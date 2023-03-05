06 Mart 2023, Pazartesi
Jandarma promosyon ödeme tarihleri açıklandı mı? JGK promosyon ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?
"Jandarma promosyon ödeme tarihleri açıklandı mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Jandarmaların gözü kulağı promosyon anlaşmasına çevrildi. Kamu kurumları ile bankalar arasında promosyon sözleşmeleri güncellenirken, Jandarma subay ve astsubayların promosyon alıp almayacağı merak edildi. Peki, Jandarma promosyon ödeme tarihleri açıklandı mı? JGK promosyon ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 05.03.2023 22:51 Güncelleme Tarihi: 05.03.2023 22:51
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