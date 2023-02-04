"İstanbul'da Pazartesi günü okullar tatil olacak mı? 6 Şubat'ta İstanbul'da okullar tatil mi?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Soğuk havanın etkisini göstermesinin ardından kar yağışı da bazı illerde etkisini artırdı. Veli ve öğrenciler Pazartesi günü okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. Peki, İstanbul'da Pazartesi günü okullar tatil olacak mı? 6 Şubat'ta İstanbul'da okullar tatil mi? MEB ve İstanbul Valilik açıklamaları...