17 Mayıs 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Jandarma tayin sonuçları 2023 | JGK jandarma sözleşmeli erbaş atama sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir?

Jandarma tayin sonuçları 2023 | JGK jandarma sözleşmeli erbaş atama sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir?

Jandarma tayin sonuçları 2023 araştırılan konuların başında yer alıyor. Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) bünyesinde 500 sözleşmeli erbaş alımı yapacağını duyurarak başvurularını 11 Mayıs'ta bitirdi. Peki Jandarma tayinleri ne zaman açıklanacak 2023? JGK Uzman Erbaş alımı atamaları ne zaman, göreve hangi tarihte başlayacaklar?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.05.2023 17:40 Güncelleme Tarihi: 16.05.2023 17:40
  • 1
  • 9
Jandarma tayin sonuçları 2023 | JGK jandarma sözleşmeli erbaş atama sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir? Sorgulama ekranı!

JGK bünyesinde 500 sözleşmeli erbaş alımı yapacağını duyurdu. Başvurular nisan ayında başlayan başvurular 11 Mayıs'ta son buldu. Arama motorlarında sıklıkla, "Jandarma tayinleri ne zaman açıklanacak?", "JGK Uzman Erbaş alımı atamaları ne zaman?" sorularının cevapları aratılıyor. İşte tim detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 9
Jandarma tayin sonuçları 2023 | JGK jandarma sözleşmeli erbaş atama sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir? Sorgulama ekranı!

JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI SONLANDI

Başvurular https://vatandas.jandarma.gov.tr internet adresinden "İşlemler" ''Personel / Öğrenci Alım Başvuru ve Sonuçları'' kısmından Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi (PTS) üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla 27 Nisan 2023 – 11 Mayıs 2023 (Saat 23.59'a kadar) tarihleri arasında başvuru formunun doldurulması suretiyle yapılacaktır.

  • 3
  • 9
Jandarma tayin sonuçları 2023 | JGK jandarma sözleşmeli erbaş atama sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir? Sorgulama ekranı!

OLUMLU SONUÇLAR SINAVA ALINACAK

Başvuruları olumlu değerlendirilen adaylar sınavlara davet edilecek. Başvurusu uygun değerlendirilen adaylardan Tablo-1'deki branşlara göre kontenjan miktarının 20 (yirmi) katı aday sınava çağrılacaktır.

  • 4
  • 9
Jandarma tayin sonuçları 2023 | JGK jandarma sözleşmeli erbaş atama sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir? Sorgulama ekranı!

Sınav tarihleri PTS'de "Sonuç Bilgileri'' kısmından yayımlanacaktır. Adaylara posta ile tebligat yapılmayacaktır. Adaylara bildirilen sınav tarihi değiştirilemeyeceğinden, adaylar kendileri için belirtilen sınav tarihi ve saatinde sınav yerinde hazır bulunacaktır. Bildirilen tarihte sınava katılmayan adaylar, başka bir tarihte sınava alınmayacaktır.

  • 5
  • 9
Jandarma tayin sonuçları 2023 | JGK jandarma sözleşmeli erbaş atama sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir? Sorgulama ekranı!

HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK?

Aşçı 40

Kasap 20

Berber (Erkek Berberi) 5

Fırıncı 5

Betonarme Demircisi 17

Boya ve Alçıcı 60

Çatı Ustası 5

Duvarcı 54