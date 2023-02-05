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Haberler Galeri Devletten öğrencilere 5.104 TL ödeme! Karnesini getirene TEŞVİK MÜKAFATI! Başarı Teşvik Programı başvuruları devam ediyor mu? İlkokul, ortaokul, lise...

Devletten öğrencilere 5.104 TL ödeme! Karnesini getirene TEŞVİK MÜKAFATI! Başarı Teşvik Programı başvuruları devam ediyor mu? İlkokul, ortaokul, lise...

Öğrenciler 2023-2024 eğitim ve öğretim yılının ilk döneminin bitmesinin ardından karnelerini aldı. Not ortalamasında başarıyı yakalayan öğrenciler müjdesini Başkan Erdoğan'ın verdiği Başarı Teşvik Programı'ndan yararlanmak istiyor. İlkokul, ortaokul, lise, üniversite tümünü kapsıyor. Tam 9 başlıkta öğrencilere ödemeler yapılacak. Hal böyle olunca,"Başarı Teşvik Programı başvuruları devam ediyor mu? Başarı Teşvik Programı ödemeleri ne zaman yapılacak?" sorularına yanıt aranıyor. İşte konu hakkında son gelişmeler!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.02.2023 15:27 Güncelleme Tarihi: 05.02.2023 15:28
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Devletten öğrencilere 5.104 TL ödeme! Karnesini getirene TEŞVİK MÜKAFATI! Başarı Teşvik Programı başvuruları devam ediyor mu? İlkokul, ortaokul, lise...

Milyonlarca öğrenci ve veli Başkan Erdoğan'ın müjdesini verdiği Başarı Teşvik Programı hakkında detayları merak etmeye başladı. Programın detayları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından detaylı olarak duyuruldu. Bakan Yanık, sınıfında ilk 3 ve okulunda ilk 5'e girmeyi başaranlara net asgari ücretin %60'ına kadar yılda 2 sefa başarı desteği verileceğini açıkladı. Peki, Başarı Teşvik Programı başvuruları devam ediyor mu? Başarı Teşvik Programı başvuruları ne zaman, nereden yapılıyor? İşte konu hakkında detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Devletten öğrencilere 5.104 TL ödeme! Karnesini getirene TEŞVİK MÜKAFATI! Başarı Teşvik Programı başvuruları devam ediyor mu? İlkokul, ortaokul, lise...

Recep Tayyip Erdoğan, sosyal yardım alan ailelerin devlet okullarında okuyan çocuklarına yönelik hazırlanan "Başarı Teşvik Programı"nı hakkında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Sosyal yardım alma hakkına sahip ailelerimize mensup, devlet okullarında okuyan ve sınıflarında dereceye giren ilk ve ortaöğretim öğrencilerimize net asgari ücretin yüzde 60'ına kadar, yükseköğretim öğrencilerimize net asgari ücret kadar dönem arasında yapılacak şekilde başarı desteği vereceğiz. Ayrıca dört yıllık örgün eğitim yapan yükseköğretim kurumlarını kazanan aynı kapsamdaki öğrencilerimize aylık 100 lira destek ödemesi yapacağız.

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Devletten öğrencilere 5.104 TL ödeme! Karnesini getirene TEŞVİK MÜKAFATI! Başarı Teşvik Programı başvuruları devam ediyor mu? İlkokul, ortaokul, lise...

"Öğrencilerimize devletlerinin yanında olduğunu hissettirecek başarı destekleri sağlayacağız. YÖK'ün belirlediği dünyadaki ilk 500 üniversiteye girme hakkı kazanan aynı kapsamdaki öğrencilerimize devletlerinin yanında olduğunu hissettirecek başarı destekleri sağlayacağız.

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Devletten öğrencilere 5.104 TL ödeme! Karnesini getirene TEŞVİK MÜKAFATI! Başarı Teşvik Programı başvuruları devam ediyor mu? İlkokul, ortaokul, lise...

''Sosyal yardım alan hanelerdeki meslek lisesi mezunu öğrencilerimiz ile lise sonrası meslek edindirme kurslarına giderek iş hayatına atılacak gençlerimize de net asgari ücrete orantılı desteğimiz olacak. Yine aynı durumdaki ailelerimizin evlatlarından işe girmek için gereken merkezi sınavlar ile bilim, spor ve sanat yarışmalarına katılanların ihtiyaçlarını biz karşılayacağız."

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Devletten öğrencilere 5.104 TL ödeme! Karnesini getirene TEŞVİK MÜKAFATI! Başarı Teşvik Programı başvuruları devam ediyor mu? İlkokul, ortaokul, lise...

TEŞVİK BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Her sene iki defa verilecek olan başarı teşvik paketinde ilk dönem sonunda ve yaz tatilinde ödemeler yapılacak. İkinci dönem için yapılacak olan başarı teşvik başvuruları ise gelecek hafta başlayacak.