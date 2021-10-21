21 Ekim 2021, Perşembe
Cepleri dolduracak düzenleme! Memur ve emekliye yüzde 25’e kadar zam! 3600 ek gösterge dahil maaş ve ikramiye tablosu…
Kamuda görev yapan milyonlarca memur ve emekli uzun süredir 3600 ek gösterge düzenlemesi beliyordu. Çalışmalar hız kazanırken, takvimin Kasım ayında netleşmesi bekleniyor. Bu düzenleme hayata geçerse; memurların maaş, emekli aylığı ve ikramiyeleri yükselecek. Bu artışın yüzde 25'e kadar çıkabileceği tahmin ediliyor. 3600 ek gösterge düzenlemesinden öğretmen, hemşire, din görevlisi ve polislerin yararlanacağı tahmin ediliyor. İşte; 3600 ek gösterge dahil maaşlar!
Giriş Tarihi: 21.10.2021 08:56 Güncelleme Tarihi: 21.10.2021 09:38
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