Türkiye’de kripto para sistemi için dev yatırım! Dünyaca ünlü borsadan flaş açıklama

"Faaliyete geçtiğimiz ilk günden beri onların güvenliği bizim için en önemli öncelik. Bu yüzden de en gelişmiş güvenlik kontrollerini, veri gizlilik protokol ve kontrollerini tüm Binance ekosistemi içinde ciddiyetle hayata geçiriyoruz. Güven endeksli çalışmalarımıza daha da ivme kazandırarak Türkiye'deki etkimizi daha çok artırmayı hedefliyoruz. Bu yönde önümüzdeki yıl içinde çeşitli projeler ve iş birlikleri ile kullanıcılarımızın deneyimini daha da üst seviyeye çıkarmayı amaçlıyoruz."