11 Eylül 2022, Pazar
Türkiye'de kripto para sistemi için dev yatırım! Dünyaca ünlü borsadan flaş açıklama
Kripto para dünyasındaki hareketlilik devam ederken, dünyaca ünlü borsa Binance tarafından Türkiye hakkında flaş bir hamle geldi. Türkiye'deki potansiyelin farkında olduğunu belirten Binance, faaliyet ve yatırımlarını artırma kararı aldı. Binance Türkiye Genel Müdürü Mücahit Dönmez yaptığı açıklamada, "Toplumun eğitim ve gelişimine katkıda bulunmayı kendimize misyon edindik" dedi.
Giriş Tarihi: 11.09.2022 11:28 Güncelleme Tarihi: 11.09.2022 11:32
- 1
- 17
- 2
- 17
- 3
- 17
- 4
- 17
- 5
- 17