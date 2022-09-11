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Türkiye'de kripto para sistemi için dev yatırım! Dünyaca ünlü borsadan flaş açıklama

Kripto para dünyasındaki hareketlilik devam ederken, dünyaca ünlü borsa Binance tarafından Türkiye hakkında flaş bir hamle geldi. Türkiye'deki potansiyelin farkında olduğunu belirten Binance, faaliyet ve yatırımlarını artırma kararı aldı. Binance Türkiye Genel Müdürü Mücahit Dönmez yaptığı açıklamada, "Toplumun eğitim ve gelişimine katkıda bulunmayı kendimize misyon edindik" dedi.

Giriş Tarihi: 11.09.2022 11:28 Güncelleme Tarihi: 11.09.2022 11:32
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Türkiye’de kripto para sistemi için dev yatırım! Dünyaca ünlü borsadan flaş açıklama

Dünyanın en büyük kripto borsası Binance, sahip olduğu potansiyeli dikkate alarak Türkiye'deki faaliyet ve yatırımlarını artırmayı hedefliyor. Binance Türkiye Genel Müdürü Mücahit Dönmez, ülkede ikinci yılını dolduran şirketin faaliyetleri ve hedeflerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Türkiye’de kripto para sistemi için dev yatırım! Dünyaca ünlü borsadan flaş açıklama

Dönmez, dünyanın lider kripto borsası olmanın yeni alanlara ve yeni potansiyel bölgelere açılım yapmalarını, en önemli ülkelerden biri konumunda olan Türkiye'de kullanıcılarla buluşmalarını sağladığını söyledi.

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Türkiye’de kripto para sistemi için dev yatırım! Dünyaca ünlü borsadan flaş açıklama

Kendilerini yalnızca lider kripto borsası olarak görmediklerini vurgulayan Dönmez, aynı zamanda blok zincir (blockchain) ekosistemi başta olmak üzere teknolojik inovasyon konularının da önünü açtıklarını, burada da lokomotif bir güç konumunda olduklarını düşündüğünü bildirdi.

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Türkiye’de kripto para sistemi için dev yatırım! Dünyaca ünlü borsadan flaş açıklama

Dönmez, şöyle konuştu:

"Kurulduğumuz yıldan bu yana istihdamda 200 kattan fazla büyüme gösterdik. Özellikle son 2 yılda Türkiye'de de istihdamımızı önemli ölçüde artırdık. İnsan kaynağı anlamında ülkemize yatırım yapmaya devam ediyoruz. Binance Türkiye olarak kullanıcılarımızın bize duyduğu güven ve gösterdiği ilgiden dolayı çok mutluyuz. Bizim için kullanıcılarımız, yaptığımız işin tam merkezinde yer alıyor."

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Türkiye’de kripto para sistemi için dev yatırım! Dünyaca ünlü borsadan flaş açıklama

"Faaliyete geçtiğimiz ilk günden beri onların güvenliği bizim için en önemli öncelik. Bu yüzden de en gelişmiş güvenlik kontrollerini, veri gizlilik protokol ve kontrollerini tüm Binance ekosistemi içinde ciddiyetle hayata geçiriyoruz. Güven endeksli çalışmalarımıza daha da ivme kazandırarak Türkiye'deki etkimizi daha çok artırmayı hedefliyoruz. Bu yönde önümüzdeki yıl içinde çeşitli projeler ve iş birlikleri ile kullanıcılarımızın deneyimini daha da üst seviyeye çıkarmayı amaçlıyoruz."