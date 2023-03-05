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Haberler Galeri Emekli yeni maaş tablosu sonuçlandı! Hesap kitap yapıldı, emekliye 6.702 TL! Ek zam, intibak bu listede! 2000'den sonra olanlar...

Emekli yeni maaş tablosu sonuçlandı! Hesap kitap yapıldı, emekliye 6.702 TL! Ek zam, intibak bu listede! 2000'den sonra olanlar...

Emekli ve memur maaşlarına yapılacak yılın ikinci zammı için hesaplamalar hız kazandı. TÜİK tarafından açıklanan Şubat ayı enflasyon rakamları sonrasında yeni maaşlar için detaylar merak ediliyor. Yaklaşık 14 milyon emeklinin Temmuz zammı 6 aylık enflasyon rakamları ile netleşecek. Hal böyle olunca,"En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli Temmuz maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, emekli Temmuz maaş zammı için son dakika gelişmeler!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.03.2023 21:36 Güncelleme Tarihi: 05.03.2023 21:36
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Emekli yeni maaş tablosu sonuçlandı! Hesap kitap yapıldı, emekliye 6.702 TL! Ek zam, intibak bu listede! 2000’den sonra olanlar...

Emekliler Ocak ayında zamlı maaşlarını aldı. Şubat ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından Temmuz zam oranı için detaylar merak edilmeye başlandı. Ocak ayında en düşük emekli maaşı 5.500 TL olarak açıklanmıştı. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Ocak tarihinde 6 aylık enflasyon verilerinin açıklanması ile birlikte memur ve emekli maaş zam oranı belli olmuştu. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte Temmuz ayı için son veriler!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekli yeni maaş tablosu sonuçlandı! Hesap kitap yapıldı, emekliye 6.702 TL! Ek zam, intibak bu listede! 2000’den sonra olanlar...

ŞUBAT AYI ENFLASYON NE KADAR OLDU?

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 55,18, aylık yüzde 3,15 oldu.

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Emekli yeni maaş tablosu sonuçlandı! Hesap kitap yapıldı, emekliye 6.702 TL! Ek zam, intibak bu listede! 2000’den sonra olanlar...

MAAŞLAR NE KADAR OLACAK?

Bağ-Kur esnaf

Mevcut: 5.456 TL

Yeni: 6.001 TL

SSK (2000 öncesi)

Eski: 6.093 TL

Yeni: 6.702 TL

En düşük Emekli: 5.500 TL

Yeni: 6.050 TL

*Not: En düşük emekli maaşı alt sınırı düzenleme ile belirleniyor.

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Emekli yeni maaş tablosu sonuçlandı! Hesap kitap yapıldı, emekliye 6.702 TL! Ek zam, intibak bu listede! 2000’den sonra olanlar...

Memurların ve memur emeklilerinin Ocak ayında yüzde 8 toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkıyla yüzde 16.48 çıkan zam oranları 13.52 puanlık refah payıyla yüzde 30'a yükseltilmişti.

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Emekli yeni maaş tablosu sonuçlandı! Hesap kitap yapıldı, emekliye 6.702 TL! Ek zam, intibak bu listede! 2000’den sonra olanlar...

Bunun için yapılan yasal düzenlemede de 13.52 puanlık ilave oranın, aynı döneme ilişkin enflasyon farkı hesaplamasında dikkate alınmayacağı belirtilmişti.