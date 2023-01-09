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Haberler Galeri 2023 ZAMLI doğal gaz yardımı yattı mı, ne zaman? Ocak ayı doğal gaz yardımı hangi tarihte ödenecek?

2023 ZAMLI doğal gaz yardımı yattı mı, ne zaman? Ocak ayı doğal gaz yardımı hangi tarihte ödenecek?

2023 Ocak ayı emekli ve memur maaşlarına yapılan zammın ardından doğalgaz yardımının ne kadar olacağı ve ne zaman yatacağı gündeme geldi. Ocak ayının ikinci haftasında devlet tarafından yapılan bir çok sosyal yardım ödemeleri hakkında sorgulamalar yapılıyor. Doğal gaz desteğinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, "Doğalgaz yardımı Ocak ayı ne zaman yatacak, hangi tarihte? sorusunu gündeme getirdi. İşte, konuya ilişkin merak edilen detaylar...

Giriş Tarihi: 09.01.2023 09:15 Güncelleme Tarihi: 09.01.2023 09:29
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2023 ZAMLI doğal gaz yardımı yattı mı, ne zaman? Ocak ayı doğal gaz yardımı hangi tarihte ödenecek?

Ocak ayı Doğalgaz yardımı ne zaman ödenecek? sorusu arama motorlarında sık sık sorgulanmaya başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından kışın başvurusu kabul edilen hanelere 900 TL ile 2500 TL tutarında destek ödemesi yapılıyor. Şimdi ise sıra 2023 Ocak ayında yatacak ödemelerde... Peki Doğalgaz yardımına zam geldi mi? Zamlı doğalgaz yardımı ne zaman yatacak? İşte, detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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2023 ZAMLI doğal gaz yardımı yattı mı, ne zaman? Ocak ayı doğal gaz yardımı hangi tarihte ödenecek?

OCAK AYI DOĞALGAZ YARDIMI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Asgari ücret, emekli ve memur zammının ardından gündeme gelen Ocak ayı Doğalgaz desteği ödemelerine ilişkin net bir tarih henüz verilmedi. Ancak, doğalgaz yardımı ödemeleri sorgulama ekranı üzerinden aylıkların yatıp yatmadığı kontrol edilebilir.

DOĞALGAZ YARDIMI ÖDEMELERİ SORGULAMA EKRANI

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2023 ZAMLI doğal gaz yardımı yattı mı, ne zaman? Ocak ayı doğal gaz yardımı hangi tarihte ödenecek?

DOĞALGAZ DESTEĞİ ARTIRILDI!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan bi önceki Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada ise destek ödemlerinin artırıldığını şu sözlerle ifade etmişti:

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2023 ZAMLI doğal gaz yardımı yattı mı, ne zaman? Ocak ayı doğal gaz yardımı hangi tarihte ödenecek?

''Biz sosyal destekleri sadece yoksullara değil hak ve ihtiyaç sahibi tüm vatandaşlarımıza verildiği anlayışla sistemi sürekli geliştiriyoruz. Bu kapsamda doğalgaz tüketim desteğidir. Şubat ayından itibaren başvuruları alınmaya başlayan bu desteğin ilk ödemelerini 311 bin haneye yapmıştık."

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2023 ZAMLI doğal gaz yardımı yattı mı, ne zaman? Ocak ayı doğal gaz yardımı hangi tarihte ödenecek?

900-2500 TL OLARAK ARTIRDIK!

''Yeni başvuru döneminde ev sahipliği yanında kiracıları da doğalgaz desteğine aldık. Hane bayşı 900 lira ile 2 bin 500 lira olacak şekilde arttırdık.

Kronik hastası, yaşam destek cihazı bulunan hanelere yüzde 5 ilave edilecektir. 3 milyar liralık doğalgaz desteği vererek vatandaşlarımızı karda, kışta sıcak bir yuvaya kavuşturmakta kararlıyız.''