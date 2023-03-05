Jandarma promosyon ödeme tarihleri açıklandı mı? JGK promosyon ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

JANDARMA PROMOSYON ALACAK MI?

MSB bünyesinde bulunan TSK personeline 26 bin TL promosyon verilmiş, açıklamada ise "Maaş/ücret ödemelerine ilişkin bankacılık hizmetleri ve personele ödenecek promosyona ilişkin olarak Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O ile 1 Ocak 2023 31 Aralık 2025 tarihleri arasında uygulanmak üzere protokol imzalanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre, TSK personeline 3 yıl için tek seferde 26 bin lira toplu promosyon tutarının Ocak 2023'te yatırılması kararlaştırılmıştı." ifadelerini paylaşmıştı.