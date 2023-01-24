İZMİR TOKİ kura çekilişi ne zaman, hangi tarihte? TOKİ İZMİR KURA SONUÇLARI 2023! e-Devlet TOKİ kura sonuçları sorgulama!

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura çekim heyecanı devam ederken, İzmir'de yaşayan vatandaşlar kuç sonuçlarının ne zaman açıklanacağını sorguluyor. Yeni TOKİ kura takvimi paylaşılmış olup 20-28 Ocak 2023 tarihleri arasında kurası çekilecek iller de belli oldu. Peki,İzmir TOKİ kura çekimi ne zamna, hangi tarihte? İşte, TOKİ kura sonuçları hakkında merake edilenler...