05 Mayıs 2022, Perşembe
Emekli zam ücreti belli oldu! En düşük emekli aylığı 5 bin 628 lira! SON 2 VERİ KALDI! Nisan ayı enflasyon rakamı sonrasında zamlı maaş listesi
Nisan ayı enlfasyon rakamları son dakika olarak açıklandı. Emekli ve memur zammının belirlenmesinde önemli parametreler arasında yer alan enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından hesaplamalar güncellendi. Temmuzda açıklanacak emekli ve memur maaş zammı için oran şimdiden yüzde 30'u geçti. Hal böyle olunca vatandaşlar, "4 aylık enflasyon rakamları sonrasında emekli maaşları ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Kim ne kadar maaş alacak?" sorularına yanıt aranmaya başladı. İşte, kuruşu kuruşuna hesaplanmış emekli maaşları...
Giriş Tarihi: 05.05.2022 21:22
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