TOKİ son dakika: TOKİ kura çekilişleri iptal mi? 2020 TOKİ kuraları ne zaman çekilecek?

Son dakika haberi... TOKİ tarafından her yıl gerçekleştirilecek 100 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında gerçekleştirilen kuralar ile ilgili yeni gelişme yaşandı. Türkiye'de corona virüsü vakasının görülmesinin ardından önlemler artırıldı. Corona virüsünün yayılmasını önlemek amaçlı alınan tedbirler kapsamında kura törenleri ile ilgili TOKİ'den açıklama geldi. Peki, TOKİ kura çekilişleri iptal mi? 2020 TOKİ kuraları ne zaman çekilecek?

Giriş Tarihi: 16.03.2020 09:49 Güncelleme Tarihi: 16.03.2020 09:56 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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