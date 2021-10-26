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İstifa edene tazminat hakkı! 1 yıl geçmeden başvuru yapın! Çalışanlar bu hakkınızı unutmayın!

İstifa eden kişilere tazminat hakkı! 1 yıl geçmeden başvuru yapanlar istifa ettiği takdirde tazminat hakkına kavuşuyor. İstifayla tazminat alma şartına hak kazanan kişilerin süreyi aşmaması gerekiyor. Ayrıca halkı fesih ile istifa edenler de tazminat alabiliyor. Bu maddelere bir de emeklilik için yaş dışındaki şartları tamamlayanları ekleyebiliriz. İşte, istifa ettikten sonra tazminat alabilecek kişiler!

Giriş Tarihi: 26.10.2021 14:29 Güncelleme Tarihi: 26.10.2021 14:29
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İstifa edene tazminat hakkı! 1 yıl geçmeden başvuru yapın! Çalışanlar bu hakkınızı unutmayın!

1 yıl geçmeden başvuru yapın! İstifa edene tazminat hakkı! Çalışma hayatında yer alan ancak istifa etmeyi düşünen kişileri en çok ilgilendiren konu tazminat oluyor. İşçilerin çalıştıkları süre boyunca alacakları tazminat katlanarak artıyor. Her bir yıl için 1 tazminata hak kazanan adaylar normal şartlarda istifa ettiği takdirde bu tazminatı alamıyor. Ancak belirli şartlarda ve hallerde istifa ettiğiniz takdirde tazminat alabiliyorsunuz. İstifa ettikten sonra 1 yıl geçmeden başvuru yapanlar tazminat alabiliyor.

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İstifa edene tazminat hakkı! 1 yıl geçmeden başvuru yapın! Çalışanlar bu hakkınızı unutmayın!

Yasalarımıza göre kıdem tazminatı almak için işten kendi istek ve kusurunuz dışında ayrılmanız gerekiyor. İstifa eden tazminat alamasa da bazı istisnalar bulunuyor. 1475 sayılı eski İş Kanunu'nun 14. maddesinde bunlar şöyle sıralanıyor.

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İstifa edene tazminat hakkı! 1 yıl geçmeden başvuru yapın! Çalışanlar bu hakkınızı unutmayın!

Emeklilik için ayrılanlar, askerlik için ayrılanlar, evliliğinin üzerinden 1 yıl geçmeden ayrılan kadınlar, Haklı fesih ile istifa edenler.

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İstifa edene tazminat hakkı! 1 yıl geçmeden başvuru yapın! Çalışanlar bu hakkınızı unutmayın!

Bu maddelere bir de emeklilik için yaş dışındaki şartları tamamlayanları ekleyebiliriz.

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İstifa edene tazminat hakkı! 1 yıl geçmeden başvuru yapın! Çalışanlar bu hakkınızı unutmayın!

9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar için yaş dışındaki emeklilik şartları 15 yıl ve 3600 gün olarak belirleniyor. Bu tarihten sonra sigortalı olanlar 25 yıl 4500 gün veya 7.000 günü tamamlayarak tazminatı hak ediyorlar.