18 Haziran 2021, Cuma
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Acil nakit ihtiyacı olanlara müjde! 36 ay vade, dosya masrafı yok! Yaz kredisi başvuru şartları...
Pandemi döneminde bankaların sunduğu kredi fırsatları yakından takip ediliyor. Kontrollü normalleşme süreciyle birlikte yaz aylarında artan ihtiyaçlar için kredi paketi sunuluyor. Vatandaşlar dosya masrafı ödemeden 36 ay vade ile kredi imkanı bulabiliyor. Kredi başvurularını bankanın mobil veya internet bankacılığı üzerinden şubeye gitmeden yapabiliyor. İhtiyaçlarını karşılamak isteyenler sunulan fırsata yoğun ilgi gösteriyor.
Giriş Tarihi: 18.06.2021 19:59 Güncelleme Tarihi: 18.06.2021 19:59
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