İstifa edene tazminat hakkı! 1 yıl geçmeden başvuru yapın! Çalışanlar bu hakkınızı unutmayın!

1 yıl geçmeden başvuru yapın! İstifa edene tazminat hakkı! Çalışma hayatında yer alan ancak istifa etmeyi düşünen kişileri en çok ilgilendiren konu tazminat oluyor. İşçilerin çalıştıkları süre boyunca alacakları tazminat katlanarak artıyor. Her bir yıl için 1 tazminata hak kazanan adaylar normal şartlarda istifa ettiği takdirde bu tazminatı alamıyor. Ancak belirli şartlarda ve hallerde istifa ettiğiniz takdirde tazminat alabiliyorsunuz. İstifa ettikten sonra 1 yıl geçmeden başvuru yapanlar tazminat alabiliyor.