HaberlerGaleri2 formül masada, %122 artış! Emekliye 13 maaş gibi ödenecek! Bayram ikramiyeleri 5.500 TL mi olacak? Refah payı, taban aylık...
2 formül masada, %122 artış! Emekliye 13 maaş gibi ödenecek! Bayram ikramiyeleri 5.500 TL mi olacak? Refah payı, taban aylık...
Ocak zammı refah payı ve taban aylık düzenlemeleri ile artış yaşandı. Emeklilerin yeni gündemi bayram ikramiyeleri oldu. EYT düzenlemesiyle emekli olacakların da yararlanacağı ikramiyede artış gündemde. Peki, emekli bayram ikramiyesini kim ne kadar artırılacak? Kimler yararlanacak? İşte emekli bayram ikramiyesi için detaylar...