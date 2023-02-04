04 Şubat 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Emekli zammı için ilk oran geldi! En düşük 6.498 TL! Fark %6'ya çıktı! 5.500 - 6.000 - 6.500 - 7.500 TL maaş alanlar...

Emekli zammı için ilk oran geldi! En düşük 6.498 TL! Fark %6'ya çıktı! 5.500 - 6.000 - 6.500 - 7.500 TL maaş alanlar...

Emekli ve memurun Ocak ayı maaş zammı için yüzde 30 oranında zam uygulanacağı duyurulmuştu. Açıklanan Ocak ayı enflasyon rakamları sonrasında yeni maaş hesaplamaları hız kazandı. TÜİK tarafından duyurulan rakamlar ile ilk ipucu geldi. Böylelikle geriye yalnızca 5 veri geldi. Ocak ayında enflasyon aylık %6,65, yıllık %57,68 oldu. Hal böyleyken," Emekli maaş zammı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?" sorularına yanıt aranıyor. İşte emekli Temmuz zammı için son gelişmeler!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.02.2023 16:12 Güncelleme Tarihi: 04.02.2023 16:12
  • 1
  • 22
Emekli zammı için ilk oran geldi! En düşük 6.498 TL! Fark %6’ya çıktı! 5.500 - 6.000 - 6.500 - 7.500 TL maaş alanlar...

Emekli ve memurlar Ocak ayından itibaren kazançlı bir süreç geçiriyor. Ocak ayı enflasyon rakamları sonrasında Temmuz ayında uygulanacak zam oranı için araştırmalar sıklaştı. Milyonlarca emekli ve memur maaşlarına uygulanacak zam oranı için sorguluyor. Diğer yandan toplu sözleşmeyle 2024 ve 2025 yılları için belirlenecek zam oranları da merak ediliyor. İşte, emekli maaş zammı için güncel hesaplamalar!

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 22
Emekli zammı için ilk oran geldi! En düşük 6.498 TL! Fark %6’ya çıktı! 5.500 - 6.000 - 6.500 - 7.500 TL maaş alanlar...

2023 TEMMUZ ZAMMI İÇİN İLK RAKAM ORTAYA ÇIKTI!

Ocak 2023 dönemine ilişkin enflasyon oranı belli oldu. TÜİK'ten yapılan açıklamada, Ocak ayında enflasyon aylık %6,65, yıllık %57,68 oldu.

  • 3
  • 22
Emekli zammı için ilk oran geldi! En düşük 6.498 TL! Fark %6’ya çıktı! 5.500 - 6.000 - 6.500 - 7.500 TL maaş alanlar...

Ocak ayında 6 aylık enflasyon artışını alan emekliler ve memurlar için Temmuz ayı hesaplamaları da başladı.TÜİK tarafından açıklanan yıl sonu enflasyon hesabına göre emeklilere ve memurlara yeni bir artış daha göründü.

  • 4
  • 22
Emekli zammı için ilk oran geldi! En düşük 6.498 TL! Fark %6’ya çıktı! 5.500 - 6.000 - 6.500 - 7.500 TL maaş alanlar...

Ocak ayı ile birlikte hem emekliler hem memurlar hem de işçiler yeni bir maaşa kavuştular. Memur ve emekli maaşı zam oranı yüzde 30'a, en düşük emekli maaşı 5 bin 500 liraya çıkarıldı.

  • 5
  • 22
Emekli zammı için ilk oran geldi! En düşük 6.498 TL! Fark %6’ya çıktı! 5.500 - 6.000 - 6.500 - 7.500 TL maaş alanlar...

YENİDEN HESAPLAMA

2023 yılı memurlar ve emekliler için kazançla başladı. Ocak ayında zam oranları refah payıyla yükseltildi. Memurların ve memur emeklilerinin heyecanla beklediği ek gösterge düzenlemesi de 15 Ocak itibariyle yürürlüğe girdi. Milyonlarca memur ve memur emeklisi şimdi hem Temmuz artışını hem de Ağustos ayında yapılacak toplu sözleşmeyle 2024 ve 2025 yılları için belirlenecek zam oranlarını merakla bekliyor.