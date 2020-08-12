12 Ağustos 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri İzmirlinin zam isyanı! Türkiye'deki en pahalı suyu kullanıyorlar...

İzmirlinin zam isyanı! Türkiye'deki en pahalı suyu kullanıyorlar...

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 1 Eylül 2020'den geçerli olmak üzere su bedellerine yüzde 11.7 zam yapması, Tüketiciyi Koruma Derneği'ni (TÜKODER) harekete geçirdi. TÜKODER İzmir Şubesi Başkanı Cevdet Uçan, yapılan zammın geri alınması için başvuruda bulunup, tüketicinin yanında yer alabileceklerini ifade etti.

Giriş Tarihi: 12.08.2020 19:57 Güncelleme Tarihi: 12.08.2020 20:00
  • 1
  • 12
İzmirlinin zam isyanı! Türkiye'deki en pahalı suyu kullanıyorlar...

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, 1 Eylül 2020'den geçerli olmak üzere suyun metreküp fiyatına yüzde 11.76 oranında zam yaptı. İzmir'de su tüketim bedellerinin artması hem vatandaşların hem de sivil toplum kuruluşlarının tepkisini topladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 12
İzmirlinin zam isyanı! Türkiye'deki en pahalı suyu kullanıyorlar...

TÜKODER İzmir Şubesi Başkanı Cevdet Uçan, yüksek su faturaları ile ilgili çok sayıda şikayet aldıklarını belirterek yeni zammın iptali için gerekirse başvuruda bulunabileceklerini söyledi.

  • 3
  • 12
İzmirlinin zam isyanı! Türkiye'deki en pahalı suyu kullanıyorlar...

İzmir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) yetkililerine şikayetleri aktardıklarını belirten Uçan, İZSU'dan yapılan açıklamada aralık, ocak ve şubat aylarında gelen faturaların ortalamasının marttan itibaren okunmamış sayaçlara yansıtılacağını öğrendiklerini kaydetti.

  • 4
  • 12
İzmirlinin zam isyanı! Türkiye'deki en pahalı suyu kullanıyorlar...

Uçan, bu sürecin 3 ayı kapsadığını ve mart, nisan, mayıs ayından sonra sayaçların tekrar okunduğunu söyledi.

  • 5
  • 12
İzmirlinin zam isyanı! Türkiye'deki en pahalı suyu kullanıyorlar...

Su bedeline çevre temizlik vergisi, katı atık ve bertaraf vergileri de dahil edilerek faturalandırılmalar yapıldığını ifade eden Uçan şöyle konuştu: "Yüksek rakamlar çıkınca tüketiciler yakınmaya başladı. Evde kalma süresi artınca faturalar da yükseldi. Bize gelen itirazları İZSU'ya ilettik. Abonelere, kullanmadıkları suyun kendilerinden talep edildiğini düşünüyorlarsa tüketici hakem heyetlerine gitmelerini öneriyoruz."