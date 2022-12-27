İŞKUR BEKÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI | 2 ilde bekçi alımı yapılacak! Başvuru şartları neler? İşte iller ve kontenjanlar

İŞKUR üzerinden çarşı ve mahalle bekçiliği ilanı yayımlandı. İlanı gören vatandaşlar bekçi olabilmek için gerekli şartları araştırmaya başladı. İlana başvuracak adayların KPSS şartı aranmaksızın okur yazar olmaları yeterli oluyor. Peki İŞKUR bekçi ilanı başvuruları nereden nasıl yapılır? İşte iller ve kontenjanlar...