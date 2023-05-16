1 gram altını bile olan mutlaka beklesin! O tarihte bu fiyat olacak! Altın alan ve satanlara net uyarı: Saçma sapan bir şekilde...

Altın fiyatları yatırımcı ve vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 1.272 lira seviyesinde işlem görüyor. Altını almak ve satmak isteyen yatırımcı ise nasıl davranması gerektiğini araştırıyor. Peki altın fiyatları ne olacak? İşte merak edilenler...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 16.05.2023 16:38 Güncelleme Tarihi: 16.05.2023 16:38 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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