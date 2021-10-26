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Haberler Galeri Benzine 28 kuruş zam var mı? İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya benzin fiyatları ne kadar? 1 LT benzin kaç TL?

Benzine 28 kuruş zam var mı? İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya benzin fiyatları ne kadar? 1 LT benzin kaç TL?

Benzin fiyatları ne kadar oldu? 25 Ekim gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatında 44 kuruş artış yaşandı. Bu gelişmelerin ardından benzin fiyatlarının il bazında ne kadar olduğu merak edilirken, sosyal medyada benzin fiyatlarına 28 kuruş zam yapılacağı iddia edildi. Konu hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, benzine 28 kuruş zam var mı? İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya benzin fiyatları ne kadar? 1 LT benzin kaç TL? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.10.2021 14:59 Güncelleme Tarihi: 26.10.2021 14:59
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Benzine 28 kuruş zam var mı? İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya benzin fiyatları ne kadar? 1 LT benzin kaç TL?

Benzine 28 kuruş zam var mı? Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanan akaryakıt fiyatları hakkında son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Bu gece benzinde görülen 44 kuruşluk artışın ardından 28 kuruş artış daha yaşanacağı iddia edildi. Peki, benzine 28 kuruş zam var mı? İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya benzin fiyatları ne kadar? 1 LT benzin kaç TL? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Benzine 28 kuruş zam var mı? İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya benzin fiyatları ne kadar? 1 LT benzin kaç TL?

BENZİNE 28 KURUŞ ZAM VAR MI?

Benzine 28 kuruşluk zam kararı alındığı, benzin zammının 27 Ekim Çarşamba gecesi yürürlüğe gireceği iddia edildi. Ancak konu hakkında resmi bir açıklama bulunmuyor. Benzin fiyatlarına zam yapılıp yapılmayacağı konusunda resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.

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Benzine 28 kuruş zam var mı? İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya benzin fiyatları ne kadar? 1 LT benzin kaç TL?

AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?

İşte 26 Ekim tarihli güncel akaryakıt fiyatları:

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Benzine 28 kuruş zam var mı? İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya benzin fiyatları ne kadar? 1 LT benzin kaç TL?

İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul benzin fiyatı: 8,39

İstanbul motorin fiyatı: 8,18

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Benzine 28 kuruş zam var mı? İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya benzin fiyatları ne kadar? 1 LT benzin kaç TL?

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Ankara benzin fiyatı: 8,46

Ankara motorin fiyatı: 8,24