04 Şubat 2023, Cumartesi
İstanbul'da Pazartesi günü okullar tatil olacak mı? 6 Şubat'ta İstanbul'da okullar tatil mi? MEB ve İstanbul Valilik açıklamaları...
"İstanbul'da Pazartesi günü okullar tatil olacak mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından gelen son dakika açıklamaları sonrasında İstanbul'da kar yağışının etkisini göstermesi bekleniyor. Hal böyle olunca Pazartesi günü okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. Peki, İstanbul'da Pazartesi günü okullar tatil olacak mı? 6 Şubat'ta İstanbul'da okullar tatil mi? MEB ve İstanbul Valilik açıklamaları...
Giriş Tarihi: 04.02.2023 14:09
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