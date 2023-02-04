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Haberler Galeri İstanbul'da Pazartesi günü okullar tatil olacak mı? 6 Şubat'ta İstanbul'da okullar tatil mi? MEB ve İstanbul Valilik açıklamaları...

İstanbul'da Pazartesi günü okullar tatil olacak mı? 6 Şubat'ta İstanbul'da okullar tatil mi? MEB ve İstanbul Valilik açıklamaları...

"İstanbul'da Pazartesi günü okullar tatil olacak mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından gelen son dakika açıklamaları sonrasında İstanbul'da kar yağışının etkisini göstermesi bekleniyor. Hal böyle olunca Pazartesi günü okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. Peki, İstanbul'da Pazartesi günü okullar tatil olacak mı? 6 Şubat'ta İstanbul'da okullar tatil mi? MEB ve İstanbul Valilik açıklamaları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.02.2023 14:09
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İstanbul’da Pazartesi günü okullar tatil olacak mı? 6 Şubat’ta İstanbul’da okullar tatil mi? MEB ve İstanbul Valilik açıklamaları...

"İstanbul'da Pazartesi günü okullar tatil olacak mı? 6 Şubat'ta İstanbul'da okullar tatil mi?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Soğuk havanın etkisini göstermesinin ardından kar yağışı da bazı illerde etkisini artırdı. Veli ve öğrenciler Pazartesi günü okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. Peki, İstanbul'da Pazartesi günü okullar tatil olacak mı? 6 Şubat'ta İstanbul'da okullar tatil mi? MEB ve İstanbul Valilik açıklamaları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İstanbul’da Pazartesi günü okullar tatil olacak mı? 6 Şubat’ta İstanbul’da okullar tatil mi? MEB ve İstanbul Valilik açıklamaları...

Kar yağışı yurt genelinde etkisini gösteriyor. Meteoroloji tarafından yayımlanan 5 günlük hava durumu tahminine göre hafta sonu Türkiye yeni bir yağışlı hava sisteminin etkisi altına giriyor. İstanbul dahil Marmara Bölgesi, İç Anadolu Bölgesi, Doğu Anadolu Bölgesi ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağacak.

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İstanbul’da Pazartesi günü okullar tatil olacak mı? 6 Şubat’ta İstanbul’da okullar tatil mi? MEB ve İstanbul Valilik açıklamaları...

Yeni yağışlı sistemle İstanbul'da daha etkili kar yağışının görülmesi bekleniyor. Öte yandan sömestr tatilinin bitmesiyle pazartesi günü okullarda yeni eğitim ve öğretim dönemi başlayacak.

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İstanbul’da Pazartesi günü okullar tatil olacak mı? 6 Şubat’ta İstanbul’da okullar tatil mi? MEB ve İstanbul Valilik açıklamaları...

'TEDBİRLİ OLALIM'

Beklenen kar yapışıyla ilgili açıklama yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kıymetli hemşehrilerim, İstanbul'da; cumartesi ve pazar günü karla karışık yağmur beklenmektedir. Lütfen tedbirli ve dikkatli olalım" dedi.

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İstanbul’da Pazartesi günü okullar tatil olacak mı? 6 Şubat’ta İstanbul’da okullar tatil mi? MEB ve İstanbul Valilik açıklamaları...

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Eskişehir, Sivas ve Giresun çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.