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TOKİ son dakika: TOKİ kura çekilişleri iptal mi? 2020 TOKİ kuraları ne zaman çekilecek?

Son dakika haberi... TOKİ tarafından her yıl gerçekleştirilecek 100 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında gerçekleştirilen kuralar ile ilgili yeni gelişme yaşandı. Türkiye'de corona virüsü vakasının görülmesinin ardından önlemler artırıldı. Corona virüsünün yayılmasını önlemek amaçlı alınan tedbirler kapsamında kura törenleri ile ilgili TOKİ'den açıklama geldi. Peki, TOKİ kura çekilişleri iptal mi? 2020 TOKİ kuraları ne zaman çekilecek?

Giriş Tarihi: 16.03.2020 09:49 Güncelleme Tarihi: 16.03.2020 09:56
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TOKİ son dakika: TOKİ kura çekilişleri iptal mi? 2020 TOKİ kuraları ne zaman çekilecek?

TOKİ kura çekilişleri iptal mi? Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), "100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi" kura çekimi ile ilgili açıklama yaptı. Yeni tip corona virüsü ile mücadele kapsamında yurt genelinde önlemler artırılıyor. Sosyal konut projesine başvuru yapan vatandaşlar kuraların iptal edilip edilmediğini araştırıyor. Peki, TOKİ kura çekilişleri iptal mi? 2020 TOKİ kuraları ne zaman çekilecek? İşte cevaplar...

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TOKİ son dakika: TOKİ kura çekilişleri iptal mi? 2020 TOKİ kuraları ne zaman çekilecek?

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ İPTAL Mİ?

Kura çekimleri belirlenen gün ve saatte yapılacak. Corona virüsü ile mücadele kapsamında sadece kura törenleri olmayacak. Çekilişler TOKİ'nin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanacak.

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TOKİ son dakika: TOKİ kura çekilişleri iptal mi? 2020 TOKİ kuraları ne zaman çekilecek?

TOKİ'den yapılan açıklamada, küresel bir salgın haline gelen koronavirüse karşı vatandaşların sağlığını korumak için devletin aldığı önlemler doğrultusunda "100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi" kapsamındaki kura törenlerinin iptal edildiği belirtildi.

Kura takviminin değiştirilmediği aktarılan açıklamada, kuraların aynı tarihlerde noter huzurunda yapılacağı ve TOKİ sosyal medya hesaplarından (Twitter, Facebook, YouTube) canlı yayınlanacağı kaydedildi.

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TOKİ son dakika: TOKİ kura çekilişleri iptal mi? 2020 TOKİ kuraları ne zaman çekilecek?

TOKİ'NİN İSTANBUL'DA YAPACAĞI 10 BİN KONUTUN KURA ÇEKİMİ BAŞLIYOR

oplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) "100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi" kapsamında İstanbul'da inşa edeceği 10 bin konut için kura çekimi bugün başlayacak.

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TOKİ son dakika: TOKİ kura çekilişleri iptal mi? 2020 TOKİ kuraları ne zaman çekilecek?

TOKİ'nin yatay mimari anlayışıyla İstanbul başta olmak üzere 81 ilde 2+1 ve 3+1 planında yapacağı 100 bin sosyal konut için 24 Şubat'ta başlayan kuralar devam ediyor.