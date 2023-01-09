2023 ZAMLI doğal gaz yardımı yattı mı, ne zaman? Ocak ayı doğal gaz yardımı hangi tarihte ödenecek?

2023 Ocak ayı emekli ve memur maaşlarına yapılan zammın ardından doğalgaz yardımının ne kadar olacağı ve ne zaman yatacağı gündeme geldi. Ocak ayının ikinci haftasında devlet tarafından yapılan bir çok sosyal yardım ödemeleri hakkında sorgulamalar yapılıyor. Doğal gaz desteğinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, "Doğalgaz yardımı Ocak ayı ne zaman yatacak, hangi tarihte? sorusunu gündeme getirdi. İşte, konuya ilişkin merak edilen detaylar...