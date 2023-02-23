HaberlerGaleriJANDARMA promosyon son dakika | MART ayında imzalar tazelenecek! 27.000-30.000 TL...TSK JGK Promosyon 2023 ödemesi ne kadar, kaç TL?
JANDARMA promosyon son dakika | MART ayında imzalar tazelenecek! 27.000-30.000 TL...TSK JGK Promosyon 2023 ödemesi ne kadar, kaç TL?
Jandarma promosyon ödemelerine dair araştırmalar uzun zamandır sürüyor. Farklı meslek gruplarının promosyon anlaşmalarının sağlanması ve ödemelerinin gerçekleşmesinin hemen ardından JGK promosyon ödemeleri de merak konusu oldu. Jandarma personeli için mevcut protokol Şubatta biteceği için, yeni sözleşme martta başlayacağı aktarıldı. Peki ödemeler ne zaman yatacak?