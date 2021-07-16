Bankalar taş kesildi! Faizler yerinde durmuyor! 50.000 TL'ye 32 günlük vadeli mevduat faizinin getirisi ne kadar?

50.000 TL'ye 32 günlük vadeli mevduat faizinin getirisi ne kadar? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Birikimini değerlendirmek isteyenler en iyi yatırımı yapabilmek için detayları merak ediyor. Bu süreçte en garanti yatırım olarak bilinen mevduat faizi detayları haberimizde derledik. Faiz oranlarında yaşanan güncellemeler ise uzmanlar tarafından değerlendiriliyor. İşte, 50.000 TL'ye 32 günlük vadeli mevduat faizinin getirisi ne kadar?