JTI sigara fiyatları güncel liste: 6 Mayıs 2022 Winston, Camel, Monte Carlo, LD sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

JTI sigara fiyatları güncel liste, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Japan Tobacco International (JTI) grubunda yer alan sigara fiyatlarına bugünden itibaren geçerli olmak üzere zam geldi. Bu gelişmelerin ardından Winston, Camel, Monte Carlo ve LD markalarının kaç TL olduğu araştırılmaya başlandı. Peki, 2022 Winston, Camel, Monte Carlo, LD sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 6 Mayıs JTI sigara fiyatları güncel liste...