GÜNCEL ALTIN FİYATLARI | Gram, çeyrek, yarım, tam altın bugün ne kadar? 20 Mart 2023 CANLI ALTIN KURU

Güncel altın fiyatları, yatırımcılar ve altın alıp, satmak isteyenler tarafından takip ediliyor. Altında yaşanan iniş ve çıkışlar devam ediyor. Altın fiyatları Pazartesi sabahı itibarıyla yukarı ve yeşil yönlü hareketlilik gösteriyor. Peki, Altın bugün ne kadar, çeyrek altın kaç TL? İşte 20 Mart çeyrek, yarım, tam, ata altın güncel fiyat listesi...