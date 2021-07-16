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Haberler Galeri Bankalar taş kesildi! Faizler yerinde durmuyor! 50.000 TL'ye 32 günlük vadeli mevduat faizinin getirisi ne kadar?

Bankalar taş kesildi! Faizler yerinde durmuyor! 50.000 TL'ye 32 günlük vadeli mevduat faizinin getirisi ne kadar?

50.000 TL'ye 32 günlük vadeli mevduat faizinin getirisi ne kadar? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Birikimini değerlendirmek isteyenler en iyi yatırımı yapabilmek için detayları merak ediyor. Bu süreçte en garanti yatırım olarak bilinen mevduat faizi detayları haberimizde derledik. Faiz oranlarında yaşanan güncellemeler ise uzmanlar tarafından değerlendiriliyor. İşte, 50.000 TL'ye 32 günlük vadeli mevduat faizinin getirisi ne kadar?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.07.2021 22:30
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Bankalar taş kesildi! Faizler yerinde durmuyor! 50.000 TL'ye 32 günlük vadeli mevduat faizinin getirisi ne kadar?

Bankalar taş kesildi. Faizler yerinde durmuyor. 50.000 TL'ye 32 günlük vadeli mevduat faizinin getirisi ne kadar? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Pandemi sonrasında bankalar tarafından mevduat faizi oranları güncellendi. Birikimin yatırım olarak değerlendirmek isteyenler en fazla getiri sağlayan yatırımı öğrenmek için sorgulamalarını sürdürüyor. Mevduat faizi getirisinin önceden bilinmesi nedeniyle son dönemde ilgili üzerine topluyor. Mevduat faizine yatırım yapacaklar için detayları haberimizde derledik. İşte, 50.000 TL'ye 32 günlük vadeli mevduat faizinin getirisi ne kadar?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bankalar taş kesildi! Faizler yerinde durmuyor! 50.000 TL'ye 32 günlük vadeli mevduat faizinin getirisi ne kadar?

Bankalar kredi mevduat faizi oranlarında güncellemeye gitti. Güncellenen oranları sizler için haberimizde derledik.

İŞTE BANKALARIN GÜNCEL FAİZ ORANLARI 2021

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Bankalar taş kesildi! Faizler yerinde durmuyor! 50.000 TL'ye 32 günlük vadeli mevduat faizinin getirisi ne kadar?

50 bin TL için 32 günlük faiz oranları ve getirisi:

Ziraat Bankası: Yüzde 17, getirisi 708 TL

TEB: Yüzde 19, getirisi 791 TL

İş Bankası: Yüzde 12,95, getirisi 539 TL

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Bankalar taş kesildi! Faizler yerinde durmuyor! 50.000 TL'ye 32 günlük vadeli mevduat faizinin getirisi ne kadar?

Yapı Kredi: Yüzde 16, getirisi 666 TL

VakıfBank: Yüzde 18, getirisi 750 TL

Halkbank: Yüzde 18, getirisi 750 TL

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Bankalar taş kesildi! Faizler yerinde durmuyor! 50.000 TL'ye 32 günlük vadeli mevduat faizinin getirisi ne kadar?

Akbank: Yüzde 18, getirisi 750 TL

ING: Yüzde 18,50, getirisi 770 TL