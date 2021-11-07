İstanbul’da 500.000 TL altına ev alabileceğiniz 21 ilçe! Faizler düştü, konutta talep patladı! İşte en ucuz evler…

Nüfusun yoğun olduğu ve konuta talebin hiç bitmediği mega kent İstanbul'da ev fiyatları ilçeden ilçeye değişiklik gösteriyor. Konut kredilerinde faizlerin düşmesinin ardından evlere talep de yükseldi. Uygun faizlerle kredi çekerek ev almak isteyen vatandaşlar, ilçelere göre fiyat araştırması yapıyor. Buna göre; İstanbul'un birçok ilçesinde 500.000 TL altına ev bulunabiliyor. Ortalama fiyat araştırmasında dikkat çeken detaylar!