Ev sahiplerinin bezdirme oyunu arabulucuya takıldı! Ev sahibi istediği saatte müşteri getiremez

Türk Borçlar Kanunu'na göre kiracının satılığa çıkarılan mülkü yeni alıcıya gösterme zorunluluğu bulunuyor. Borçlar Kanunu'nda, "Kiracı, kiralananın ayıplarının giderilmesine ya da zararların önlenmesine yönelik çalışmalara katlanmakla yükümlüdür. Kiracı, bakım, satış ya da sonraki kiralama için zorunlu olduğu ölçüde, kiraya verenin ve onun belirlediği üçüncü kişinin kiralananı gezip görmesine izin vermekle yükümlü bulunuyor. Kiraya veren, çalışmaları ve kiralananın gezilip görüleceğini uygun bir süre önce kiracıya bildirmek ve bunların yapıldığı sırada kiracının yararlarını göz önünde tutmak zorundadır" hükmü yer alıyor.