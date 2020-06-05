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0.49-0.69 faizli taşıt kredisi şartları: Halkbank, Vakıfbank, Ziraat sıfır-ikinci el taşıt kredisi başvuru nasıl yapılır?
Düşük faizli taşıt kredisi başvuru nasıl yapılır? Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası tarafından normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması için dört yeni kredi paketi açıklanmıştı. Aylık yüzde 0,49-0,69 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanından faydalanmak isteyen vatandaşlar, kredi detaylarını araştırıyor. Taşıt kredisine başvurular bugün başladı. Peki, 0.49-0.69 faizli taşıt kredisi şartları nelerdir? Halkbank, Vakıfbank, Ziraat sıfır-ikinci el taşıt kredisi başvuru nasıl yapılır? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 05.06.2020 11:30Güncelleme Tarihi: 05.06.2020 11:51