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Haberler Galeri JANDARMA promosyon son dakika | MART ayında imzalar tazelenecek! 27.000-30.000 TL...TSK JGK Promosyon 2023 ödemesi ne kadar, kaç TL?

JANDARMA promosyon son dakika | MART ayında imzalar tazelenecek! 27.000-30.000 TL...TSK JGK Promosyon 2023 ödemesi ne kadar, kaç TL?

Jandarma promosyon ödemelerine dair araştırmalar uzun zamandır sürüyor. Farklı meslek gruplarının promosyon anlaşmalarının sağlanması ve ödemelerinin gerçekleşmesinin hemen ardından JGK promosyon ödemeleri de merak konusu oldu. Jandarma personeli için mevcut protokol Şubatta biteceği için, yeni sözleşme martta başlayacağı aktarıldı. Peki ödemeler ne zaman yatacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.02.2023 18:44
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JANDARMA promosyon son dakika | MART ayında imzalar tazelenecek! 30.000 TL...TSK JGK Promosyon 2023 ödemesi ne kadar, kaç TL?

Şubat ayı itibarıyla sözleşmelerinin bitmesi ve mart ayında yeni anlaşmanın yapılması beklenen Jandarma personelinin promosyon ödemesinin ne kadar, kaç TL olacağı merak ediliyor. Arama motorlarında "JGK promosyon anlaşması yapıldı mı?" "Jandarma promosyon ödemesi ne kadar?" sorularının cevapları araştırılıyor. Peki Jandarma promosyon ödemeleri hangi tarihte hesaplarda olacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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JANDARMA promosyon son dakika | MART ayında imzalar tazelenecek! 30.000 TL...TSK JGK Promosyon 2023 ödemesi ne kadar, kaç TL?

JGK PROSMOYON ANLAŞMASI NE ZAMAN?

Jandarma personelinin banka maaş anlaşmasının şubat ayında biteceği ve yeni sözleşmenin mart ayında başlayacağı açıklandı.Ancak konuya ilişkin netlik kazanan bir açıklama bulunmamaktadır. Konuya ilişkin gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.

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JANDARMA promosyon son dakika | MART ayında imzalar tazelenecek! 30.000 TL...TSK JGK Promosyon 2023 ödemesi ne kadar, kaç TL?

JANDARMA PROMOSYONU NE KADAR KAÇ TL OLACAK?

İçişleri'ne bağlı jandarmanın 2023 yılındaki promosyon için 3 aylık peşin promosyon taleplerinin olduğu öğrenildi.

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JANDARMA promosyon son dakika | MART ayında imzalar tazelenecek! 30.000 TL...TSK JGK Promosyon 2023 ödemesi ne kadar, kaç TL?

JGK promosyon ödemesi için sosyal medya üzerinden talep edilen rakam ise 30 bin TL idi.

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JANDARMA promosyon son dakika | MART ayında imzalar tazelenecek! 30.000 TL...TSK JGK Promosyon 2023 ödemesi ne kadar, kaç TL?

Ancak 27 bin TL civarında bir ödeme beklendiği ifade edildi. Konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama bulunmamaktadır.