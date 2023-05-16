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Jandarma tayin sonuçları 2023 | JGK jandarma sözleşmeli erbaş atama sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir?
Jandarma tayin sonuçları 2023 araştırılan konuların başında yer alıyor. Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) bünyesinde 500 sözleşmeli erbaş alımı yapacağını duyurarak başvurularını 11 Mayıs'ta bitirdi. Peki Jandarma tayinleri ne zaman açıklanacak 2023? JGK Uzman Erbaş alımı atamaları ne zaman, göreve hangi tarihte başlayacaklar?