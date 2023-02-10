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Haberler Galeri 2 formül masada, %122 artış! Emekliye 13 maaş gibi ödenecek! Bayram ikramiyeleri 5.500 TL mi olacak? Refah payı, taban aylık...

2 formül masada, %122 artış! Emekliye 13 maaş gibi ödenecek! Bayram ikramiyeleri 5.500 TL mi olacak? Refah payı, taban aylık...

Ocak zammı refah payı ve taban aylık düzenlemeleri ile artış yaşandı. Emeklilerin yeni gündemi bayram ikramiyeleri oldu. EYT düzenlemesiyle emekli olacakların da yararlanacağı ikramiyede artış gündemde. Peki, emekli bayram ikramiyesini kim ne kadar artırılacak? Kimler yararlanacak? İşte emekli bayram ikramiyesi için detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.02.2023 10:32 Güncelleme Tarihi: 10.02.2023 10:35
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2 formül masada, %122 artış! Emekliye 13 maaş gibi ödenecek! Bayram ikramiyeleri 5.500 TL mi olacak? Refah payı, taban aylık...

Yeni yıla ek zamlarla başlayan milyonlarca emeklinin yeni gündemi ikramiye ödemeleri oldu. Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı'nda ödenen ikramiye ödemeleri için tutar merak ediliyor. EYT'lilerin de yararlanacağı ikramiye ödemelerinde artış için 2 formül konuşuluyor. Ödemenin 2 bin 750 lira yapılıp yıllık kazancın 5 bin 500 liraya yükseltilmesi gündemin ilk sırasında yer alıyor. İşte, emekli bayram ikramiyesi için detaylar!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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2 formül masada, %122 artış! Emekliye 13 maaş gibi ödenecek! Bayram ikramiyeleri 5.500 TL mi olacak? Refah payı, taban aylık...

Bu yıla Ocak zammını artıran refah payı ve taban aylık düzenlemesiyle başlangıç yapan emeklilerin yeni gündemi bayram ikramiyeleri oldu. EYT düzenlemesiyle emekli olacakların da yararlanacağı ikramiyede artış gündemde.

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2 formül masada, %122 artış! Emekliye 13 maaş gibi ödenecek! Bayram ikramiyeleri 5.500 TL mi olacak? Refah payı, taban aylık...

Buna yönelik hazırlıkların yapıldığı belirtiliyor. Halen ikramiyenin tutarı bin 100 lira. Ramazan ve Kurban bayramlarından önce ödenen ikramiyenin yapılacak zamla 2 bin-3 bin lira aralığına gelmesi bekleniyor.

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2 formül masada, %122 artış! Emekliye 13 maaş gibi ödenecek! Bayram ikramiyeleri 5.500 TL mi olacak? Refah payı, taban aylık...

2 FORMÜL VAR

Burada 2 formül gündeme geliyor. İlk formül yeniden değerleme oranında artışı içeriyor.

Bu yıl yüzde 122.93 olan yeniden değerleme oranının bayram ikramiyesine yansıtılabileceği belirtiliyor. Bu durumda ikramiye bin 100 liradan 2 bin 452 liraya yükselebilecek. Böylece emekli bu yıl iki bayramda toplam 2 bin 200 lira yerine 4 bin 904 lira alabilecek.

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2 formül masada, %122 artış! Emekliye 13 maaş gibi ödenecek! Bayram ikramiyeleri 5.500 TL mi olacak? Refah payı, taban aylık...

13'ÜNCÜ MAAŞ İMKANI

İkinci formül ise yıllık ikramiyenin en düşük emekli aylığı tutarıyla eşitlenmesi. Artış için konuşulan formüllerin başında bu geliyor. Bu formül uygulanırsa bayram ikramiyesi bin 100 liradan 2 bin 750 liraya çıkacak.