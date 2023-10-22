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Bankaların sistemi açığa çıktı; Her ay 5.372 TL cepte! 32-92 günlük vadeli mevduat faizi tazelendi!

Enflasyonun yükselmesi nedeniyle birçok kişi birikimlerini güvende tutmak ve enflasyonun etkilerinden korunmak için bankalardaki vadeli mevduat hesaplarını tercih ediyor. Son dönemde, bankalar vadeli mevduat hesaplarına sunulan faiz oranlarını artırarak yatırımcılara daha cazip fırsatlar sunuyorlar. İşte cebinizi durduğu yerde dolduracak 32 günlük mevduat faiz getirisi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.10.2023 17:55 Güncelleme Tarihi: 22.10.2023 17:59
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Bankaların sistemi açığa çıktı; Her ay 5.372 TL cepte! 32-92 günlük vadeli mevduat faizi tazelendi!

Her bireyin finansal durumu ve yatırım tercihleri farklı olduğundan, vadeli mevduat hesabı seçimi kişiseldir. Her bankanın vadeli mevduat teklifleri, faiz oranları ve vade süreleri açısından değişkenlik gösterir. Vadeli mevduatlar, genellikle daha düşük riskli yatırım araçları olarak kabul edilir ve yatırımcılara sermayelerini koruma güvencesi sunar. Finansal hedeflerinize en uygun çözümü bulmanıza yardımcı olacaktır. İşte banka banka mevduat faizleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bankaların sistemi açığa çıktı; Her ay 5.372 TL cepte! 32-92 günlük vadeli mevduat faizi tazelendi!

150.000 TL'YE NE KADAR KAZANIRIM?

ING Vadeli Mevduat

Vade Sonu Net Bakiye:154.997,26 TL
Yıllık Faiz Oranı:%40
Net Kazanç:4.997,26 TL

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Bankaların sistemi açığa çıktı; Her ay 5.372 TL cepte! 32-92 günlük vadeli mevduat faizi tazelendi!

Odea Vadeli Mevduat

Vade Sonu Net Bakiye:155.372,05 TL
Yıllık Faiz Oranı:%43
Net Kazanç:5.372,05 TL

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Bankaların sistemi açığa çıktı; Her ay 5.372 TL cepte! 32-92 günlük vadeli mevduat faizi tazelendi!

TEB - Türk Ekonomi Bankası Vadeli Mevduat

Vade Sonu Net Bakiye: 155.247,12 TL
Yıllık Faiz Oranı:%42
Net Kazanç:5.247,12 TL

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Bankaların sistemi açığa çıktı; Her ay 5.372 TL cepte! 32-92 günlük vadeli mevduat faizi tazelendi!

Alternatif Bank Vadeli Mevduat

Vade Sonu Net Bakiye:155.247,12 TL
Yıllık Faiz Oranı:%42
Net Kazanç:5.247,12 TL