Emekliye intibak zammı müjdesi! SSK-SGK-Bağkur'luya intibak zammı var mı? İntibak yasası son durum ne?

SSK-SGK-Bağkur'luya intibak zammı var mı? Milyonlarca emekli uzun süredir intibak müjdesi bekliyor. SSK, SGK ve Bağkur emeklilerine kurum kaynaklı farkların ödenmesi için yapılacak düzenleme için gözler mecliste. 2000 yılı sonrası emekli olanlar öncesi olanlar için sağlanan imkanların kendilerine sağlanmasını istiyor. Peki, SSK-SGK-Bağkur'luya intibak zammı var mı? İntibak yasası son durum ne? Merak edilen detaylar haberimizde...