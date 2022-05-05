05 Mayıs 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Emekli zam ücreti belli oldu! En düşük emekli aylığı 5 bin 628 lira! SON 2 VERİ KALDI! Nisan ayı enflasyon rakamı sonrasında zamlı maaş listesi

Emekli zam ücreti belli oldu! En düşük emekli aylığı 5 bin 628 lira! SON 2 VERİ KALDI! Nisan ayı enflasyon rakamı sonrasında zamlı maaş listesi

Nisan ayı enlfasyon rakamları son dakika olarak açıklandı. Emekli ve memur zammının belirlenmesinde önemli parametreler arasında yer alan enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından hesaplamalar güncellendi. Temmuzda açıklanacak emekli ve memur maaş zammı için oran şimdiden yüzde 30'u geçti. Hal böyle olunca vatandaşlar, "4 aylık enflasyon rakamları sonrasında emekli maaşları ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Kim ne kadar maaş alacak?" sorularına yanıt aranmaya başladı. İşte, kuruşu kuruşuna hesaplanmış emekli maaşları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.05.2022 21:22
  • 1
  • 17
Emekli zam ücreti belli oldu! En düşük emekli aylığı 5 bin 628 lira! SON 2 VERİ KALDI! Nisan ayı enflasyon rakamı sonrasında zamlı maaş listesi

Temmuz ayına kısa süre kala emekli ve memur maaşlarında yaşanacak değişim merak ediliyor. Nisan ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından emekli maaş zammı için geriye 2 veri kaldı. Maaşlar için yeni hesaplamalar ise milyonlarca emekli tarafından yakından takip ediliyor. Mayıs ve Haziran ayı oranlarının açıklanmasının ardından net maaş oraya çıkmış olacak. Hangi emekli ne kadar maaş alacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olunacak? İşte, kuruşu kuruşuna hesaplanmış emekli maaşları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 17
Emekli zam ücreti belli oldu! En düşük emekli aylığı 5 bin 628 lira! SON 2 VERİ KALDI! Nisan ayı enflasyon rakamı sonrasında zamlı maaş listesi

Emekli ve memur Temmuz zammı ile Türkiye'de milyonlarca vatandaşın geliri yükseleyecek. Temmuz maaş zammı için belirleyici olacak, 4 aylık aylık enflasyon verisi netleşirken, Mayıs ve Haziran verisinin de açıklamasıyla maaş zamları belli olacak. Memur enflasyon farkı ve emekli maaş zammı direkt olarak enflasyon rakamlarıyla belli olacakken, sosyal refah düzenlemesi altında ek zamlar gündeme gelecek.

  • 3
  • 17
Emekli zam ücreti belli oldu! En düşük emekli aylığı 5 bin 628 lira! SON 2 VERİ KALDI! Nisan ayı enflasyon rakamı sonrasında zamlı maaş listesi

MAAŞLARA ENFLASYON ORANININ ALTINDA ARTIŞ YAPILMAYACAK

Türkiye'de milyonlarca emekli ve memurun maaş zamları enflasyona endeksli olarak hesaplanıyor. Böylece enflasyonun altında artış yapılmıyor.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri her yıl 6 aylık enflasyon kadar iki kez artış görürken memur ve memur emeklileri de yine yılda iki kez toplu sözleşme zammını aşan enflasyon oranı kadar fark alıyor.

  • 4
  • 17
Emekli zam ücreti belli oldu! En düşük emekli aylığı 5 bin 628 lira! SON 2 VERİ KALDI! Nisan ayı enflasyon rakamı sonrasında zamlı maaş listesi

NİSAN ENFLASYON ORANI İLE MAAŞLARDA YENİ RAKAMLAR BELLİ OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Nisan 2022 enflasyon rakamlarını açıkladı. Nisan ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte emekli ve memurların Temmuz ayında alacakları artış oranlarıyla ilgili ilk ipuçları da gelmiş oldu.

  • 5
  • 17
Emekli zam ücreti belli oldu! En düşük emekli aylığı 5 bin 628 lira! SON 2 VERİ KALDI! Nisan ayı enflasyon rakamı sonrasında zamlı maaş listesi

4 AYLIK ENFLASYON ORANI YÜZDE 31,71

Aralık ayında 686,95 olan TÜFE endeksi Nisan ayı ile birlikte 904,79'a çıktı. Bu değişim 4 aylık enflasyon oranının yüzde 31,71 olarak gerçekleşmesini sağladı.

Üç aylık enflasyon oranı ise yüzde 22,81 olmuştu. Bu durumda emekliler ve memurlar için ilk 4 aylık oranlar da kesinleşmiş oldu. Şimdi nasıl uygulanacağına bakalım.