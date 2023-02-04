04 Şubat 2023, Cumartesi
Emekli zammı için ilk oran geldi! En düşük 6.498 TL! Fark %6'ya çıktı! 5.500 - 6.000 - 6.500 - 7.500 TL maaş alanlar...
Emekli ve memurun Ocak ayı maaş zammı için yüzde 30 oranında zam uygulanacağı duyurulmuştu. Açıklanan Ocak ayı enflasyon rakamları sonrasında yeni maaş hesaplamaları hız kazandı. TÜİK tarafından duyurulan rakamlar ile ilk ipucu geldi. Böylelikle geriye yalnızca 5 veri geldi. Ocak ayında enflasyon aylık %6,65, yıllık %57,68 oldu. Hal böyleyken," Emekli maaş zammı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?" sorularına yanıt aranıyor. İşte emekli Temmuz zammı için son gelişmeler!
Giriş Tarihi: 04.02.2023 16:12 Güncelleme Tarihi: 04.02.2023 16:12
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