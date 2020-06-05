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ÖTV indirimi 2020 ne zaman başlayacak? Araçlara ÖTV indirimi gelecek mi? Resmi Gazete'de yayımlandı mı?

ÖTV indirimi ne zaman başlayacak? Araç alımı yapmak isteyen vatandaşlar ÖTV indirimi ile ilgili son gelişmeleri yakından takip ediyor. Kamu bankaları tarafından otomobil için açıklanan kredi kampanyasının ardından en çok merak edilenler arasında, ÖTV indirimi yer aldı. Otomobiv pazarının hareketlenmesi için açıklanan kredi kampanyasından faydalanmak isteyenler ÖTV indiriminin olup olmayacağını araştırıyor. Peki, ÖTV indirimi 2020 ne zaman başlayacak? Araçlara ÖTV indirimi gelecek mi? ÖTV indirimi Resmi Gazete'de yayımlandı mı? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 05.06.2020 10:01 Güncelleme Tarihi: 05.06.2020 10:07
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ÖTV indirimi 2020 ne zaman başlayacak? Araçlara ÖTV indirimi gelecek mi? Resmi Gazete'de yayımlandı mı? GALERİ DEVAM EDİYOR

ÖTV indirimi bu yıl olacak mı? Koronavirüs salgını sonrası durma noktasına gelen otomotiv sektörünü hareketlendirmek için kamu bankaları tarafından dev kredi kampanyası açıklandı. Kredi kampanyası ile sektörde büyük bir canlanma beklenirken, ÖTV indiriminin uygulanıp uygulanmayacağı araştırılmaya başlandı. Peki, ÖTV indirimi 2020 ne zaman başlayacak? Araçlara ÖTV indirimi gelecek mi? ÖTV indirimi Resmi Gazete'de yayımlandı mı? İşte merak edilenler...

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ÖTV indirimi 2020 ne zaman başlayacak? Araçlara ÖTV indirimi gelecek mi? Resmi Gazete'de yayımlandı mı?

ARAÇLARA ÖTV İNDİRİMİ GELECEK Mİ?

ÖTV indiriminin 2020'nin ilk ortasına doğru yapılabileceği işaret edilmişti. Kamu bankalarının araç kredisi kampanyasının ardından ÖTV indirimi olup olmayacağı araştırılmaya başlandı. Ancak, konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

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ÖTV indirimi 2020 ne zaman başlayacak? Araçlara ÖTV indirimi gelecek mi? Resmi Gazete'de yayımlandı mı?

ÖTV NEDİR?

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV),belirli mal veya ürünler üzerinden maktu veya oransal olarak alınan bir harcama vergisidir. İlk olarak Avrupa Birliği ile uyum çerçevesinde yapılan kanun değişiklikleriyle gündeme gelmiş ve yine aynı amaçla 2002 yılında 4760 sayılı kanun ile kabul edilmiştir.

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ÖTV indirimi 2020 ne zaman başlayacak? Araçlara ÖTV indirimi gelecek mi? Resmi Gazete'de yayımlandı mı?

Avrupa Birliği'nde bu verginin uygulanmasındaki amaç, gelir elde etmekten ziyade sosyal fayda sağlamaktır. Bu nedende ÖTV, lüks, sağlığa zararlı, çevreye zararlı mallara uygulanır. Motorlu taşıtlarda ise nihai tüketici adına ÖTV ödemek gerekir. Verginin mükellefi ithalatçılar ve ilk satıcılar olmaktadır.

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ÖTV indirimi 2020 ne zaman başlayacak? Araçlara ÖTV indirimi gelecek mi? Resmi Gazete'de yayımlandı mı?

ÖTV daha önceleri uygulanan olan "İstihlal Vergisi" ile benzerlik taşımaktadır.