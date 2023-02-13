13 Şubat 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri İŞKUR'DAN haftada 6 kere VERİLECEK! 130.87-212,67-98,15 TL ÖDEME! Başvuruları ne zaman? Şartları neler, Kaç ay sürüyor?

İŞKUR'DAN haftada 6 kere VERİLECEK! 130.87-212,67-98,15 TL ÖDEME! Başvuruları ne zaman? Şartları neler, Kaç ay sürüyor?

İŞKUR Mesleki Eğitim Kursları merak edilen konuların başında yer alıyor. Gerekli şartları sağlayan vatandaşlar İŞKUR'a başvurmaları sonucunda haftada 5 ya da 6 günlük kurslara katılarak ücret alabilecek. Peki İŞKUR kursları günlük kaç TL? İŞKUR mesleki eğitim kursları nedir? Mesleki Eğitim Kursları kaç ay sürüyor?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.02.2023 16:22 Güncelleme Tarihi: 13.02.2023 16:22
  • 1
  • 16
İŞKUR’DAN haftada 6 kere VERİLECEK! 130.87-212,67-98,15 TL ÖDEME! Başvuruları ne zaman? Şartları neler, Kaç ay sürüyor?

İŞKUR'dan şartları sağlayan vatandaşlara haftada 5 ya da 6 günlük ödemeler yapılıyor. Konuya ilişkin detayları araştıran vatandaşlar İŞKUR Mesleki Eğitim Kurslarını araştırıyor. Şartları sağlayan adaylar 160 günü geçmeyen kurslara katılarak hem meslek sahibi olup hem de günlük kazanç sağlayabiliyor. Peki İŞKUR kursları günlük kaç TL? İŞKUR mesleki eğitim kursları nedir?

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 16
İŞKUR’DAN haftada 6 kere VERİLECEK! 130.87-212,67-98,15 TL ÖDEME! Başvuruları ne zaman? Şartları neler, Kaç ay sürüyor?

MESLEKİ EĞİTİM KURSU NEDİR?

Mesleki eğitim kursları; mesleği olmayanlara meslek edindirmek, mesleği olmakla birlikte mesleki becerilerini geliştirmek isteyenlerin istihdam edilebilirliğini artırmak amacıyla düzenlenmektedir.

  • 3
  • 16
İŞKUR’DAN haftada 6 kere VERİLECEK! 130.87-212,67-98,15 TL ÖDEME! Başvuruları ne zaman? Şartları neler, Kaç ay sürüyor?

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

*Kuruma kayıtlı işsiz olmak,

*15 yaşını tamamlamış olmak,

  • 4
  • 16
İŞKUR’DAN haftada 6 kere VERİLECEK! 130.87-212,67-98,15 TL ÖDEME! Başvuruları ne zaman? Şartları neler, Kaç ay sürüyor?

*Mesleğin gereklerine uygun olarak belirlenen özel şartlara sahip olmak,

*Kurumca aynı meslekte düzenlenen kurs/programı tamamlamamış olmak,

  • 5
  • 16
İŞKUR’DAN haftada 6 kere VERİLECEK! 130.87-212,67-98,15 TL ÖDEME! Başvuruları ne zaman? Şartları neler, Kaç ay sürüyor?

*İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmak,

*Emekli olmamak,