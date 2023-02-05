Devletten öğrencilere 5.104 TL ödeme! Karnesini getirene TEŞVİK MÜKAFATI! Başarı Teşvik Programı başvuruları devam ediyor mu? İlkokul, ortaokul, lise...

Milyonlarca öğrenci ve veli Başkan Erdoğan'ın müjdesini verdiği Başarı Teşvik Programı hakkında detayları merak etmeye başladı. Programın detayları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından detaylı olarak duyuruldu. Bakan Yanık, sınıfında ilk 3 ve okulunda ilk 5'e girmeyi başaranlara net asgari ücretin %60'ına kadar yılda 2 sefa başarı desteği verileceğini açıkladı. Peki, Başarı Teşvik Programı başvuruları devam ediyor mu? Başarı Teşvik Programı başvuruları ne zaman, nereden yapılıyor? İşte konu hakkında detaylar...