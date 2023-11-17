İşte ASGARİ ÜCRET ZAM tahminleri! 2024 asgari ücreti ne kadar olacak? Kritik ipucu…

Aralık ayı yaklaştıkça yaklaşık 7 milyon çalışanın heyecanı da artıyor. Asgari ücret zammı için pazarlık masası önümüzdeki ay kurulacak. Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan "Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmemek en temel ilkemiz" diyerek önemli bir ipucu vermişti yapılacak zamma dair. Peki eldeki veriler ve tahminler ne gösteriyor? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında tahminini açıkladı. İşte tüm detaylar...