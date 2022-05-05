Emekli zam ücreti belli oldu! En düşük emekli aylığı 5 bin 628 lira! SON 2 VERİ KALDI! Nisan ayı enflasyon rakamı sonrasında zamlı maaş listesi

Temmuz ayına kısa süre kala emekli ve memur maaşlarında yaşanacak değişim merak ediliyor. Nisan ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından emekli maaş zammı için geriye 2 veri kaldı. Maaşlar için yeni hesaplamalar ise milyonlarca emekli tarafından yakından takip ediliyor. Mayıs ve Haziran ayı oranlarının açıklanmasının ardından net maaş oraya çıkmış olacak. Hangi emekli ne kadar maaş alacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olunacak? İşte, kuruşu kuruşuna hesaplanmış emekli maaşları...