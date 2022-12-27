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Haberler Galeri İŞKUR BEKÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI | 2 ilde bekçi alımı yapılacak! Başvuru şartları neler? İşte iller ve kontenjanlar

İŞKUR BEKÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI | 2 ilde bekçi alımı yapılacak! Başvuru şartları neler? İşte iller ve kontenjanlar

İŞKUR bekçi ilanı başvuru şartları arama motorlarında araştırılıyor. 2 ilde İŞKUR üzerinden bekçi alımı ilanı yayımlandı. Bekçi olmak isteyen vatandaşlar iş ilanı ile ilgili detayları merak ediyorlar. İlana başvuracak adaylar KPSS şartı aramaksızın çarşı ve mahalle bekçisi olabilme imkanı bulacaklar. Peki başvuru şartları neler?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.12.2022 10:27 Güncelleme Tarihi: 27.12.2022 10:28
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İŞKUR BEKÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI | 2 ilde bekçi yapılacak! Başvuru şartları neler? İşte iller ve kontenjanlar

İŞKUR üzerinden çarşı ve mahalle bekçiliği ilanı yayımlandı. İlanı gören vatandaşlar bekçi olabilmek için gerekli şartları araştırmaya başladı. İlana başvuracak adayların KPSS şartı aranmaksızın okur yazar olmaları yeterli oluyor. Peki İŞKUR bekçi ilanı başvuruları nereden nasıl yapılır? İşte iller ve kontenjanlar...

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İŞKUR BEKÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI | 2 ilde bekçi yapılacak! Başvuru şartları neler? İşte iller ve kontenjanlar

İŞKUR BEKÇİ ALIMI BAŞVURULARI NEREDEN YAPILIR

İŞKUR üzerinden Yalova ve Adana ilçelerinde istihdam edilmek üzere toplam 3 çarşı ve mahalle bekçisi alımı gerçekleştirilecek.

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İŞKUR BEKÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI | 2 ilde bekçi yapılacak! Başvuru şartları neler? İşte iller ve kontenjanlar

Çarşı ve mahalle bekçi alımı iş ilanına başvuruda bulunmak isteyen adaylar "esube.iskur.gov.tr/" adresinden kolaylıkla yapabilecek.

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İŞKUR BEKÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI | 2 ilde bekçi yapılacak! Başvuru şartları neler? İşte iller ve kontenjanlar

İŞKUR BEKÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN!

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İŞKUR BEKÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI | 2 ilde bekçi yapılacak! Başvuru şartları neler? İşte iller ve kontenjanlar

ŞARTLAR NELER?

Özel sektör içerisinde bir alım yapılacağı için bekçi iş ilanına başvuruda bulunmak isteyen adaylar hem İŞKUR genel şartlarını hem de ilanların özel şartlarını taşıması gerekiyor.