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Haberler Galeri İŞKUR büro memuru alımı başladı! En az ortaöğretim mezunu şartı aranıyor! İŞKUR başvuru nasıl yapılır? Şartlar...

İŞKUR büro memuru alımı başladı! En az ortaöğretim mezunu şartı aranıyor! İŞKUR başvuru nasıl yapılır? Şartlar...

İŞKUR büro memuru alımı başvuru nasıl yapılır? İŞKUR tarafından güncel iş ilanları yayımlanmaya devam ediyor. Büro memuru olarak görev almak isteyen vatandaşlar, ilgili ilanın detaylarını araştırıyor. İŞKUR tarafından yayımlanan ilanlara göre toplam 46 ile büro memuru alınacak. Alım yapılacak iller, başvuru şartları ve başvuru detaylarını yazımzıda ele aldık. Peki, büro memuru alımı başvuru şartları nedir? İŞKUR başvuru nasıl yapılır? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 15.04.2021 11:56 Güncelleme Tarihi: 15.04.2021 11:56
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İŞKUR büro memuru alımı başladı! En az ortaöğretim mezunu şartı aranıyor! İŞKUR başvuru nasıl yapılır? Şartlar...

Nisan ayına ilişkin iş ilanları yayımlanmaya devam ediyor. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından 2021 Nisan ayında yayımlanan ilanlara göre, 46 il için binlerce büro memuru alımı yapılacak. En az lise mezunu büro memuru alımı ile ilgili bazı detaylar ön plana çıkmaya başladı. Konu hakkında merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, büro memuru alımı başvuru şartları nedir? İŞKUR başvuru nasıl yapılır? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İŞKUR büro memuru alımı başladı! En az ortaöğretim mezunu şartı aranıyor! İŞKUR başvuru nasıl yapılır? Şartlar...

İŞKUR BÜRO MEMURU BAŞVURU NASIL YAPILIR?

İŞKUR üzerinden yayımlanan ilanların bazılarında başvuru süreci bugün tamamlanacak. Diğer ilanlardaki başvurular ise birkaç gün içerisinde sona erecek. Başvurular İŞKUR'un resmi internet adresi üzerinden gerçekleştirilecek. Başvuru yapacağını ilana tıklayarak, gerekli adımları takip edip başvuru sürecinizi tamamlayabilirsiniz. Aşağıdaki linke tıklayarak başvuru sayfasına ulaşabilirsiniz.

BÜRO MEMURU İLANLARI İÇİN TIKLAYIN

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İŞKUR büro memuru alımı başladı! En az ortaöğretim mezunu şartı aranıyor! İŞKUR başvuru nasıl yapılır? Şartlar...

BÜRO MEMURU BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

İŞKUR büro memuru alımları için aranan şartlar şu şekilde:

* Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

* Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmış olmak.

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İŞKUR büro memuru alımı başladı! En az ortaöğretim mezunu şartı aranıyor! İŞKUR başvuru nasıl yapılır? Şartlar...

* Kurumların belirlediği özel şartlara sahip olmak,

* Sağlık probleminin olmaması,

* En az lise mezunu olmak, (ön lisans ve lisans mezunları için de ilanlar mevcut)

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İŞKUR büro memuru alımı başladı! En az ortaöğretim mezunu şartı aranıyor! İŞKUR başvuru nasıl yapılır? Şartlar...

* İlanların özel başvuru şartlarında yer alan yaş aralığında olmak,

* Office programlarına hakim olmak,

* Güler yüzlü olmak.