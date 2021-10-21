Cepleri dolduracak düzenleme! Memur ve emekliye yüzde 25’e kadar zam! 3600 ek gösterge dahil maaş ve ikramiye tablosu…

Milyonlarca memur ve emekli 3600 ek gösterge düzenlemesi ile kazançlarını yükseltecek. Memurlar ve emekliler uzun süredir 3600 ek gösterge bekliyordu. Çalışma takviminin netleşmesiyle birlikte, kazancın ne kadar olacağı da ortaya çıkıyor. Ek gösterge konusundaki çalışmaları yürütmek üzere oluşturulacak komisyonda, alınacak miktar belli olacak. Memur ve emeklilere yüzde 25'e kadar zam öngörülüyor. Örneğin; "Ek göstergesi 2200 olan birisi ek göstergesi 3600 olduğu takdirde 25 yıllık hizmeti varsa bu emekli maaşı 950 lira artacak."