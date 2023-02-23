JANDARMA promosyon son dakika | MART ayında imzalar tazelenecek! 27.000-30.000 TL...TSK JGK Promosyon 2023 ödemesi ne kadar, kaç TL?

Şubat ayı itibarıyla sözleşmelerinin bitmesi ve mart ayında yeni anlaşmanın yapılması beklenen Jandarma personelinin promosyon ödemesinin ne kadar, kaç TL olacağı merak ediliyor. Arama motorlarında "JGK promosyon anlaşması yapıldı mı?" "Jandarma promosyon ödemesi ne kadar?" sorularının cevapları araştırılıyor. Peki Jandarma promosyon ödemeleri hangi tarihte hesaplarda olacak?