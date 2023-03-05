Emekli yeni maaş tablosu sonuçlandı! Hesap kitap yapıldı, emekliye 6.702 TL! Ek zam, intibak bu listede! 2000'den sonra olanlar...

Emekli ve memur maaşlarına yapılacak yılın ikinci zammı için hesaplamalar hız kazandı. TÜİK tarafından açıklanan Şubat ayı enflasyon rakamları sonrasında yeni maaşlar için detaylar merak ediliyor. Yaklaşık 14 milyon emeklinin Temmuz zammı 6 aylık enflasyon rakamları ile netleşecek. Hal böyle olunca,"En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli Temmuz maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, emekli Temmuz maaş zammı için son dakika gelişmeler!