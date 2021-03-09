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09 Mart 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı? 2021 fesih kısıtı ne zaman bitiyor? Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı? 2021 fesih kısıtı ne zaman bitiyor? Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı? Türkiye'de geçen yıl mart ayında ilk koronavirüs vakasına rastlanmasının ardından bazı tedbirler hayata geçirildi. İstihdamın korunması için alınan önlemler kapsamında fesih kısıtı getirilmişti. 17 Mart'ta sona ermesi beklenen işten çıkarma yasağı ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Peki, işten çıkarma yasağı uzatıldı mı? 2021 fesih kısıtı ne zaman bitiyor? İşte son gelişmeler... Giriş Tarihi: 09.03.2021 10:00 Güncelleme Tarihi: 09.03.2021 10:00
İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? Türkiye'de 'yerinde karar' uygulamasıyla ikinci normalleşme süreci başladı. Normalleşme süreci ile birlikte gözler fesih kısıtına çevrildi. Daha önce yapılan açıklamada fesih kısıtının 17 Mart'ta sona ereceği duyurulmuştu. Bu sürenin uzatılıp uzatılmayacağı merak edilirken, konu ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Peki, işten çıkarma yasağı uzatıldı mı? 2021 fesih kısıtı ne zaman bitiyor? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI UZATILDI MI, NE ZAMAN BİTİYOR?
Cumhurbaşkanı Kararı ile İş Kanunu uyarınca işverenin çalışanını işten çıkarma yasağı, 17 Mart'tan itibaren 2 ay daha uzatıldı. Buna göre, işten çıkarma yasağı 17 Mayıs'ta sona erecek.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, 4857 sayılı İş Kanunu'nda işçilerin iş akitlerinin feshedilmesinin önüne geçilmesine yönelik düzenlemeyi içeren geçici 10'uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen sürelerin, 17 Mart 2020 tarihinden itibaren 2 ay daha uzatılması düzenlendi.
İş Kanunu'na 16 Nisan 2020 tarihinde eklenen geçici madde ile iş veya hizmet sözleşmelerinin, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller, iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, iş yerinin faaliyetinin sona ermesi, işin sona ermesi halleri dışında, 3 ay süreyle işveren tarafından feshedilmesi yasaklanmıştı.
Ayrıca geçici maddede işverene, çalışanlarını 3 aylığına ücretsiz izne ayırmasına ilişkin düzenlemeye de yer verilmişti.
Cumhurbaşkanı Kararı ile söz konusu düzenlemelerin süresi, 17 Mart'tan itibaren 2 ay daha uzatıldı.
NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ UZATILDI MI?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda,
"Normalleşme sürecinde istihdamı korumak için tedbirlerimize devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Nakdi Ücret Desteği ve Fesih Kısıtı'nı 2 ay süreyle uzatıyoruz." ifadesini kullandı. TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Buna göre, son 24 saatte 139 bin 429 Kovid-19 testi yapıldı, 13 bin 215 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 64 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 767 oldu.