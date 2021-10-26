26 Ekim 2021, Salı
İstifa edene tazminat hakkı! 1 yıl geçmeden başvuru yapın! Çalışanlar bu hakkınızı unutmayın!
İstifa eden kişilere tazminat hakkı! 1 yıl geçmeden başvuru yapanlar istifa ettiği takdirde tazminat hakkına kavuşuyor. İstifayla tazminat alma şartına hak kazanan kişilerin süreyi aşmaması gerekiyor. Ayrıca halkı fesih ile istifa edenler de tazminat alabiliyor. Bu maddelere bir de emeklilik için yaş dışındaki şartları tamamlayanları ekleyebiliriz. İşte, istifa ettikten sonra tazminat alabilecek kişiler!
Giriş Tarihi: 26.10.2021 14:29 Güncelleme Tarihi: 26.10.2021 14:29
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