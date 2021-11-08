09 Kasım 2021, Salı
İstifa kağıdını götürene para veriliyor! Minimum 1 yıl çalışma şartı! Şartları taşıyanlara her sene için 1 maaş tazminat!
İstifa kağıdını götürene para veriliyor! İşçilerin çalışma hayatındaki en büyük güvencelerinden birisi tazminat olmaktadır. Bazı işçiler, işten ayrıldıkları durumda tazminatlarını yakmaktadır. İşverenin sözleşmeyi haklı feshettiği durumlarda çalışanlara tazminat verilmiyor. Ancak, birçok olayda görüldüğü gibi işverenler tazminatsız işçi çıkarmanın derdinde. İstifa edip tazminat almak için minimum 1 yıl çalışma şartı ön koşulu bulunuyor. Şartları taşıyanlara her sene için 1 maaş tazminat veriliyor. İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 08.11.2021 16:50 Güncelleme Tarihi: 08.11.2021 16:50
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