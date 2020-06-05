İstanbul'un yanı başında! Fiyatlar yüzde 25 arttı

'GELMİŞKEN YAZ BOYUNCA KALMAK İSTİYORLAR'

İnsanların bölgeyi İstanbul'dan daha sağlıklı bulduğu için yaz boyunca kalmak istediklerini dile getiren Başak, "Bölgede müstakil villa ve pansiyon, otel kiralama zaten çok yaygın. Ortalama 700- 800 haneye yakın pansiyon, otel ve müstakil villalar mevcut. Lakin bu pandemi sürecinden sonra fiyatlar iki katına çıktı ve insanlar artık şöyle bir talep oluşturuyor. Buraya ailesiyle bir haftalık tatile gelen kişiler bu yaz dönemini bir ay, iki ay, üç ay burada komple kalmak isteğiyle geliyorlar. Buraya gelmişken üç ay hiç değilse biraz daha sağlıklı biraz daha huzurlu ve biraz daha güvenilir yaşamak istiyor. İstanbul riskli bir bölge olduğu için bu bölgede insanlar kendilerini daha güvenli hissedeceklerini düşünüyorlar. Bunun için talep arttı. Şu an kiralama anlamında bakıldığında taleplere cevap verilemiyor" dedi.