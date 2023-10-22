Bankaların sistemi açığa çıktı; Her ay 5.372 TL cepte! 32-92 günlük vadeli mevduat faizi tazelendi!

Her bireyin finansal durumu ve yatırım tercihleri farklı olduğundan, vadeli mevduat hesabı seçimi kişiseldir. Her bankanın vadeli mevduat teklifleri, faiz oranları ve vade süreleri açısından değişkenlik gösterir. Vadeli mevduatlar, genellikle daha düşük riskli yatırım araçları olarak kabul edilir ve yatırımcılara sermayelerini koruma güvencesi sunar. Finansal hedeflerinize en uygun çözümü bulmanıza yardımcı olacaktır. İşte banka banka mevduat faizleri...