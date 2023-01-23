İhtiyaç sahiplerine koli koli gıda yardımı yapılıyor! ERZAK YARDIMLARI BAŞLADI! Hemen başvuru formunu doldurun!

İhtiyaç sahiplerine yönelik yardımlar devam ediyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü, yurt içi kuru gıda hizmeti başlattı. Söz konusu yardım, Vakfiyelerde yer alan hayır şartlarının yerine getirilmesi amacıyla VGM tarafından, 81 il merkezinde veriliyor. Konuya ilişkin detayları merak edenler, "Gıda yardımı başvurusu nereden, nasıl yapılır?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, erzak yardımı şartları ve başvuru ekranı...