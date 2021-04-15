İŞKUR büro memuru alımı başladı! En az ortaöğretim mezunu şartı aranıyor! İŞKUR başvuru nasıl yapılır? Şartlar...

İŞKUR büro memuru alımı başvuru nasıl yapılır? İŞKUR tarafından güncel iş ilanları yayımlanmaya devam ediyor. Büro memuru olarak görev almak isteyen vatandaşlar, ilgili ilanın detaylarını araştırıyor. İŞKUR tarafından yayımlanan ilanlara göre toplam 46 ile büro memuru alınacak. Alım yapılacak iller, başvuru şartları ve başvuru detaylarını yazımzıda ele aldık. Peki, büro memuru alımı başvuru şartları nedir? İŞKUR başvuru nasıl yapılır? İşte haberin detayları...