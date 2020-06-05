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İstanbul'un yanı başında! Fiyatlar yüzde 25 arttı

Türkiye genelinde başlayan normalleşme sürecinde İstanbullular, bölgeye yaklaşık 100 kilometre mesafede bulunan Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesindeki yazlık konutlara ilgi göstermeye başladı. Hem doğası hem de denize olan kıyısı nedeniyle tercih edilen bölgede yazlık fiyatları pandemi sürecinde yüzde 25 artış göstererek 350 bin TL ile 1 milyon 500 bin TL arasında alıcı bulmaya başladı.

Giriş Tarihi: 05.06.2020 10:39 Güncelleme Tarihi: 05.06.2020 10:41
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İstanbul'un yanı başında! Fiyatlar yüzde 25 arttı GALERİ DEVAM EDİYOR

Koronavirüs salgını sonrasında İstanbul'a yaklaşık 100 kilometre mesafede bulunan Tekirdağ'ın Marmara Denizi kıyısındaki turistik ilçesi Marmara Ereğlisi'nde yazlık konutlar büyük ilgi görmeye başladı.

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İstanbul'un yanı başında! Fiyatlar yüzde 25 arttı

Özellikle 65 yaş üstü vatandaşların talep gösterdiği yazlık villa ve konutlarda en çok bahçe özelliği arandığı belirtilirken, evlerin 350 bin TL'den 1 milyon 500 bin TL'ye kadar satıldığı belirtildi.

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İstanbul'un yanı başında! Fiyatlar yüzde 25 arttı

Marmara Ereğlisi'nde 12 yıldır gayrimenkul uzmanlığı yapan Sercan Başak, bu kadar talebi beklemediklerini, bölgede bu işi yapan esnafın ise taleplere yetişemediğini söyledi.

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İstanbul'un yanı başında! Fiyatlar yüzde 25 arttı

Yeni normalleşme sürecinin başlamasıyla satışlarda gözle görülür bir artış olduğunu ifade eden Başak, "Bölgemiz İstanbul'a yakınlığı ile bilinen ve ulaşım anlamında çok kolay ulaşılabilinen bir bölge. Bugün etrafımıza baktığımız zaman Marmara Ereğlisi, Yeniçiftlik ve Sultanköy gibi bölgelerde müstakil bir hayata özgü bir yaşam alanı oluşmuş durumda. Bu yüzden yeni normalleşme süreci başlamasıyla beraber bölgeye bir akın gerçekleşti. Şu an vatandaşların taleplerine buradaki esnaf cevap vermekte çok zorlanmaya başladı" diye konuştu.

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İstanbul'un yanı başında! Fiyatlar yüzde 25 arttı

'GELMİŞKEN YAZ BOYUNCA KALMAK İSTİYORLAR'
İnsanların bölgeyi İstanbul'dan daha sağlıklı bulduğu için yaz boyunca kalmak istediklerini dile getiren Başak, "Bölgede müstakil villa ve pansiyon, otel kiralama zaten çok yaygın. Ortalama 700- 800 haneye yakın pansiyon, otel ve müstakil villalar mevcut. Lakin bu pandemi sürecinden sonra fiyatlar iki katına çıktı ve insanlar artık şöyle bir talep oluşturuyor. Buraya ailesiyle bir haftalık tatile gelen kişiler bu yaz dönemini bir ay, iki ay, üç ay burada komple kalmak isteğiyle geliyorlar. Buraya gelmişken üç ay hiç değilse biraz daha sağlıklı biraz daha huzurlu ve biraz daha güvenilir yaşamak istiyor. İstanbul riskli bir bölge olduğu için bu bölgede insanlar kendilerini daha güvenli hissedeceklerini düşünüyorlar. Bunun için talep arttı. Şu an kiralama anlamında bakıldığında taleplere cevap verilemiyor" dedi.