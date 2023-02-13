13 Şubat 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri İstanbul TOKİ kura çekilişi ERTELENDİ mi, ne zaman? TOKİ İstanbul Tuzla kuraları ne zaman çekilecek 2023? TOKİ e-Devlet kura sonuçları

İstanbul TOKİ kura çekilişi ERTELENDİ mi, ne zaman? TOKİ İstanbul Tuzla kuraları ne zaman çekilecek 2023? TOKİ e-Devlet kura sonuçları

"TOKİ İstanbul kura çekilişi ne zaman? sorusu uzun süredir merak edilen konular arasında yer alıyor. Ülkemizde yaşanan iki büyük yıkıcı deprem, hepimizi yasa boğdu. TOKİ sosyal konut projesine başvuran vatandaşlar, "TOKİ İstanbul kuraları ertelendi mi, ne zamnan? sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, TOKİ kura tarihleri hakkında merak edilenler..

Giriş Tarihi: 13.02.2023 15:53 Güncelleme Tarihi: 13.02.2023 15:53
  • 1
  • 13
İstanbul TOKİ kura çekilişi ERTELENDİ mi, ne zaman? TOKİ İstanbul Tuzla kuraları ne zaman çekilecek 2023? TOKİ e-Devlet kura sonuçları

6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen iki büyük depremin ardından TOKİ kura çekimi takvimi araştırmaları hız kazandı. Cumhuriyet tarihinin en büyük Sosyal konut hamlesi, 'İlk Evim İlk İş Yerim' projesi kapsamında 2+1 ve 3+1 olmak üzere 250 bin konutun hak sahipleri belirleniyor. TOKİ başvurusunda bulunanlar, İstanbul TOKİ kura çekilişi ne zaman? sorusuna yanıt arıyor. İşte, detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 13
İstanbul TOKİ kura çekilişi ERTELENDİ mi, ne zaman? TOKİ İstanbul Tuzla kuraları ne zaman çekilecek 2023? TOKİ e-Devlet kura sonuçları

TOKİ KURALARI ERTELENDİ Mİ?

TOKİ kura çekilişleri, ülkemizde yaşanan deprem felaketleri nedeniyle ertelendi. 7-14 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek olan İzmir, Afyonkarahisar, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ kura çekilişlerinin deprem nedeniyle ertelendiği açıklandı.

  • 3
  • 13
İstanbul TOKİ kura çekilişi ERTELENDİ mi, ne zaman? TOKİ İstanbul Tuzla kuraları ne zaman çekilecek 2023? TOKİ e-Devlet kura sonuçları

YENİ ETAP KURA TAKVİMİ YAYINLANMIŞTI!

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı projesi olarak adlandırılan TOKİ kuralarında yeni etap başladı. İşte il il TOKİ kura tarihleri;

30 - 31 Ocak: Aydın 3 bin 72 konut

1 Şubat: Çanakkale 1290 konut

1 - 3 Şubat: Manisa 4 bin 94 konut

4 Şubat: Uşak 1050 konut

5 - 6 Şubat: Kütahya 2 bin 280 konut

  • 4
  • 13
İstanbul TOKİ kura çekilişi ERTELENDİ mi, ne zaman? TOKİ İstanbul Tuzla kuraları ne zaman çekilecek 2023? TOKİ e-Devlet kura sonuçları

7 - 8 Şubat: Afyonkarahisar 3 bin 125 konut

6-13 Şubat: İzmir

11 Şubat: Edirne

12 Şubat: Kırklareli

13-14 Şubat: Tekirdağ

  • 5
  • 13
İstanbul TOKİ kura çekilişi ERTELENDİ mi, ne zaman? TOKİ İstanbul Tuzla kuraları ne zaman çekilecek 2023? TOKİ e-Devlet kura sonuçları

BAŞAKŞEHİR, ARNAVUTKÖY, ESENLER, ÇATALCA, SİLİVRİ, TUZLA TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

TOKİ İstanbul kura çekimi; Başakşehir, Arnavutköy, Esenler, Çatalca, Tuzla ve Silivri ilçelerinde toplamda 50 bin konutu kapsıyor.