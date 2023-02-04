Emekli zammı için ilk oran geldi! En düşük 6.498 TL! Fark %6’ya çıktı! 5.500 - 6.000 - 6.500 - 7.500 TL maaş alanlar...

Emekli ve memurlar Ocak ayından itibaren kazançlı bir süreç geçiriyor. Ocak ayı enflasyon rakamları sonrasında Temmuz ayında uygulanacak zam oranı için araştırmalar sıklaştı. Milyonlarca emekli ve memur maaşlarına uygulanacak zam oranı için sorguluyor. Diğer yandan toplu sözleşmeyle 2024 ve 2025 yılları için belirlenecek zam oranları da merak ediliyor. İşte, emekli maaş zammı için güncel hesaplamalar!