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İŞKUR BEKÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI | 2 ilde bekçi alımı yapılacak! Başvuru şartları neler? İşte iller ve kontenjanlar
İŞKUR bekçi ilanı başvuru şartları arama motorlarında araştırılıyor. 2 ilde İŞKUR üzerinden bekçi alımı ilanı yayımlandı. Bekçi olmak isteyen vatandaşlar iş ilanı ile ilgili detayları merak ediyorlar. İlana başvuracak adaylar KPSS şartı aramaksızın çarşı ve mahalle bekçisi olabilme imkanı bulacaklar. Peki başvuru şartları neler?