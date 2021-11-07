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Haberler Galeri İstanbul’da 500.000 TL altına ev alabileceğiniz 21 ilçe! Faizler düştü, konutta talep patladı! İşte en ucuz evler…

İstanbul’da 500.000 TL altına ev alabileceğiniz 21 ilçe! Faizler düştü, konutta talep patladı! İşte en ucuz evler…

Nüfusun yoğun olduğu ve konuta talebin hiç bitmediği mega kent İstanbul'da ev fiyatları ilçeden ilçeye değişiklik gösteriyor. Konut kredilerinde faizlerin düşmesinin ardından evlere talep de yükseldi. Uygun faizlerle kredi çekerek ev almak isteyen vatandaşlar, ilçelere göre fiyat araştırması yapıyor. Buna göre; İstanbul'un birçok ilçesinde 500.000 TL altına ev bulunabiliyor. Ortalama fiyat araştırmasında dikkat çeken detaylar!

Giriş Tarihi: 07.11.2021 15:29 Güncelleme Tarihi: 07.11.2021 16:51
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İstanbul’da 500.000 TL altına ev alabileceğiniz 21 ilçe! Faizler düştü, konutta talep patladı! İşte en ucuz evler…

İstanbul'da ev bulmanın gittikçe zorlaşması nedeniyle, kirada oturmak yerine bir ev satın almayı düşünen vatandaşlar, uygun konut kredisi faizlerden yararlanarak ev sahibi olmak istiyor. Konut kredilerinde faizler 1.29 seviyesine gerilemişti. İndirimle birlikte emlak piyasası da hareketlendi. Mega kent İstanbul'da 500.000 TL altına rahatlıkla ev bulabileceğiniz 21 ilçe bulunuyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İstanbul’da 500.000 TL altına ev alabileceğiniz 21 ilçe! Faizler düştü, konutta talep patladı! İşte en ucuz evler…

Merkez Bankası'nın politika faizini 200 baz puan indirmesinin ardından kamu bankaları konut kredilerinde faizi düşürdü.

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İstanbul’da 500.000 TL altına ev alabileceğiniz 21 ilçe! Faizler düştü, konutta talep patladı! İşte en ucuz evler…

1 milyon liranın altına yüzde 1.29, üzerine yüzde 1.34 faiz uygulanacak. İndirimin emlak piyasasına etkisi merak edilirken; Endeksa.com piyasayı mercek altına aldı.

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İstanbul’da 500.000 TL altına ev alabileceğiniz 21 ilçe! Faizler düştü, konutta talep patladı! İşte en ucuz evler…

Takvim'den Yavuz Karaman'ın haberine göre; İstanbul'da ortalama konut fiyatı 1 milyon liranın üzerinde olan ilçeler Adalar, Bakırköy, Beşiktaş, Beykoz, Kadıköy, Sarıyer ve Şile.

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İstanbul’da 500.000 TL altına ev alabileceğiniz 21 ilçe! Faizler düştü, konutta talep patladı! İşte en ucuz evler…

Endeksa Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Görkem Öğüt, faiz indirimlerinin konut sektörüne olumlu yansıyacağını söyledi. Bu yansımanın iki nedeni olduğunu ifade eden Öğüt, şöyle konuştu: