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09 Mart 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Dolar son dakika: 9 Mart Salı dolar kuru ne kadar oldu? Bugün euro, dolar (döviz fiyatları) kaç TL oldu? Dolar son dakika: 9 Mart Salı dolar kuru ne kadar oldu? Bugün euro, dolar (döviz fiyatları) kaç TL oldu? Haftaya yükselişle başlayan dolar kurunda son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. ABD tahvil faizlerinin 1.44'ten 1.57'ye yükselmesiyle birlikte dolar kurunda da hareketlilik yaşandı. Dünkü kapanışta 7,6660 liradan işlem gören dolar/TL, güne 7,6900 liradan başladı. Yatırımcılar tarafından yakından takip edilen dolar ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 9 Mart canlı döviz kurları... Giriş Tarihi: 09.03.2021 09:26 Güncelleme Tarihi: 09.03.2021 09:26
9 Mart euro ve dolar ne kadar oldu? Dün yüzde 3 artışla 7,7577'den kapanış yapan dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,6710'a geriledi. Küresel piyasalarda yaşanan gelişmelere bağlı olarak hareketlilik yaşayan dolar kurunda son gelişmeler merak ediliyor. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 9 Mart canlı döviz kurları...
GALERİ DEVAM EDİYOR BUGÜN EURO VE DOLAR NE KADAR?
İşte 9 Mart Salı canlı döviz kurları:
KÜRESEL PİYASALAR YÖN ARAYIŞINDA
Küresel piyasalar, ABD'de ekonomik destek paketinin Senato'da onaylanmasına karşın, beklentilerin gerçekleşmesi, devam eden enflasyon tedirginliği ve fiyatlanacak yeni beklentiler konusundaki kararsızlıklarla karışık bir seyir izliyor.
ABD'de, hafta sonu Senato'da kabul edilen 1,9 trilyon dolarlık destek paketi, üzerinde yapılan düzenlemeler nedeniyle oylanması için yeniden Temsilciler Meclisine gönderildi. Temsilciler Meclisi'nde çarşamba gününe kadar oylanması beklenen tasarı, kabul edilmesi halinde yasalaşması için ABD Başkanı Joe Biden'ın imzasına sunulacak.
Biden yaptığı açıklamada, destek paketi tasarısını masasına gelir gelmez imzalamayı planladığını söyledi.
Öte yandan, dün ABD Hazine Bakanı Janet Yellen gerçekleştirdiği bir röportajda, enflasyon ile ilgili soruları yanıtladı. Ekonomik destek paketinin enflasyona neden olmayacağını savunan Yellen, "Bunun olacağını gerçekten düşünmüyorum. Salgından önce yüzde 3,5'lik işsizlik oranımız vardı ve enflasyonda artış sinyali yoktu." yanıtını verdi. Yellen ayrıca, gerekirse enflasyondaki artışla mücadele edecek araçlarının bulunduğunu da söyledi.
Bu gelişmelere karşın ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerinin dün tekrar yüzde 1,60'ın üzerini test etmesi, pay piyasalarında sektör ve hisse bazlı hareketlerin devam etmesine neden oldu.