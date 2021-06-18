Acil nakit ihtiyacı olanlara müjde! 36 ay vade, dosya masrafı yok! Yaz kredisi başvuru şartları...

Kredi çekmek isteyen vatandaşları yakından ilgilendiren müjde geldi. Dosya masrafsız ve 36 aya kadar kredi fırsatı vatandaşları bekliyor. Kontrollü normalleşme süreciyle birlikte yaz aylarında artan ihtiyaçlar için "Ferahlatan Yaz Kredisi"ni sunduğunu duyurdu. Bankalar güncel kredi faiz oranlarını ardı ardına duyurmaya devam ediyor. Kredi çekmek isteyenleri bilgilendirmek için örnek tablo yayınlandı. 10 bin TL kredi çeken kişi, 12 ay vadeyi seçerse 11.317 TL, 24 ay seçerse 12.626 TL, 36 ay vadeli ödemeyi tercih ederse 14.024 TL toplamda geri ödeyecek. İşte, dosya masrafsız kredi fırsatının detayları haberimizde...