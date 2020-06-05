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Haberler Galeri 0.49-0.69 faizli taşıt kredisi şartları: Halkbank, Vakıfbank, Ziraat sıfır-ikinci el taşıt kredisi başvuru nasıl yapılır?

0.49-0.69 faizli taşıt kredisi şartları: Halkbank, Vakıfbank, Ziraat sıfır-ikinci el taşıt kredisi başvuru nasıl yapılır?

Düşük faizli taşıt kredisi başvuru nasıl yapılır? Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası tarafından normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması için dört yeni kredi paketi açıklanmıştı. Aylık yüzde 0,49-0,69 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanından faydalanmak isteyen vatandaşlar, kredi detaylarını araştırıyor. Taşıt kredisine başvurular bugün başladı. Peki, 0.49-0.69 faizli taşıt kredisi şartları nelerdir? Halkbank, Vakıfbank, Ziraat sıfır-ikinci el taşıt kredisi başvuru nasıl yapılır? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 05.06.2020 11:30 Güncelleme Tarihi: 05.06.2020 11:51
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0.49-0.69 faizli taşıt kredisi şartları: Halkbank, Vakıfbank, Ziraat sıfır-ikinci el taşıt kredisi başvuru nasıl yapılır? GALERİ DEVAM EDİYOR

Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası taşıt kredisi başvuruları başladı. İkinci el otomotiv piyasasını destekleyen tarihin en düşük faizli taşıt kredisine başvurular başladı. Sıfır ve 2. el tüm taşıt kredilerinde asgari öz kaynak ve azami vade yasal sınırlamaları uygulanacak. Taşıt kredisi ödemeleri 6 ay ödemesiz, 60 ay vadeli ve azami limit 150 bin TL olacak. Peki, 0.49-0.69 faizli taşıt kredisi şartları nelerdir? Halkbank, Vakıfbank, Ziraat sıfır-ikinci el taşıt kredisi başvuru nasıl yapılır? İşte 2020 taşıt kredisi ile ilgili merak edilenler...

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0.49-0.69 faizli taşıt kredisi şartları: Halkbank, Vakıfbank, Ziraat sıfır-ikinci el taşıt kredisi başvuru nasıl yapılır?

TAŞIT KREDİSİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Başvurular Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası şubelerinden gerçekleştirilecek.

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0.49-0.69 faizli taşıt kredisi şartları: Halkbank, Vakıfbank, Ziraat sıfır-ikinci el taşıt kredisi başvuru nasıl yapılır?

ANLAŞMALI OTOMOBİL(0 KM) FİRMALARI NELER?

Binek Araçlar: Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Toyota
Ticari araçlar: BMC, Fiat, Ford, GAZ, Güleryüz, Isuzu, Karsan, Mercedes, Otokar

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0.49-0.69 faizli taşıt kredisi şartları: Halkbank, Vakıfbank, Ziraat sıfır-ikinci el taşıt kredisi başvuru nasıl yapılır?

TAŞIT KREDİSİ ŞARTLARI NELER?

Taşıt kredisinde herhangi bir şart aranmıyor.

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0.49-0.69 faizli taşıt kredisi şartları: Halkbank, Vakıfbank, Ziraat sıfır-ikinci el taşıt kredisi başvuru nasıl yapılır?

TUTAR VE ÖDEME KOŞULLARI NELER?

Taşıt Kredisi Destek Kredi Paketi'nden;

* Anlaşmalı yerli otomotiv üretimi yapan firmalardan satın alacağınız 0 km taşıt için, belirli marka ve modellerde aylık %0,49'dan başlayan faiz oranları ile 60 aya varan vade kadar 120.000 TL'ye kadar,

* Satın alacağınız 7 yaşına kadar olan 2.El Taşıt içinse, aylık %0,82 faiz oranı ile 6 ay ödemesiz dönemli, 60 aya varan vade seçenekleriyle 150.000 TL'ye kadar yararlanabilirsiniz.