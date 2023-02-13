HaberlerGaleriİŞKUR'DAN haftada 6 kere VERİLECEK! 130.87-212,67-98,15 TL ÖDEME! Başvuruları ne zaman? Şartları neler, Kaç ay sürüyor?
İŞKUR'DAN haftada 6 kere VERİLECEK! 130.87-212,67-98,15 TL ÖDEME! Başvuruları ne zaman? Şartları neler, Kaç ay sürüyor?
İŞKUR Mesleki Eğitim Kursları merak edilen konuların başında yer alıyor. Gerekli şartları sağlayan vatandaşlar İŞKUR'a başvurmaları sonucunda haftada 5 ya da 6 günlük kurslara katılarak ücret alabilecek. Peki İŞKUR kursları günlük kaç TL? İŞKUR mesleki eğitim kursları nedir? Mesleki Eğitim Kursları kaç ay sürüyor?