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Haberler Galeri İşte ASGARİ ÜCRET ZAM tahminleri! 2024 asgari ücreti ne kadar olacak? Kritik ipucu…

İşte ASGARİ ÜCRET ZAM tahminleri! 2024 asgari ücreti ne kadar olacak? Kritik ipucu…

Aralık ayı yaklaştıkça yaklaşık 7 milyon çalışanın heyecanı da artıyor. Asgari ücret zammı için pazarlık masası önümüzdeki ay kurulacak. Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan "Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmemek en temel ilkemiz" diyerek önemli bir ipucu vermişti yapılacak zamma dair. Peki eldeki veriler ve tahminler ne gösteriyor? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında tahminini açıkladı. İşte tüm detaylar...

A Haber
Giriş Tarihi: 17.11.2023 09:34 Güncelleme Tarihi: 17.11.2023 09:37
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İşte ASGARİ ÜCRET ZAM tahminleri! 2024 asgari ücreti ne kadar olacak? Kritik ipucu…

Asgari Ücret Tespit Komisyonu aralıkta toplanacak. Takvimler aralık ayına ayarlandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İşte ASGARİ ÜCRET ZAM tahminleri! 2024 asgari ücreti ne kadar olacak? Kritik ipucu…

7 milyon nefesini tuttu, gözünü asgari ücret için kurulacak pazarlık masasına çevirdi.

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İşte ASGARİ ÜCRET ZAM tahminleri! 2024 asgari ücreti ne kadar olacak? Kritik ipucu…

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU

-15 KİŞİDEN OLUŞUYOR
-TÜRK-İŞ İŞÇİ KESİMİNİ TEMSİL EDİYOR


-TİSK İŞVEREN KESİMİNİ TEMSİL EDİYOR
-ÇALIŞMA BAKANLIĞI HAKEM OLACAK

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İşte ASGARİ ÜCRET ZAM tahminleri! 2024 asgari ücreti ne kadar olacak? Kritik ipucu…

PAZARLIK MASASINDA BİR İLK

İşçi işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan 15 kişilik komisyon aynı masa etrafında buluşacak 2024 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleyecek.

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İşte ASGARİ ÜCRET ZAM tahminleri! 2024 asgari ücreti ne kadar olacak? Kritik ipucu…

Masada işçiyi Türk-İş işvereni TİSK temsil edecek. İşçi tarafı bu yıl ki görüşmelerde farklı bir yol izleyecek 4 üyesini asgari ücretle geçimini sağlayan işçiler arasından seçecek. Zam pazarlığını da onlar yürütecek.