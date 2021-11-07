Çeyrek-yarım-gram altın alanları üzecek tahmin! Vatandaşlar tedirgin! 2022 düşüş yılı olabilir...

Hollanda Bankası ABN AMRO, altındaki değişimlere ve son gelişmelere bağlı olarak, 2021 sonu ve 2022 yılı beklentilerini açıkladı. Geçtiğimiz ay yapılan tahminde altındaki negatif görünümün sebeplerini sıralayan ABN AMRO'nun yeni tahminine göre, güçlü bir ABD dolarına atıfta bulunarak sarı metal üzerinde negatif görünümün devam ettiğine değinildi. Ekim ayındaki raporda da, altın fiyatlarının dolar karşısında yılbaşından bu yana düşüş eğiliminde olduğu ve önümüzdeki yıl boyunca da bu düşüşün devam etmesi yönünde beklentiler paylaşılmıştı.