İzmirlinin zam isyanı! Türkiye'deki en pahalı suyu kullanıyorlar...

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, 1 Eylül 2020'den geçerli olmak üzere suyun metreküp fiyatına yüzde 11.76 oranında zam yaptı. İzmir'de su tüketim bedellerinin artması hem vatandaşların hem de sivil toplum kuruluşlarının tepkisini topladı.