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Acil nakit ihtiyacı olanlara müjde! 36 ay vade, dosya masrafı yok! Yaz kredisi başvuru şartları...

Pandemi döneminde bankaların sunduğu kredi fırsatları yakından takip ediliyor. Kontrollü normalleşme süreciyle birlikte yaz aylarında artan ihtiyaçlar için kredi paketi sunuluyor. Vatandaşlar dosya masrafı ödemeden 36 ay vade ile kredi imkanı bulabiliyor. Kredi başvurularını bankanın mobil veya internet bankacılığı üzerinden şubeye gitmeden yapabiliyor. İhtiyaçlarını karşılamak isteyenler sunulan fırsata yoğun ilgi gösteriyor.

Giriş Tarihi: 18.06.2021 19:59 Güncelleme Tarihi: 18.06.2021 19:59
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Acil nakit ihtiyacı olanlara müjde! 36 ay vade, dosya masrafı yok! Yaz kredisi başvuru şartları...

Kredi çekmek isteyen vatandaşları yakından ilgilendiren müjde geldi. Dosya masrafsız ve 36 aya kadar kredi fırsatı vatandaşları bekliyor. Kontrollü normalleşme süreciyle birlikte yaz aylarında artan ihtiyaçlar için "Ferahlatan Yaz Kredisi"ni sunduğunu duyurdu. Bankalar güncel kredi faiz oranlarını ardı ardına duyurmaya devam ediyor. Kredi çekmek isteyenleri bilgilendirmek için örnek tablo yayınlandı. 10 bin TL kredi çeken kişi, 12 ay vadeyi seçerse 11.317 TL, 24 ay seçerse 12.626 TL, 36 ay vadeli ödemeyi tercih ederse 14.024 TL toplamda geri ödeyecek. İşte, dosya masrafsız kredi fırsatının detayları haberimizde...

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Acil nakit ihtiyacı olanlara müjde! 36 ay vade, dosya masrafı yok! Yaz kredisi başvuru şartları...

Alternatif Bank, kontrollü normalleşme süreciyle birlikte yaz aylarında artan ihtiyaçlar için "Ferahlatan Yaz Kredisi"ni sunduğunu duyurdu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Alternatif Bank, kontrollü normalleşme süreciyle birlikte yaz aylarında artan ihtiyaçlar için "Ferahlatan Yaz Kredisi" imkânı sunuyor. Yaz Kredisi'ne dijital kanallar üzerinden dosya masrafı olmadan başvurulabiliyor ve 36 aya varan vade imkânından yararlanılabiliyor.

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Acil nakit ihtiyacı olanlara müjde! 36 ay vade, dosya masrafı yok! Yaz kredisi başvuru şartları...

Alternatif Bank müşterileri kredi başvurularını Alternatif Bank Mobil veya İnternet Bankacılığı üzerinden şubeye gitmeden kolayca yapabiliyor.

KREDİ ÖRNEK ÖDEME TABLOSU

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Acil nakit ihtiyacı olanlara müjde! 36 ay vade, dosya masrafı yok! Yaz kredisi başvuru şartları...

Halkbank kadın girişimciler için harekete geçti. Sıfır faizli, 6 ay ödemesiz kredi ile kadınlara destek sağlanıyor.

SIFIR FAİZLİ KREDİNİN ÖZELLKİLERİ

Azami kredi limiti, işini kurmuş kadın girişimciler için 100 bin TL, yeni iş kuran ve işletme yaşı 6 ayı geçmeyen kadın girişimciler için 50 bin TL olarak belirlendi.

Kredi vadesi; 6 ay anapara ödemesiz dönem olmak üzere azami 36 ay.

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Acil nakit ihtiyacı olanlara müjde! 36 ay vade, dosya masrafı yok! Yaz kredisi başvuru şartları...

Kredi, aylık eşit taksitli olarak kullanılıyor.

Ödemesiz dönem faizleri 3'er ayda bir tahsil ediliyor.

Kredi vadesi boyunca kadın girişimcilerden havale ve EFT işlemlerinden ücret alınmıyor.