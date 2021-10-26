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Haberler Galeri Can sıkan faturayı devlet ödeyecek! Kara kış öncesi müjdeli haber! 2.4 milyar lira kaynak ayrıldı!

Can sıkan faturayı devlet ödeyecek! Kara kış öncesi müjdeli haber! 2.4 milyar lira kaynak ayrıldı!

Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte maliyeti yükselen faturaları ödemekte zorlananların yardımına devlet koşuyor. Kara kış öncesi müjdeli haber! Maliyetiyle can sıkan faturayı devlet ödeyecek. Dar gelirli vatandaşlara elektrik tüketim desteği kapsamında 2.4 milyar lira kaynak ayrıldı. Ödenecek faturalar sayesinde vatandaşların yüzü gülecek. Sadece fatura desteği değil; öğrencilere burs desteğinden bakıma ihtiyacı olan engelli veya yaşlı kişilere kadar ihtiyacı olana yardım verilecek.

Giriş Tarihi: 26.10.2021 13:59 Güncelleme Tarihi: 26.10.2021 13:59
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Can sıkan faturayı devlet ödeyecek! Kara kış öncesi müjdeli haber! 2.4 milyar lira kaynak ayrıldı!

Kara kış öncesi müjdeli haber! Can sıkan faturayı devlet ödeyecek! Devletten elektrik faturasını ödemekte zorlanan kişilere müjdeli haber geldi. Yapılacak başvuru sayesinde; elektrik tüketim desteği kapsamında devlet yardımından faydalanabileceksiniz. Sosyal harcamalara 104.2 milyar lira ayrılırken, bu kapsamda elektrik faturasını ödeyemeyen dar gelirli vatandaşların faturalarını devlet ödeyecek.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Can sıkan faturayı devlet ödeyecek! Kara kış öncesi müjdeli haber! 2.4 milyar lira kaynak ayrıldı!

2022 yılında binlerce kişiye sosyal destek sağlanacak. Geliri düşük olan, emekli, yaşlı, kamu çalışanı, işçi hakları korunurken sosyal harcamalara 104.2 milyar lira ayrıldı. Öğrencilere kredi, burs, pansiyon, özel okul desteği, harç ödemesi için destek verilecek.

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Can sıkan faturayı devlet ödeyecek! Kara kış öncesi müjdeli haber! 2.4 milyar lira kaynak ayrıldı!

SABAH'ta yer alan habere göre, Ödeme gücü olmayan vatandaşın sağlık faturası için 23.4 milyar lira, 65 yaş üstü, bakıma ihtiyacı olana 13.2 milyar lira, engelli vatandaşa evde bakım için 15.6 milyar lira destek sağlanacak.

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Can sıkan faturayı devlet ödeyecek! Kara kış öncesi müjdeli haber! 2.4 milyar lira kaynak ayrıldı!

YOKSULA, ENGELLİYE, KADINLARA

Engelli taşıma giderleri için 1.3 milyar lira katkı sağlanacak. Yoksul ailelere elektrik tüketim desteği kapsamında elektrik tüketim desteği kapsamında 2.4 milyar lira katkı verilecek. Ekonomik yoksunluk içinde olan çocuk ve gençlerimizin aileleri yanında yetişmelerine imkân sağlayan sosyal ve ekonomik destek ödemeleri için 2.5 milyar lira kaynak ayrıldı.

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Can sıkan faturayı devlet ödeyecek! Kara kış öncesi müjdeli haber! 2.4 milyar lira kaynak ayrıldı!

Yine koruyucu aile modeli için de 295 milyon lira ödenecek. Asker ailelerine de 161 milyon lira destek sağlanacak. Kadının Güçlenmesi Programı 943 milyon liraya yükseltildi.