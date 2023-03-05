06 Mart 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Jandarma promosyon ödeme tarihleri açıklandı mı? JGK promosyon ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

Jandarma promosyon ödeme tarihleri açıklandı mı? JGK promosyon ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

"Jandarma promosyon ödeme tarihleri açıklandı mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Jandarmaların gözü kulağı promosyon anlaşmasına çevrildi. Kamu kurumları ile bankalar arasında promosyon sözleşmeleri güncellenirken, Jandarma subay ve astsubayların promosyon alıp almayacağı merak edildi. Peki, Jandarma promosyon ödeme tarihleri açıklandı mı? JGK promosyon ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.03.2023 22:51 Güncelleme Tarihi: 05.03.2023 22:51
  • 1
  • 12
Jandarma promosyon ödeme tarihleri açıklandı mı? JGK promosyon ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

"Jandarma promosyon ödeme tarihleri açıklandı mı? JGK promosyon ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Jandarmaların gözü kulağı promosyon anlaşmasına çevrildi. Kamu kurumları ile bankalar arasında promosyon sözleşmeleri güncellenirken, Jandarma subay ve astsubayların promosyon alıp almayacağı merak edildi. Peki, Jandarma promosyon ödeme tarihleri açıklandı mı? JGK promosyon ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 12
Jandarma promosyon ödeme tarihleri açıklandı mı? JGK promosyon ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

JANDARMA PROMOSYON ALACAK MI?

MSB bünyesinde bulunan TSK personeline 26 bin TL promosyon verilmiş, açıklamada ise "Maaş/ücret ödemelerine ilişkin bankacılık hizmetleri ve personele ödenecek promosyona ilişkin olarak Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O ile 1 Ocak 2023 31 Aralık 2025 tarihleri arasında uygulanmak üzere protokol imzalanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre, TSK personeline 3 yıl için tek seferde 26 bin lira toplu promosyon tutarının Ocak 2023'te yatırılması kararlaştırılmıştı." ifadelerini paylaşmıştı.

  • 3
  • 12
Jandarma promosyon ödeme tarihleri açıklandı mı? JGK promosyon ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

TSK personeli sonrası jandarma personeli de promosyon haberi bekliyor. Jandarma personelleri 30 bin TL'ye varan promosyon ödemesi talebinde bulunmuştu, anlaşma henüz sağlanamamıştı.

  • 4
  • 12
Jandarma promosyon ödeme tarihleri açıklandı mı? JGK promosyon ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

JANDARMA PROMOSYON ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Mevcut protokolün şubat ayında sona erecek olması sebebiyle yeni sözleşmenin mart ayında başlaması bekleniyor. Anlaşmasının sağlanmasıyla promosyonlar banka hesaplarına yatacak.

  • 5
  • 12
Jandarma promosyon ödeme tarihleri açıklandı mı? JGK promosyon ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

JANDARMA PROMOSYONU NE KADAR?

EGM çalışanları 27 bin TL promosyon alırken, sağlık çalışanlarına 3 senelik protokol karşılığında maaş miktarına bakılmadan 29 bin TL promosyon ödemesi yapılması kararlaştırılmıştı.

Bu ödemenin 27 bin TL'sinin peşin verilmesi kararlaştırılmıştı.