26 Şubat 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri 29 bin 900 TL'ye ev sahibi olun! Prefabrik ev fiyatları 2023 | 50-55-59-70-75-85-90-100-150 metrekare... 2+1,3+1,4+1 prefabrik evler ne kadar, kaç TL?

29 bin 900 TL'ye ev sahibi olun! Prefabrik ev fiyatları 2023 | 50-55-59-70-75-85-90-100-150 metrekare... 2+1,3+1,4+1 prefabrik evler ne kadar, kaç TL?

Prefabrik ev fiyatları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yaşanan deprem felaketinin ardından insanlar güvenilir ve dayanıklı ev arayışına başladılar. Bunlardan biri olan prefabrik ev ihtiyaca göre şekillenerek 2+1, 3+1, 4+1 şeklinde tercih edilebiliyor. Peki 2023 prefabrik ev fiyatları ne kadar, kaç TL?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.02.2023 08:48 Güncelleme Tarihi: 26.02.2023 08:49
  • 1
  • 20
29 bin 900 TL’ye ev sahibi olun! Prefabrik ev fiyatları 2023 | 50-55-59-70-75-85-90-100-150 metrekare... 2+1,3+1,4+1 prefabrik evler ne kadar, kaç TL?

Deprem sebebiyle en çok merak edilen konulardan biri de prefabrik evler oldu. Büyüklüğü ve oda sayısı değişiklik gösteren prefabrik evler temel kazılmadan kısa sürede monte edilebiliyor. Depreme dayanıklılık noktasında en güvenilir yapılara arasında gösterilen prefabrik evlerin fiyatları araştırılıyor. Peki prefabrik ev avantaj ve dezavantajları neler? Devlet destekli prefabrik ev nasıl alınır?

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 20
29 bin 900 TL’ye ev sahibi olun! Prefabrik ev fiyatları 2023 | 50-55-59-70-75-85-90-100-150 metrekare... 2+1,3+1,4+1 prefabrik evler ne kadar, kaç TL?

PREFABRİK EV NEDİR?

Duvar, pencere gibi tüm parçaları fabrikada üretilen ve inşası için temel kazılması gerekmeyen yapı türüne prefabrik ev denir. Prefabrik evler bir ya da iki katlı olarak istenilen metrekare ve oda yerleşim planına göre hazırlanabilmektedir.

  • 3
  • 20
29 bin 900 TL’ye ev sahibi olun! Prefabrik ev fiyatları 2023 | 50-55-59-70-75-85-90-100-150 metrekare... 2+1,3+1,4+1 prefabrik evler ne kadar, kaç TL?

4 AŞAMADA YAPILIYOR

Fabrikada modül imalatı.

Modülleri "donatmak" için çeşitli işlemler

Kalite kontrol ve hava sızdırmazlık testi.

Şantiyede montaj ve ardından çerçeve ve çatı için bir çatı ustasının müdahalesi.

Evin tamamı fabrika yapımı olsa bile, seçtiğiniz arazinin daha önce işlem görmesi ve ev monte edildiğinde temellerinin atılmış olması esastır.

  • 4
  • 20
29 bin 900 TL’ye ev sahibi olun! Prefabrik ev fiyatları 2023 | 50-55-59-70-75-85-90-100-150 metrekare... 2+1,3+1,4+1 prefabrik evler ne kadar, kaç TL?

PREFABRİK EVLERİN AVANTAJLARI

*Prefabrik evlerin üretimi, her iklim koşuluna göre yapılabilmektedir.

*Pefabrik evler, üretim ve montaj sürelerinin kısalığıyla fark yaratırlar.

  • 5
  • 20
29 bin 900 TL’ye ev sahibi olun! Prefabrik ev fiyatları 2023 | 50-55-59-70-75-85-90-100-150 metrekare... 2+1,3+1,4+1 prefabrik evler ne kadar, kaç TL?

*Kullanılan malzemelerin özellikleri, prefabrik evlerin deprem gibi doğal afetlere karşı dayanıklı olmalarını sağlar.

*Prefabrik evlerin şekli ve tasarımı sizin isteğinize bağlıdır.