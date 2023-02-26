HaberlerGaleri29 bin 900 TL'ye ev sahibi olun! Prefabrik ev fiyatları 2023 | 50-55-59-70-75-85-90-100-150 metrekare... 2+1,3+1,4+1 prefabrik evler ne kadar, kaç TL?
29 bin 900 TL'ye ev sahibi olun! Prefabrik ev fiyatları 2023 | 50-55-59-70-75-85-90-100-150 metrekare... 2+1,3+1,4+1 prefabrik evler ne kadar, kaç TL?
Prefabrik ev fiyatları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yaşanan deprem felaketinin ardından insanlar güvenilir ve dayanıklı ev arayışına başladılar. Bunlardan biri olan prefabrik ev ihtiyaca göre şekillenerek 2+1, 3+1, 4+1 şeklinde tercih edilebiliyor. Peki 2023 prefabrik ev fiyatları ne kadar, kaç TL?