İstanbul TOKİ kura çekilişi ERTELENDİ mi, ne zaman? TOKİ İstanbul Tuzla kuraları ne zaman çekilecek 2023? TOKİ e-Devlet kura sonuçları

6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen iki büyük depremin ardından TOKİ kura çekimi takvimi araştırmaları hız kazandı. Cumhuriyet tarihinin en büyük Sosyal konut hamlesi, 'İlk Evim İlk İş Yerim' projesi kapsamında 2+1 ve 3+1 olmak üzere 250 bin konutun hak sahipleri belirleniyor. TOKİ başvurusunda bulunanlar, İstanbul TOKİ kura çekilişi ne zaman? sorusuna yanıt arıyor. İşte, detaylar...