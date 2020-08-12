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İzmirlinin zam isyanı! Türkiye'deki en pahalı suyu kullanıyorlar...
CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 1 Eylül 2020'den geçerli olmak üzere su bedellerine yüzde 11.7 zam yapması, Tüketiciyi Koruma Derneği'ni (TÜKODER) harekete geçirdi. TÜKODER İzmir Şubesi Başkanı Cevdet Uçan, yapılan zammın geri alınması için başvuruda bulunup, tüketicinin yanında yer alabileceklerini ifade etti.
Giriş Tarihi: 12.08.2020 19:57 Güncelleme Tarihi: 12.08.2020 20:00
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