ÖTV indirimi 2020 ne zaman başlayacak? Araçlara ÖTV indirimi gelecek mi? Resmi Gazete'de yayımlandı mı?

ÖTV indirimi ne zaman başlayacak? Araç alımı yapmak isteyen vatandaşlar ÖTV indirimi ile ilgili son gelişmeleri yakından takip ediyor. Kamu bankaları tarafından otomobil için açıklanan kredi kampanyasının ardından en çok merak edilenler arasında, ÖTV indirimi yer aldı. Otomobiv pazarının hareketlenmesi için açıklanan kredi kampanyasından faydalanmak isteyenler ÖTV indiriminin olup olmayacağını araştırıyor. Peki, ÖTV indirimi 2020 ne zaman başlayacak? Araçlara ÖTV indirimi gelecek mi? ÖTV indirimi Resmi Gazete'de yayımlandı mı? İşte son gelişmeler...