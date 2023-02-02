İZMİR TOKİ kura çekilişi ne zaman, hangi tarihte? İzmir Merkez TOKİ evleri nerede yapılacak? TOKİ ŞUBAT AYI KURA TAKVİMİ!

İzmir merkezde 3 bin 479 konut, Menemen'de bin 500 konut, Torbalı, Aliağa, Dikili ve Bergama'da 1000 konut, Güzelbahçe'de 750 konut, Seferihisar, Kemalpaşa ve Tire'de 500 konut, Urla ve Selçuk'ta 300 konut, Kiraz'da 271 konut, Kınık'ta 200 konut ve Karaburun'da 100 konut olmak üzere toplamda 12 bin 400 yeni konut, kura çekimi ile sahiplerini bulacak.