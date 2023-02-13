13 Şubat 2023, Pazartesi
İstanbul TOKİ kura çekilişi ERTELENDİ mi, ne zaman? TOKİ İstanbul Tuzla kuraları ne zaman çekilecek 2023? TOKİ e-Devlet kura sonuçları
"TOKİ İstanbul kura çekilişi ne zaman? sorusu uzun süredir merak edilen konular arasında yer alıyor. Ülkemizde yaşanan iki büyük yıkıcı deprem, hepimizi yasa boğdu. TOKİ sosyal konut projesine başvuran vatandaşlar, "TOKİ İstanbul kuraları ertelendi mi, ne zamnan? sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, TOKİ kura tarihleri hakkında merak edilenler..
Giriş Tarihi: 13.02.2023 15:53 Güncelleme Tarihi: 13.02.2023 15:53
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