24 Ağustos 2022, Çarşamba
4A, 4B, 4C prim borçlanmasında kritik detay! EYT'de primi eksik olanlara fırsat! Emeklilik için beklemenize gerek yok! 6 yıl birden...
Emeklilik için belirli şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Bunlardan en öne çıkan ise prim gün sayısı oluyor. Çalışma gününde eksik olanlar, "Prim gün sayım eksik nasıl emekli olabilirim" sorusunu soruyor. Ülkemizde çalışanların emekli olabilmesi için 3 şartı yerine getirmesi gerekiyor. Yaş, yıl ve prim şartlarını yerine getirenlere emekli maaşı bağlanıyor. Emeklilik yaşını dolduran fakat prim dışında kalanlar ise nasıl emekli olabileceklerini merak ediyor. Peki, emeklilik için eksik primi olanlar ne yapmalı?
Giriş Tarihi: 24.08.2022 16:38 Güncelleme Tarihi: 24.08.2022 16:38
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