Benzine 28 kuruş zam var mı? İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya benzin fiyatları ne kadar? 1 LT benzin kaç TL?

Benzin fiyatları ne kadar oldu? 25 Ekim gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatında 44 kuruş artış yaşandı. Bu gelişmelerin ardından benzin fiyatlarının il bazında ne kadar olduğu merak edilirken, sosyal medyada benzin fiyatlarına 28 kuruş zam yapılacağı iddia edildi. Konu hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, benzine 28 kuruş zam var mı? İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya benzin fiyatları ne kadar? 1 LT benzin kaç TL? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 26.10.2021 14:59 Güncelleme Tarihi: 26.10.2021 14:59 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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