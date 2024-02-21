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Haberler Galeri Hastaneler boş kadroları açıkladı! İlkokul mezunu adaylar başvuru için İŞKUR’un kapısına gitmeye başladı! İşte kadrolar…

Hastaneler boş kadroları açıkladı! İlkokul mezunu adaylar başvuru için İŞKUR’un kapısına gitmeye başladı! İşte kadrolar…

Hastaneler, en az ilkokul mezunu adaylar arasından personel alımı yapacağını duyurdu. Bu kadrolarda KPSS şartı aranmayacak. Hasta Bakıcısı, Hasta Bakımevi Müdürü, Hasta Danışmanı, Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi, Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi, Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı, Hasta ve Yaşlı Refakatçisi, Hastane Hizmetlisi, Hastane Yönetimi ve Organizasyonu Meslek Elemanı pozisyonlarında istihdam sağlanacak. Başvurular İŞKUR üzerinden alınacak. İşte ilanlar

Giriş Tarihi: 21.02.2024 15:44 Güncelleme Tarihi: 21.02.2024 15:45
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Hastaneler boş kadroları açıkladı! İlkokul mezunu adaylar başvuru için İŞKUR’un kapısına gitmeye başladı! İşte kadrolar…

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), 81 ildeki çeşitli hastanelerde görevlendirilmek üzere personel alımı başlattı. Başvuruda bulunacak adaylardan en az ilkokul mezunu olma şartı aranıyor.

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Hastaneler boş kadroları açıkladı! İlkokul mezunu adaylar başvuru için İŞKUR’un kapısına gitmeye başladı! İşte kadrolar…

Kamu kurumlarında genellikle gereken KPSS puanı şartı, bu ilan kapsamında bazı kadrolar için aranmıyor. İşte İŞKUR şubat ayı hastane personel alımına ilişkin ilanlar ve detayları…

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Hastaneler boş kadroları açıkladı! İlkokul mezunu adaylar başvuru için İŞKUR’un kapısına gitmeye başladı! İşte kadrolar…

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

TC vatandaşı olmak

En az 18, en fazla 59 yaşında olmak

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Hastaneler boş kadroları açıkladı! İlkokul mezunu adaylar başvuru için İŞKUR’un kapısına gitmeye başladı! İşte kadrolar…

En az ilkokul mezunu olmak

Çalışmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorununun olmaması

Gerekli durumda vardiyalı olarak çalışabilme yeteneği

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Hastaneler boş kadroları açıkladı! İlkokul mezunu adaylar başvuru için İŞKUR’un kapısına gitmeye başladı! İşte kadrolar…

Dış görünüme özen göstermek

Adli sicil kaydının temiz ve güvenlik soruşturmasının olumlu olması

İŞKUR ÜZERİNDEN ALIM YAPILACAK KADROLAR!