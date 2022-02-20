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3600 ek gösterge ile emekli maaşları yükselecek! 3600 ek göstergeden hangi memurlar yararlanabilecek? Taslaktaki yenilikler neler?
Son dakika haberine göre: Milyonlarca memurun beklediği 3600 ek gösterge çalışmaları hızlandı. 16 Mart'ta 3600 ek gösterge için ikinci toplantı yapılacak. Vatandaşlar 3600 ek gösterge ile ilgili son dakika gelişmelerini yakından takip ederken, 3600 ek göstergeden tüm memurlar yararlanabilecek mi? 3600 ek gösterge emekli aylıklarını yükseltecek mi? sorularına yanıt arıyor.
Giriş Tarihi: 20.02.2022 09:17Güncelleme Tarihi: 20.02.2022 09:30