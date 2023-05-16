Jandarma tayin sonuçları 2023 | JGK jandarma sözleşmeli erbaş atama sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir?

Sınav tarihleri PTS'de "Sonuç Bilgileri'' kısmından yayımlanacaktır. Adaylara posta ile tebligat yapılmayacaktır. Adaylara bildirilen sınav tarihi değiştirilemeyeceğinden, adaylar kendileri için belirtilen sınav tarihi ve saatinde sınav yerinde hazır bulunacaktır. Bildirilen tarihte sınava katılmayan adaylar, başka bir tarihte sınava alınmayacaktır.