Hastaneler boş kadroları açıkladı! İlkokul mezunu adaylar başvuru için İŞKUR’un kapısına gitmeye başladı! İşte kadrolar…

Hastaneler, en az ilkokul mezunu adaylar arasından personel alımı yapacağını duyurdu. Bu kadrolarda KPSS şartı aranmayacak. Hasta Bakıcısı, Hasta Bakımevi Müdürü, Hasta Danışmanı, Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi, Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi, Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı, Hasta ve Yaşlı Refakatçisi, Hastane Hizmetlisi, Hastane Yönetimi ve Organizasyonu Meslek Elemanı pozisyonlarında istihdam sağlanacak. Başvurular İŞKUR üzerinden alınacak. İşte ilanlar