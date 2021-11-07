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Haberler Galeri Çeyrek-yarım-gram altın alanları üzecek tahmin! Vatandaşlar tedirgin! 2022 düşüş yılı olabilir...

Çeyrek-yarım-gram altın alanları üzecek tahmin! Vatandaşlar tedirgin! 2022 düşüş yılı olabilir...

Hollanda Bankası ABN AMRO, altındaki değişimlere ve son gelişmelere bağlı olarak, 2021 sonu ve 2022 yılı beklentilerini açıkladı. Geçtiğimiz ay yapılan tahminde altındaki negatif görünümün sebeplerini sıralayan ABN AMRO'nun yeni tahminine göre, güçlü bir ABD dolarına atıfta bulunarak sarı metal üzerinde negatif görünümün devam ettiğine değinildi. Ekim ayındaki raporda da, altın fiyatlarının dolar karşısında yılbaşından bu yana düşüş eğiliminde olduğu ve önümüzdeki yıl boyunca da bu düşüşün devam etmesi yönünde beklentiler paylaşılmıştı.

Giriş Tarihi: 07.11.2021 13:25 Güncelleme Tarihi: 07.11.2021 16:51
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Çeyrek-yarım-gram altın alanları üzecek tahmin! 2022 düşüş yılı olabilir! Dev banka açıkladı…
Çeyrek-yarım-gram altın alanları üzecek tahmin! 2022 düşüş yılı olabilir! Dev banka açıkladı…

Altın alanları üzecek tahmin! Hollandalı banka ABN Amro, altın fiyatlarının geleceğine ilişkin olumsuz görünümünü sürdürüyor. Banka tarafından yapılan değerlendirmelerde, altın fiyatlarındaki negatif değerlendirme için küresel para politikalarındaki sıkılaşmalar ve dolardaki değer artışı öngörüleri gösterilmişti. ABN AMRO kıdemli değerli metaller stratejisti Georgette Boele, sıkılaşan para politikasının değerli metaller için kötü bir gelişme olduğu yönünde görüşlerini paylaştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Çeyrek-yarım-gram altın alanları üzecek tahmin! 2022 düşüş yılı olabilir! Dev banka açıkladı…
Çeyrek-yarım-gram altın alanları üzecek tahmin! 2022 düşüş yılı olabilir! Dev banka açıkladı…

Banka tarafından Ekim ayında yapılan değerlendirmede; "Bu yıl ve önümüzdeki yıl daha düşük altın fiyatları beklemeye devam ediyoruz ve mevcut tahminlerimizi yerinde tutuyoruz. Negatif altın fiyatı görünümümüzün birkaç nedeni var" denilmişti.

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Çeyrek-yarım-gram altın alanları üzecek tahmin! 2022 düşüş yılı olabilir! Dev banka açıkladı…
Çeyrek-yarım-gram altın alanları üzecek tahmin! 2022 düşüş yılı olabilir! Dev banka açıkladı…

Altın fiyatlarındaki olumsuz görünüme gerekçe olarak küresel para politikalarındaki sıkılaşmalar ve dolardaki değer artışı öngörüleri gösterildi.

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Çeyrek-yarım-gram altın alanları üzecek tahmin! 2022 düşüş yılı olabilir! Dev banka açıkladı…
Çeyrek-yarım-gram altın alanları üzecek tahmin! 2022 düşüş yılı olabilir! Dev banka açıkladı…

DÜNYADA FAİZ ARTIRIMI DALGASI BEKLENİYOR

Norveç, Yeni Zelanda, Brezilya ve Güney Kore merkez bankalarının şimdiden harekete geçtiği belirtilen raporda ABD Merkez Bankası'nın Fed'in 2023'ün başlarında sıkı para politikasına adım atacağını ve İngiltere Merkez Bankası ile Kanada Merkez Bankası'nın muhtemelen bu tarihten daha önce faiz artırımına gideceği belirtildi.

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Çeyrek-yarım-gram altın alanları üzecek tahmin! 2022 düşüş yılı olabilir! Dev banka açıkladı…
Çeyrek-yarım-gram altın alanları üzecek tahmin! 2022 düşüş yılı olabilir! Dev banka açıkladı…

Raporda altın fiyatlarının dolar karşısında yılbaşından bu yana yüzde 7,5 gerilediğini hatırlatılarak altının bu yılın sonunda 1700 dolara, gelecek yılın sonunda ise 1500 dolara inebileceği öngörüsünde bulunuldu. Ayrıca raporda ABD hazine tahvillerinin ve ABD dolarının 2 yıl içinde daha da artacağı tahmininde bulunuldu.