Milyonları ilgilendiriyor! Erken emeklilikte dikkat çeken detay: Geri çekiliyor

Yasalarımıza göre emekli olabilmek için yaş, yıl ve prim şartlarının aynı anda yerine getirilmesi gerekiyor. İşe ilk girilen yani ilk sigorta primlerinizin yatırıldığı tarihe göre de ne zaman ve kaç yaşında emekli olacağınız belirleniyor. Ancak bazı hususlar erken emekliliği sağlayabiliyor. İşte milyonlarca kişiyi ilgilendiren flaş detay...