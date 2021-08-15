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Milyonları ilgilendiriyor! Erken emeklilikte dikkat çeken detay: Geri çekiliyor

Yasalarımıza göre emekli olabilmek için yaş, yıl ve prim şartlarının aynı anda yerine getirilmesi gerekiyor. İşe ilk girilen yani ilk sigorta primlerinizin yatırıldığı tarihe göre de ne zaman ve kaç yaşında emekli olacağınız belirleniyor. Ancak bazı hususlar erken emekliliği sağlayabiliyor. İşte milyonlarca kişiyi ilgilendiren flaş detay...

Giriş Tarihi: 15.08.2021 10:17 Güncelleme Tarihi: 15.08.2021 10:19
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Milyonları ilgilendiriyor! Erken emeklilikte dikkat çeken detay: Geri çekiliyor

9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlayanlar ile sonrasında çalışanlar arasında farklı emeklilik hesaplamaları bulunuyor.

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Milyonları ilgilendiriyor! Erken emeklilikte dikkat çeken detay: Geri çekiliyor

Emekli olmak için gereken şartlardan prim şartını çalışarak ya da kendiniz her ay ödeyerek tamamlayabiliyorsunuz.Burada bir başka yöntem ise borçlanma.

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Milyonları ilgilendiriyor! Erken emeklilikte dikkat çeken detay: Geri çekiliyor

Yani belli günleri satın alarak kullanabiliyorsunuz. Bu özel sürelerden birisi de askerlik. Askerlik günleri erkek sigortalılara hem prim günü kazandırıyor hem de erken emekli olmalarını sağlıyor.

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Milyonları ilgilendiriyor! Erken emeklilikte dikkat çeken detay: Geri çekiliyor

TARİHLER ÇOK ÖNEMLİ
Yeni Asır'dan Faruk Erdem'in ilgili yazısı şöyle; Erken emeklilik için işe girdiğiniz tarih ile askerlik yaptığınız dönem önemli. Askerliğin sigortalı olduğunuz tarihten önce ya da sonra olmasına göre durum değişiyor.

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Milyonları ilgilendiriyor! Erken emeklilikte dikkat çeken detay: Geri çekiliyor

Burada en avantajlı kesim önce askerlik yapıp sonra çalışma hayatına başlayanlar. Bu durumda askerlik süreleri sizin işe giriş tarihinizi geri çekiyor.