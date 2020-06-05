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İstanbul'un yanı başında! Fiyatlar yüzde 25 arttı
Türkiye genelinde başlayan normalleşme sürecinde İstanbullular, bölgeye yaklaşık 100 kilometre mesafede bulunan Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesindeki yazlık konutlara ilgi göstermeye başladı. Hem doğası hem de denize olan kıyısı nedeniyle tercih edilen bölgede yazlık fiyatları pandemi sürecinde yüzde 25 artış göstererek 350 bin TL ile 1 milyon 500 bin TL arasında alıcı bulmaya başladı.
Giriş Tarihi: 05.06.2020 10:39 Güncelleme Tarihi: 05.06.2020 10:41
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