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Haberler Galeri İlk işe giriş tarihi 1999-2000-2008 sonrası olanlar dikkat! EYT kısmi emeklilik tablo detayı netleşti! SGK yeni prim - yaş tablosu...

İlk işe giriş tarihi 1999-2000-2008 sonrası olanlar dikkat! EYT kısmi emeklilik tablo detayı netleşti! SGK yeni prim - yaş tablosu...

EYT düzenlemesi sonrasında emeklilik hayali olanlar başvurularını gerçekleştirdi. Yeni emeklilik reformu için atılacak adımlar merak ediliyor. Bağkur'lulara yapılacak prim indirimiyle 5 yıl erken emeklilik imkanı tanınacak. 2000 sonrası işe giriş tarihi olanlar için yeni adımların atılması bekleniyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni emeklilik sistemi için son dakika açıklamalarda bulunmuştu. İşte, EYT kısmi emeklilik tablosu!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.05.2023 10:23 Güncelleme Tarihi: 17.05.2023 10:24
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EYT kısmi emeklilik tablo detayı netleşti! İlk işe giriş tarihi 1999-2000-2008 sonrası olanlar dikkat! SGK yeni prim - yaş tablosu...

EYT düzenlemesi sonrasında milyonlarca vatandaş emeklilik fırsatı yakaladı. Bu süreçte kapsam dışında kalanlar ise diğer formüller üzerinden araştırmalarını sıklaştırdı. Bağ-Kur'lulara yapılacak prim indirimiyle 5 yıl erken emeklilik fırsatı yakalanmış olacak. İşe ilk giriş tarihi 2000 sonrası olanların emeklilik şartlarında esneme yapılabileceği sinyalinde bulunuldu. Hal böyle olunca,"Kademeli emeklilik şartları neler olacak? Kademeli emeklililkten kimler yararlanabilecek?" sorularının cevapları sorgulanıyor. İşte, emeklilik şartları için detaylar!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EYT kısmi emeklilik tablo detayı netleşti! İlk işe giriş tarihi 1999-2000-2008 sonrası olanlar dikkat! SGK yeni prim - yaş tablosu...

23 yıllık sorun çözülerek Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili düzenleme çıkartıldı ve uygulanmasıyla birlikte milyonlarca vatandaş emeklilik hakkına kavuşurken yeni bir emeklilik reformunun işareti de verilmiş oldu.

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EYT kısmi emeklilik tablo detayı netleşti! İlk işe giriş tarihi 1999-2000-2008 sonrası olanlar dikkat! SGK yeni prim - yaş tablosu...

Yeni reform çalışması EYT kapsamına girmeyen ve 8 Eylül 1999 sonrasında sigortalı olanlar açısından da avantajlar içeriyor.

Burada daha erken sigortalı olan ve konulan 7.000 gün prim şartını tamamlayanlar açısından bir kademeli emeklilik sistemi üzerinde çalışılıyor.

Yeni hükümetin ana gündemi ekonomi olacak.

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EYT kısmi emeklilik tablo detayı netleşti! İlk işe giriş tarihi 1999-2000-2008 sonrası olanlar dikkat! SGK yeni prim - yaş tablosu...

Asgari ücretliler, memur ve emekliye zam, esnaf ile çiftçinin prim yükünün hafifletilmesi, ev kadınlarına emeklilik, 2024 bütçesi öncelikli olacak.

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EYT kısmi emeklilik tablo detayı netleşti! İlk işe giriş tarihi 1999-2000-2008 sonrası olanlar dikkat! SGK yeni prim - yaş tablosu...

Seçimin ardından ekonomide, çalışma hayatında ve sosyal güvenlik alanında yasal düzenlemeler ve mevzuat değişiklikleri ile yaşama geçirilecek. İşte atılacak önemli adımlar...

Yeni kurulacak Meclis ve hükümetin ekonomi gündemi bir hayli yoğun olacak.