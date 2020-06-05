0.49-0.69 faizli taşıt kredisi şartları: Halkbank, Vakıfbank, Ziraat sıfır-ikinci el taşıt kredisi başvuru nasıl yapılır?

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Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası taşıt kredisi başvuruları başladı. İkinci el otomotiv piyasasını destekleyen tarihin en düşük faizli taşıt kredisine başvurular başladı. Sıfır ve 2. el tüm taşıt kredilerinde asgari öz kaynak ve azami vade yasal sınırlamaları uygulanacak. Taşıt kredisi ödemeleri 6 ay ödemesiz, 60 ay vadeli ve azami limit 150 bin TL olacak. Peki, 0.49-0.69 faizli taşıt kredisi şartları nelerdir? Halkbank, Vakıfbank, Ziraat sıfır-ikinci el taşıt kredisi başvuru nasıl yapılır? İşte 2020 taşıt kredisi ile ilgili merak edilenler...