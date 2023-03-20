HaberlerGaleriGÜNCEL ALTIN FİYATLARI | Gram, çeyrek, yarım, tam altın bugün ne kadar? 20 Mart 2023 CANLI ALTIN KURU
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI | Gram, çeyrek, yarım, tam altın bugün ne kadar? 20 Mart 2023 CANLI ALTIN KURU
"Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?" sorusu altın alıp satmak isteyenler tarafından sıklıkla araştırılıyor. Altın fiyatlarında yaşanan değişkenlik devam ediyor. Küresel bankacılık krizi endişeleri güvenli liman altına talebi artırdı. Peki, Çeyrek, yarım, tam altın ne kadar oldu? 20 Mart 2023 canlı altın fiyatları...