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Haberler Galeri 1 gram altını bile olan mutlaka beklesin! O tarihte bu fiyat olacak! Altın alan ve satanlara net uyarı: Saçma sapan bir şekilde...

1 gram altını bile olan mutlaka beklesin! O tarihte bu fiyat olacak! Altın alan ve satanlara net uyarı: Saçma sapan bir şekilde...

Altın fiyatları yatırımcı ve vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 1.272 lira seviyesinde işlem görüyor. Altını almak ve satmak isteyen yatırımcı ise nasıl davranması gerektiğini araştırıyor. Peki altın fiyatları ne olacak? İşte merak edilenler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.05.2023 16:38 Güncelleme Tarihi: 16.05.2023 16:38
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1 gramı altını olanlar bile gözünü ayırmasın! O tarihte bu fiyat olacak! Altın alan ve satanlara net uyarı: Saçma sapan bir şekilde...

Altın fiyatlarında damping etkisine hazır olun. Analistler, para politikasına ilişkin belirsizliklerin altının ons fiyatını baskıladığını belirtiyor. Gram ve çeyrek altının nasıl bir seyir izleyeceği ise merak konusu oldu. İşte yatırımcılara uzmanlardan sert uyarı: Saçma sapan bir şekilde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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1 gramı altını olanlar bile gözünü ayırmasın! O tarihte bu fiyat olacak! Altın alan ve satanlara net uyarı: Saçma sapan bir şekilde...

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 1.272 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,68 artışla 1.275 liradan tamamladı.

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1 gramı altını olanlar bile gözünü ayırmasın! O tarihte bu fiyat olacak! Altın alan ve satanlara net uyarı: Saçma sapan bir şekilde...

Altının gram fiyatı, güne değer kaybıyla başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,24 altında 1.272 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.090 lira, Cumhuriyet altını da 8.450 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, dün yüzde 0,28 yükselişle 2.016 dolardan kapanmasının ardından şu sıralarda yüzde 0,4 gerileyerek 2.008 dolardan alıcı buluyor.

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1 gramı altını olanlar bile gözünü ayırmasın! O tarihte bu fiyat olacak! Altın alan ve satanlara net uyarı: Saçma sapan bir şekilde...

Analistler, para politikasına ilişkin belirsizliklerin altının ons fiyatını baskıladığını belirterek, makroekonomik veri akışının yatırımcıların odağında olduğunu ifade etti.

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1 gramı altını olanlar bile gözünü ayırmasın! O tarihte bu fiyat olacak! Altın alan ve satanlara net uyarı: Saçma sapan bir şekilde...

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in yayımlamış olduğu raporda, Fed'in yıl sonuna kadar kısıtlayıcı para politikası duruşunu sürdürmesinin beklendiğini hatırlatan analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ay 25 baz puan faiz artıracağına yönelik beklentilerin yüzde 20'nin üzerine çıktığını bildirdi.