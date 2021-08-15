16 Ağustos 2021, Pazartesi
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Milyonları ilgilendiriyor! Erken emeklilikte dikkat çeken detay: Geri çekiliyor
Yasalarımıza göre emekli olabilmek için yaş, yıl ve prim şartlarının aynı anda yerine getirilmesi gerekiyor. İşe ilk girilen yani ilk sigorta primlerinizin yatırıldığı tarihe göre de ne zaman ve kaç yaşında emekli olacağınız belirleniyor. Ancak bazı hususlar erken emekliliği sağlayabiliyor. İşte milyonlarca kişiyi ilgilendiren flaş detay...
Giriş Tarihi: 15.08.2021 10:17 Güncelleme Tarihi: 15.08.2021 10:19
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