HaberlerGaleriBankaların sistemi açığa çıktı; Her ay 5.372 TL cepte! 32-92 günlük vadeli mevduat faizi tazelendi!
Bankaların sistemi açığa çıktı; Her ay 5.372 TL cepte! 32-92 günlük vadeli mevduat faizi tazelendi!
Enflasyonun yükselmesi nedeniyle birçok kişi birikimlerini güvende tutmak ve enflasyonun etkilerinden korunmak için bankalardaki vadeli mevduat hesaplarını tercih ediyor. Son dönemde, bankalar vadeli mevduat hesaplarına sunulan faiz oranlarını artırarak yatırımcılara daha cazip fırsatlar sunuyorlar. İşte cebinizi durduğu yerde dolduracak 32 günlük mevduat faiz getirisi...