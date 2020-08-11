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Haberler Galeri Emekliye intibak zammı müjdesi! SSK-SGK-Bağkur'luya intibak zammı var mı? İntibak yasası son durum ne?

Emekliye intibak zammı müjdesi! SSK-SGK-Bağkur'luya intibak zammı var mı? İntibak yasası son durum ne?

SSK-SGK-Bağkur'luya intibak zammı var mı? Milyonlarca emekli uzun süredir intibak müjdesi bekliyor. SSK, SGK ve Bağkur emeklilerine kurum kaynaklı farkların ödenmesi için yapılacak düzenleme için gözler mecliste. 2000 yılı sonrası emekli olanlar öncesi olanlar için sağlanan imkanların kendilerine sağlanmasını istiyor. Peki, SSK-SGK-Bağkur'luya intibak zammı var mı? İntibak yasası son durum ne? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 11.08.2020 18:01 Güncelleme Tarihi: 11.08.2020 18:06
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Emekliye intibak zammı müjdesi! SSK-SGK-Bağkur'luya intibak zammı var mı? İntibak yasası son durum ne?
Emekliye intibak zammı müjdesi! SSK-SGK-Bağkur'luya intibak zammı var mı? İntibak yasası son durum ne?

SSK-SGK-Bağkur'luya intibak zammı var mı? İntibak yasası son durum ne? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Memur emeklilerine yönelik intibak zammı memur sen tarafından gündeme getirilmişti. SSK-SGK ve Bağkur emeklilerin talepleri hayata geçirilirse 50 ile 355 TL arası zam yolu açılacak. Peki, SSK-SGK-Bağkur'luya intibak zammı var mı? İntibak yasası son durum ne? Merak edilen detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekliye intibak zammı müjdesi! SSK-SGK-Bağkur'luya intibak zammı var mı? İntibak yasası son durum ne?
Emekliye intibak zammı müjdesi! SSK-SGK-Bağkur'luya intibak zammı var mı? İntibak yasası son durum ne?

355 TL ZAM MÜJDESİ!

Memur emeklileri maaşlarındaki kurum kaynaklı farkın giderilmesini istiyor.

2000 yılı ve sonrasında emekli olan SSK ve Bağ-Kur'lular ise 2000'den önce emekli olanlara yapılan intibak düzenlemesinin kendileri için de hayata geçirilmesini bekliyor.

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Emekliye intibak zammı müjdesi! SSK-SGK-Bağkur'luya intibak zammı var mı? İntibak yasası son durum ne?
Emekliye intibak zammı müjdesi! SSK-SGK-Bağkur'luya intibak zammı var mı? İntibak yasası son durum ne?

Memur emeklilerine yönelik intibak talebi, toplu sözleşme görüşmeleri sırasında Memur- Sen tarafından gündeme taşındı.

Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantılarında ele alınıp karara bağlanması beklenen talep hayata geçerse, aynı unvanlı kadro ya da görevden emekli olanlar arasında kurum kaynaklı emekli maaşı farkı ek ödemeyle giderilecek.

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Emekliye intibak zammı müjdesi! SSK-SGK-Bağkur'luya intibak zammı var mı? İntibak yasası son durum ne?
Emekliye intibak zammı müjdesi! SSK-SGK-Bağkur'luya intibak zammı var mı? İntibak yasası son durum ne?

Düşük maaş sahiplerine aradaki fark kadar ilave ödeme gerçekleştirilecek.

SSK ve Bağ-Kur'luların talebi hayata geçerse, milyonlarca emeklinin maaşı değişecek. 2000'den sonra emekli olanlara, ilk intibaktaki gibi 50 ile 355 lira arasında zam yolu açılacak.

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Emekliye intibak zammı müjdesi! SSK-SGK-Bağkur'luya intibak zammı var mı? İntibak yasası son durum ne?
Emekliye intibak zammı müjdesi! SSK-SGK-Bağkur'luya intibak zammı var mı? İntibak yasası son durum ne?

2000 yılı ve sonrasında emekli olanların maaşı yeniden hesaplanacak. Türkiye Emekliler Derneği, çıkacak bir intibak düzenlemesinden yaklaşık 5 milyon emeklinin yararlanabileceğini belirtiyor.