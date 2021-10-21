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Cepleri dolduracak düzenleme! Memur ve emekliye yüzde 25’e kadar zam! 3600 ek gösterge dahil maaş ve ikramiye tablosu…

Kamuda görev yapan milyonlarca memur ve emekli uzun süredir 3600 ek gösterge düzenlemesi beliyordu. Çalışmalar hız kazanırken, takvimin Kasım ayında netleşmesi bekleniyor. Bu düzenleme hayata geçerse; memurların maaş, emekli aylığı ve ikramiyeleri yükselecek. Bu artışın yüzde 25'e kadar çıkabileceği tahmin ediliyor. 3600 ek gösterge düzenlemesinden öğretmen, hemşire, din görevlisi ve polislerin yararlanacağı tahmin ediliyor. İşte; 3600 ek gösterge dahil maaşlar!

Giriş Tarihi: 21.10.2021 08:56 Güncelleme Tarihi: 21.10.2021 09:38
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Cepleri dolduracak düzenleme! Memur ve emekliye yüzde 25’e kadar zam! 3600 ek gösterge dahil maaş ve ikramiye tablosu…

Milyonlarca memur ve emekli 3600 ek gösterge düzenlemesi ile kazançlarını yükseltecek. Memurlar ve emekliler uzun süredir 3600 ek gösterge bekliyordu. Çalışma takviminin netleşmesiyle birlikte, kazancın ne kadar olacağı da ortaya çıkıyor. Ek gösterge konusundaki çalışmaları yürütmek üzere oluşturulacak komisyonda, alınacak miktar belli olacak. Memur ve emeklilere yüzde 25'e kadar zam öngörülüyor. Örneğin; "Ek göstergesi 2200 olan birisi ek göstergesi 3600 olduğu takdirde 25 yıllık hizmeti varsa bu emekli maaşı 950 lira artacak."

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Cepleri dolduracak düzenleme! Memur ve emekliye yüzde 25’e kadar zam! 3600 ek gösterge dahil maaş ve ikramiye tablosu…

Milyonlarca kamu görevlisini ilgilendiren 3600 ek gösterge düzenlemesiyle ilgili çalışmalar sürüyor. Önümüzdeki yıl hayata geçirilecek düzenleme ile memurun maaş ve emekli aylığı artacak.

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Cepleri dolduracak düzenleme! Memur ve emekliye yüzde 25’e kadar zam! 3600 ek gösterge dahil maaş ve ikramiye tablosu…

Artışın kamu görevlilerinin çalışma süresi ve mevcut gösterge rakamına bağlı olarak yüzde 20 ile 25 arasında olması öngörülüyor.

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Cepleri dolduracak düzenleme! Memur ve emekliye yüzde 25’e kadar zam! 3600 ek gösterge dahil maaş ve ikramiye tablosu…

3600 ek gösterge ile emekli ikramiyeleri de yükselecek. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

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Cepleri dolduracak düzenleme! Memur ve emekliye yüzde 25’e kadar zam! 3600 ek gösterge dahil maaş ve ikramiye tablosu…

"Ek göstergesi 2200 olan birisi ek göstergesi 3600 olduğu takdirde 25 yıllık hizmeti varsa bu emekli maaşı 950 lira artacak, 30 yıllık hizmeti varsa emekli maaşı bin 20 lira civarında artacak.