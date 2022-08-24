4A, 4B, 4C prim borçlanmasında kritik detay! EYT’de primi eksik olanlara fırsat! Emeklilik için beklemenize gerek yok! 6 yıl birden...

Ülkemizde yaş, prim ve yıl şartlarını yerine getirenler emekli olabiliyor. Belli bir yaşa geldikten sonra farklı nedenlerden dolayı sigortalı olarak çalışmayı bırakanlar prim gününü doldurmadan nasıl emekli olabileceklerini merak ediyor. Böyle durumlarda prim eksiğini tamamlamak için bazı çıkış yolları bulunuyor. Borçlanma, borçları yapılandır ve hizmet tespiti gibi detaylar öne çıkıyor. Peki, prim borçlanması ile emekli olunur mu? Prim borçlanması ile nasıl emeli olunur?