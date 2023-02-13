İŞKUR’DAN haftada 6 kere VERİLECEK! 130.87-212,67-98,15 TL ÖDEME! Başvuruları ne zaman? Şartları neler, Kaç ay sürüyor?

İŞKUR'dan şartları sağlayan vatandaşlara haftada 5 ya da 6 günlük ödemeler yapılıyor. Konuya ilişkin detayları araştıran vatandaşlar İŞKUR Mesleki Eğitim Kurslarını araştırıyor. Şartları sağlayan adaylar 160 günü geçmeyen kurslara katılarak hem meslek sahibi olup hem de günlük kazanç sağlayabiliyor. Peki İŞKUR kursları günlük kaç TL? İŞKUR mesleki eğitim kursları nedir?