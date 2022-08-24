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Haberler Galeri 4A, 4B, 4C prim borçlanmasında kritik detay! EYT'de primi eksik olanlara fırsat! Emeklilik için beklemenize gerek yok! 6 yıl birden...

4A, 4B, 4C prim borçlanmasında kritik detay! EYT'de primi eksik olanlara fırsat! Emeklilik için beklemenize gerek yok! 6 yıl birden...

Emeklilik için belirli şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Bunlardan en öne çıkan ise prim gün sayısı oluyor. Çalışma gününde eksik olanlar, "Prim gün sayım eksik nasıl emekli olabilirim" sorusunu soruyor. Ülkemizde çalışanların emekli olabilmesi için 3 şartı yerine getirmesi gerekiyor. Yaş, yıl ve prim şartlarını yerine getirenlere emekli maaşı bağlanıyor. Emeklilik yaşını dolduran fakat prim dışında kalanlar ise nasıl emekli olabileceklerini merak ediyor. Peki, emeklilik için eksik primi olanlar ne yapmalı?

Giriş Tarihi: 24.08.2022 16:38 Güncelleme Tarihi: 24.08.2022 16:38
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4A, 4B, 4C prim borçlanmasında kritik detay! EYT’de primi eksik olanlara fırsat! Emeklilik için beklemenize gerek yok! 6 yıl birden...

Ülkemizde yaş, prim ve yıl şartlarını yerine getirenler emekli olabiliyor. Belli bir yaşa geldikten sonra farklı nedenlerden dolayı sigortalı olarak çalışmayı bırakanlar prim gününü doldurmadan nasıl emekli olabileceklerini merak ediyor. Böyle durumlarda prim eksiğini tamamlamak için bazı çıkış yolları bulunuyor. Borçlanma, borçları yapılandır ve hizmet tespiti gibi detaylar öne çıkıyor. Peki, prim borçlanması ile emekli olunur mu? Prim borçlanması ile nasıl emeli olunur?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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4A, 4B, 4C prim borçlanmasında kritik detay! EYT’de primi eksik olanlara fırsat! Emeklilik için beklemenize gerek yok! 6 yıl birden...

TOPLU ÖDEME YAPMAK MÜMKÜN

Borçlanma için toplu para yatırılması gerekiyor. Yatırılacak miktarın en düşük tutarı o anki asgari ücrete göre belirleniyor. Hem kadın hem erkek sigortalıların doğum, askerlik, staj ve yurtdışı borçlanması yoluyla eksik günlerini tamamlama imkanları bulunuyor. Bazı dönemlerde Bağkur'lu esnafa dönük ise dondurulan günlerin ihyası (canlanması) için yapılandırma fırsatı tanınıyor.

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4A, 4B, 4C prim borçlanmasında kritik detay! EYT’de primi eksik olanlara fırsat! Emeklilik için beklemenize gerek yok! 6 yıl birden...

ESKİ İŞYERİNDE SİGORTA YATMADIYSA

Prim eksiğinin sebeplerinden biri kayıtdışılık. Yani sigortasız çalıştırılan işçi için prim ödenmiyor. Sigortasız olduğundan ya da sigortası geç yapıldığı için veya eksik yatırıldığından dolayı kişinin primi yetersiz kalabiliyor. Bu durumdaki işçiler, sigortasız çalıştıkları sürelerini, işten ayrıldıktan sonra 5 yıl içinde açacakları hizmet tespit davası ile tespit ettirebilir. Bu yolla kayıp günlerin geri kazanılabilmesi için şahit ve belge olması önemli.

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4A, 4B, 4C prim borçlanmasında kritik detay! EYT’de primi eksik olanlara fırsat! Emeklilik için beklemenize gerek yok! 6 yıl birden...

6 YIL KAZANMAK MÜMKÜN

Sigortadan sonra yapılan 3 doğum, kadına 2160 gün (6 yıl) kazandırıyor. İlk sigorta yaptırılmadan önce gerçekleştirilen askerlik görevinin borçlanmasıyla da 540 güne kadar prim kazanmak mümkün. Doğum ve askerlik borçlanması kişinin işe giriş tarihini geri çekebildiği için daha az primle daha erken emeklilik imkanı doğuyor.

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4A, 4B, 4C prim borçlanmasında kritik detay! EYT’de primi eksik olanlara fırsat! Emeklilik için beklemenize gerek yok! 6 yıl birden...

Staj emeklilik hesabında dikkate alınmasa da doğum borçlanmasında hesaba katılıyor. Yani kadınlara staj ile sigortalı çalışmaya başladıkları tarihler arasında doğan çocukları için doğum borçlanması yapabilme imkanı var. Bu sayede annelere daha erken maaş bağlanabiliyor.