Evi az hasarlı olana da nakdi destek! Afet yardımlarında merak edilenler yanıt buldu

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6 şiddetindeki iki deprem 10 ilde büyük yıkıma yol açarken, yaraların sarılması için çalışmalar devam ediyor. Depremlerin ardından bölgede yaşamı olumsuz etkileyen şartların ortadan kaldırılması, vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için başlatılan seferberlik sürüyor. Konutu orta ve az hasarlı olana da 10 bin liralık nakdi ödeme yapılacak. Ev sahipleri için 5 bin lira olan kira yardımı kiracılar için 3 bin liraya çıkarılırken, ödemelerde ikamet esas alınıyor.

Sabah Giriş Tarihi: 24.02.2023 06:57 Güncelleme Tarihi: 24.02.2023 06:57 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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