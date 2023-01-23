24 Ocak 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri İhtiyaç sahiplerine koli koli gıda yardımı yapılıyor! ERZAK YARDIMLARI BAŞLADI! Hemen başvuru formunu doldurun!

İhtiyaç sahiplerine koli koli gıda yardımı yapılıyor! ERZAK YARDIMLARI BAŞLADI! Hemen başvuru formunu doldurun!

İhtiyaç sahiplerine yönelik yardımlar devam ediyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü, yurt içi kuru gıda hizmeti başlattı. Söz konusu yardım, Vakfiyelerde yer alan hayır şartlarının yerine getirilmesi amacıyla VGM tarafından, 81 il merkezinde veriliyor. Konuya ilişkin detayları merak edenler, "Gıda yardımı başvurusu nereden, nasıl yapılır?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, erzak yardımı şartları ve başvuru ekranı...

Giriş Tarihi: 23.01.2023 18:19 Güncelleme Tarihi: 24.01.2023 15:34
  • 1
  • 9
İhtiyaç sahiplerine koli koli gıda yardımı yapılıyor! ERZAK YARDIMLARI BAŞLADI! Hemen başvuru formunu doldurun!

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından sağlanan erzak yardımı başvuruları başladı. Vakfiyelerde yer alan hayır şartlarının yerine getirilmesi amacıyla Genel Müdürlüğü tarafından 81 il merkezinde kuru gıda yardımı veriliyor. Sosyal güvencesi bulunmayan veya hane geliri net asgari ücret miktarından fazla olmayanlar başvuruda bulunuyor. İşte, gıda yardımı hakkında merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 9
İhtiyaç sahiplerine koli koli gıda yardımı yapılıyor! ERZAK YARDIMLARI BAŞLADI! Hemen başvuru formunu doldurun!

GIDA YARDIMI ŞARTLARI NELER?

1. Sosyal güvencesi bulunmayan veya hane geliri net asgari ücret miktarından fazla olmayanlar,

  • 3
  • 9
İhtiyaç sahiplerine koli koli gıda yardımı yapılıyor! ERZAK YARDIMLARI BAŞLADI! Hemen başvuru formunu doldurun!

2. 7/1976 tarihli ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun gereğince aylık alanlar.

  • 4
  • 9
İhtiyaç sahiplerine koli koli gıda yardımı yapılıyor! ERZAK YARDIMLARI BAŞLADI! Hemen başvuru formunu doldurun!

GIDA YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Kuru gıda yardımı hizmetinden yararlanmak isteyen muhtaç kişiler aşağıda yer alan "Vakıflar Genel Müdürlüğü Aşevi ve Kuru Gıda Hizmeti Başvuru Formu"nu doldurmak suretiyle Bölge Müdürlüklerine şahsen veya posta yoluyla başvuru yapabilirler. Yurtiçi kuru yardımı hizmetine başvuruda, çalışabilecek durumda olan 18-65 yaş arasındaki kişilerden Türkiye İş Kurumu iş başvurusu kaydı istenir.

GIDA YARDIMI BAŞVURU FORMU

  • 5
  • 9
İhtiyaç sahiplerine koli koli gıda yardımı yapılıyor! ERZAK YARDIMLARI BAŞLADI! Hemen başvuru formunu doldurun!

Bölge Müdürlüğünce yapılan değerlendirmede durumu uygun olanlar kuru gıda hizmetinden yararlandırılır.