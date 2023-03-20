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GÜNCEL ALTIN FİYATLARI | Gram, çeyrek, yarım, tam altın bugün ne kadar? 20 Mart 2023 CANLI ALTIN KURU

"Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?" sorusu altın alıp satmak isteyenler tarafından sıklıkla araştırılıyor. Altın fiyatlarında yaşanan değişkenlik devam ediyor. Küresel bankacılık krizi endişeleri güvenli liman altına talebi artırdı. Peki, Çeyrek, yarım, tam altın ne kadar oldu? 20 Mart 2023 canlı altın fiyatları...

Giriş Tarihi: 20.03.2023 12:08
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GÜNCEL ALTIN FİYATLARI | Gram, çeyrek, yarım, tam altın bugün ne kadar? 20 Mart 2023 CANLI ALTIN KURU

Güncel altın fiyatları, yatırımcılar ve altın alıp, satmak isteyenler tarafından takip ediliyor. Altında yaşanan iniş ve çıkışlar devam ediyor. Altın fiyatları Pazartesi sabahı itibarıyla yukarı ve yeşil yönlü hareketlilik gösteriyor. Peki, Altın bugün ne kadar, çeyrek altın kaç TL? İşte 20 Mart çeyrek, yarım, tam, ata altın güncel fiyat listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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GÜNCEL ALTIN FİYATLARI | Gram, çeyrek, yarım, tam altın bugün ne kadar? 20 Mart 2023 CANLI ALTIN KURU

20 MART PAZARTESİ GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN FİYATI

1.206,31

1.206,53

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GÜNCEL ALTIN FİYATLARI | Gram, çeyrek, yarım, tam altın bugün ne kadar? 20 Mart 2023 CANLI ALTIN KURU

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.977,95

1.978,26

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GÜNCEL ALTIN FİYATLARI | Gram, çeyrek, yarım, tam altın bugün ne kadar? 20 Mart 2023 CANLI ALTIN KURU

ÇEYREK ALTIN FİYATI

1.930,23

1.972,69

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GÜNCEL ALTIN FİYATLARI | Gram, çeyrek, yarım, tam altın bugün ne kadar? 20 Mart 2023 CANLI ALTIN KURU

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

7.720,40

7.866,56