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Evi az hasarlı olana da nakdi destek! Afet yardımlarında merak edilenler yanıt buldu

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6 şiddetindeki iki deprem 10 ilde büyük yıkıma yol açarken, yaraların sarılması için çalışmalar devam ediyor. Depremlerin ardından bölgede yaşamı olumsuz etkileyen şartların ortadan kaldırılması, vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için başlatılan seferberlik sürüyor. Konutu orta ve az hasarlı olana da 10 bin liralık nakdi ödeme yapılacak. Ev sahipleri için 5 bin lira olan kira yardımı kiracılar için 3 bin liraya çıkarılırken, ödemelerde ikamet esas alınıyor.

Sabah
Giriş Tarihi: 24.02.2023 06:57 Güncelleme Tarihi: 24.02.2023 06:57
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Evi az hasarlı olana da nakdi destek! Afet yardımlarında merak edilenler yanıt buldu

Depremlerin ardından bölgede yaşamı olumsuz etkileyen şartların ortadan kaldırılması, vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için başlatılan seferberlik sürüyor. Konutu orta ve az hasarlı olana da başvuru şartı olmadan, acil ihtiyaçlarını karşılamaları için 10 bin liralık nakdi ödeme yapılacak.

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Evi az hasarlı olana da nakdi destek! Afet yardımlarında merak edilenler yanıt buldu

Ev sahipleri için 5 bin lira olan kira yardımı kiracılar için 3 bin liraya çıkarılırken ödemelerde ikamet esas alınıyor. Kiracı olup ikameti olmayanların kontrat ya da adına olan aboneliklerle kaymakamlığa başvurarak yıkılan, hasar gören konutta yaşadığını ispatlaması gerekiyor. Nakdi yardımlar hane başına olup ev sahibi ve kiracının hesaplarına ayrı ayrı yatırılıyor.

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Evi az hasarlı olana da nakdi destek! Afet yardımlarında merak edilenler yanıt buldu

Hayatını kaybedenlerin aile yakınlarına yapılacak 100 bin liralık nakdi yardım başvuruları da il valiliklerince alınacak. Hasar gören konutta oturduğu kimlik paylaşım sistemi veya ikametgâh doğrulamasıyla tespit edilen afetzedelere barınma desteği sağlanıyor.

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Evi az hasarlı olana da nakdi destek! Afet yardımlarında merak edilenler yanıt buldu

Afetten etkilenenlere yapılan veya yapılacak devlet yardımlarının dışında evi, binası yıkılan, hasar görenlerden sigortası olanlara 640 bin lirayı geçmemek üzere zarar durumuna göre ödeme yapılıyor. Araba, minibüs gibi araçları hasar görenlerden kaskosu olanlara "doğal afet" maddesi olanların zararlarını sigorta şirketleri karşılayacak.

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Evi az hasarlı olana da nakdi destek! Afet yardımlarında merak edilenler yanıt buldu

Sabah Gazetesi'nden Hazal Ateş'in haberine göre Afet bölgesine yönelik deprem yardımları ve sigorta ödemelerine ilişkin merak edilen bazı soruların yanıtları şöyle: