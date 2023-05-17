17 Mayıs 2023, Çarşamba
İlk işe giriş tarihi 1999-2000-2008 sonrası olanlar dikkat! EYT kısmi emeklilik tablo detayı netleşti! SGK yeni prim - yaş tablosu...
EYT düzenlemesi sonrasında emeklilik hayali olanlar başvurularını gerçekleştirdi. Yeni emeklilik reformu için atılacak adımlar merak ediliyor. Bağkur'lulara yapılacak prim indirimiyle 5 yıl erken emeklilik imkanı tanınacak. 2000 sonrası işe giriş tarihi olanlar için yeni adımların atılması bekleniyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni emeklilik sistemi için son dakika açıklamalarda bulunmuştu. İşte, EYT kısmi emeklilik tablosu!
Giriş Tarihi: 17.05.2023 10:23 Güncelleme Tarihi: 17.05.2023 10:24
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