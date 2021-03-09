İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? Türkiye'de 'yerinde karar' uygulamasıyla ikinci normalleşme süreci başladı. Normalleşme süreci ile birlikte gözler fesih kısıtına çevrildi. Daha önce yapılan açıklamada fesih kısıtının 17 Mart'ta sona ereceği duyurulmuştu. Bu sürenin uzatılıp uzatılmayacağı merak edilirken, konu ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Peki, işten çıkarma yasağı uzatıldı mı? 2021 fesih kısıtı ne zaman bitiyor? İşte cevaplar...