İstifa kağıdını götürene para veriliyor! Minimum 1 yıl çalışma şartı! Şartları taşıyanlara her sene için 1 maaş tazminat!

İstifa sonrası tazminat almak mümkün! İş hayatında çalışanların elini kolunu bağlayan tazminatı almak için bazı yollar bulunuyor. Milyonlarca çalışan her yıl istifa ederek iş hayatından ayrılıyor veya başka bir işe geçiş yapıyor. Yıllar boyu aynı yerde çalışanlar ise tazminatlarının yükselmesiyle birlikte işten ayrılamıyor. Ancak bazı durumlarda istifa edildiği halde tazminat almak mümkün olabiliyor. İşte detaylar!