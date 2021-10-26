26 Ekim 2021, Salı
Can sıkan faturayı devlet ödeyecek! Kara kış öncesi müjdeli haber! 2.4 milyar lira kaynak ayrıldı!
Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte maliyeti yükselen faturaları ödemekte zorlananların yardımına devlet koşuyor. Kara kış öncesi müjdeli haber! Maliyetiyle can sıkan faturayı devlet ödeyecek. Dar gelirli vatandaşlara elektrik tüketim desteği kapsamında 2.4 milyar lira kaynak ayrıldı. Ödenecek faturalar sayesinde vatandaşların yüzü gülecek. Sadece fatura desteği değil; öğrencilere burs desteğinden bakıma ihtiyacı olan engelli veya yaşlı kişilere kadar ihtiyacı olana yardım verilecek.
Giriş Tarihi: 26.10.2021 13:59 Güncelleme Tarihi: 26.10.2021 13:59
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