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Haberler Galeri 3600 ek gösterge ile emekli maaşları yükselecek! 3600 ek göstergeden hangi memurlar yararlanabilecek? Taslaktaki yenilikler neler?

3600 ek gösterge ile emekli maaşları yükselecek! 3600 ek göstergeden hangi memurlar yararlanabilecek? Taslaktaki yenilikler neler?

Son dakika haberine göre: Milyonlarca memurun beklediği 3600 ek gösterge çalışmaları hızlandı. 16 Mart'ta 3600 ek gösterge için ikinci toplantı yapılacak. Vatandaşlar 3600 ek gösterge ile ilgili son dakika gelişmelerini yakından takip ederken, 3600 ek göstergeden tüm memurlar yararlanabilecek mi? 3600 ek gösterge emekli aylıklarını yükseltecek mi? sorularına yanıt arıyor.

Giriş Tarihi: 20.02.2022 09:17 Güncelleme Tarihi: 20.02.2022 09:30
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3600 ek gösterge ile emekli maaşları yükselecek! 3600 ek göstergeden hangi memurlar yararlanabilecek? Taslaktaki yenilikler neler?

Milyonlarca memurun beklediği 3600 ek gösterge çalışmaları hızlandı. Alternatif taslaklara göre tüm unvanlar değerlendirilip hiyerarşik yapıya göre ek göstergeler artacak. Memurların hem maaşları hem de emeklilik ikramiyeleri yükselecek

GALERİ DEVAM EDİYOR
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3600 ek gösterge ile emekli maaşları yükselecek! 3600 ek göstergeden hangi memurlar yararlanabilecek? Taslaktaki yenilikler neler?

Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem Yeni Asır'daki yazısında şunları söyledi:

Geçtiğimiz Ağustos ayında yapılan toplu sözleşmelerde karar verilen ve toplu sözleşme metnine girerek Resmi Gazete'de yayımlanan 3600 ek gösterge çalışmasının detayları belli olmaya başladı.

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3600 ek gösterge ile emekli maaşları yükselecek! 3600 ek göstergeden hangi memurlar yararlanabilecek? Taslaktaki yenilikler neler?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalarda alternatifli taslaklar hazırlandı. Bu taslaklar taraflarla görüşülerek tek bir metne indirilecek. İlk görüşme geçtiğimiz hafta yapıldı. İkinci toplantı ise 16 Mart'ta gerçekleşecek.

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3600 ek gösterge ile emekli maaşları yükselecek! 3600 ek göstergeden hangi memurlar yararlanabilecek? Taslaktaki yenilikler neler?

Hazırlanan taslaklara göre kademeli geçiş ile kadro unvanı, görevin önemi, sorumluluk düzeyi ve hiyerarşik yapıyı dikkate alarak ek göstergeler hazırlanacak. Yapılan çalışma kamu personelinin geneline yönelik bütüncül bir çalışma içerisinde ele alınıp değerlendiriliyor. Ek gösterge artışı noktasında bütüncül bir puan artışı yanında, ilk defa ek gösterge hakkından yararlanacak kadroların ek gösterge oranlarının belirlenmesi de amaçlanıyor.

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3600 ek gösterge ile emekli maaşları yükselecek! 3600 ek göstergeden hangi memurlar yararlanabilecek? Taslaktaki yenilikler neler?

YARDIMCI HİZMETLERE MÜJDE
İşte taslaktaki yeniliklerden bazıları şunlar:
● Ek göstergesi olmayan Yardımcı Hizmetler Sınıfında görev yapan kamu personeli için eğitim durumu da dikkate alınarak ek gösterge rakamı belirlenecek.