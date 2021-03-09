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Çiftçiler dikkat! Mazot ve gübre desteği ne zaman ödenecek? 2021 Ziraat Bankası ödeme tarihleri açıklandı
Çiftçilerin merakla beklediği mazot ve gübre desteği ödemeleri başladı. Hemen şunu belirtelim ki, ödemeler T.C. kimlik numarasına göre yapılıyor. Bu yıl toplamda 376 milyon 743 bin 190 liralık destek ödemesi yapılacak. Tarım ve Orman Bakanlığı 2021 yılına ilişkin ödeme takvimini açıkladı. Peki, mazot ve gübre desteği ne zaman ödenecek? İşte Ziraat Bankası 2021 mazot ve gübre desteği ödeme tarihleri...
Giriş Tarihi: 09.03.2021 15:16 Güncelleme Tarihi: 09.03.2021 15:16
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