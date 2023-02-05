HaberlerGaleriDevletten öğrencilere 5.104 TL ödeme! Karnesini getirene TEŞVİK MÜKAFATI! Başarı Teşvik Programı başvuruları devam ediyor mu? İlkokul, ortaokul, lise...
Devletten öğrencilere 5.104 TL ödeme! Karnesini getirene TEŞVİK MÜKAFATI! Başarı Teşvik Programı başvuruları devam ediyor mu? İlkokul, ortaokul, lise...
Öğrenciler 2023-2024 eğitim ve öğretim yılının ilk döneminin bitmesinin ardından karnelerini aldı. Not ortalamasında başarıyı yakalayan öğrenciler müjdesini Başkan Erdoğan'ın verdiği Başarı Teşvik Programı'ndan yararlanmak istiyor. İlkokul, ortaokul, lise, üniversite tümünü kapsıyor. Tam 9 başlıkta öğrencilere ödemeler yapılacak. Hal böyle olunca,"Başarı Teşvik Programı başvuruları devam ediyor mu? Başarı Teşvik Programı ödemeleri ne zaman yapılacak?" sorularına yanıt aranıyor. İşte konu hakkında son gelişmeler!