25,50 TL

Camel: 26 TL

Monte Carlo: 25,50 TL

LD: 25,50 TL

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JTI sigara fiyatları güncel liste: 6 Mayıs 2022 Winston, Camel, Monte Carlo, LD sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

2022 BAT SİGARA FİYATLARI

Kent (Dark blue, dark blue long, switch): 26 TL

Kent D-Range: 26 TL

Kent (Blue, Grey, White): 27 TL

Kent Slims: 29 TL