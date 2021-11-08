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İstifa kağıdını götürene para veriliyor! Minimum 1 yıl çalışma şartı! Şartları taşıyanlara her sene için 1 maaş tazminat!

İstifa kağıdını götürene para veriliyor! İşçilerin çalışma hayatındaki en büyük güvencelerinden birisi tazminat olmaktadır. Bazı işçiler, işten ayrıldıkları durumda tazminatlarını yakmaktadır. İşverenin sözleşmeyi haklı feshettiği durumlarda çalışanlara tazminat verilmiyor. Ancak, birçok olayda görüldüğü gibi işverenler tazminatsız işçi çıkarmanın derdinde. İstifa edip tazminat almak için minimum 1 yıl çalışma şartı ön koşulu bulunuyor. Şartları taşıyanlara her sene için 1 maaş tazminat veriliyor. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 08.11.2021 16:50 Güncelleme Tarihi: 08.11.2021 16:50
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İstifa kağıdını götürene para veriliyor! Minimum 1 yıl çalışma şartı! Şartları taşıyanlara her sene için 1 maaş tazminat!

İstifa sonrası tazminat almak mümkün! İş hayatında çalışanların elini kolunu bağlayan tazminatı almak için bazı yollar bulunuyor. Milyonlarca çalışan her yıl istifa ederek iş hayatından ayrılıyor veya başka bir işe geçiş yapıyor. Yıllar boyu aynı yerde çalışanlar ise tazminatlarının yükselmesiyle birlikte işten ayrılamıyor. Ancak bazı durumlarda istifa edildiği halde tazminat almak mümkün olabiliyor. İşte detaylar!

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İstifa kağıdını götürene para veriliyor! Minimum 1 yıl çalışma şartı! Şartları taşıyanlara her sene için 1 maaş tazminat!

Yasalarımıza göre kıdem tazminatı almak için işten kendi istek ve kusurunuz dışında ayrılmanız gerekiyor. Bunun dışında son işyerinizde de en az 1 yıllık çalışmanızın olması isteniyor.

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İstifa kağıdını götürene para veriliyor! Minimum 1 yıl çalışma şartı! Şartları taşıyanlara her sene için 1 maaş tazminat!

Genel kurallarda istifa edenin tazminat alamayacağı bulunsa da bazı istisnalar da yine mevzuatımızda yer alıyor. 1475 sayılı eski İş Kanunu'nun 14. Maddesi hala yürürlükte.

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İstifa kağıdını götürene para veriliyor! Minimum 1 yıl çalışma şartı! Şartları taşıyanlara her sene için 1 maaş tazminat!

Düzenlemede istifa ederek tazminat alabilmenin yolları da sarılanıyor:

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İstifa kağıdını götürene para veriliyor! Minimum 1 yıl çalışma şartı! Şartları taşıyanlara her sene için 1 maaş tazminat!

İKİ TARİH ÇOK ÖNEMLİ

"Emeklilik için ayrılanlar, Askerlik için ayrılanlar, Evliliğinin üzerinden 1 yıl geçmeden ayrılan kadınlar, Haklı fesih ile istifa edenler." Bu maddelere bir de emeklilik için yaş dışındaki şartları tamamlayanları ekleyebiliriz. Bu hüküm şu ifadelerle yer alıyor: