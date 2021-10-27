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Haberler Galeri e-Devlet üzerinden başvuru yapmak yetiyor! Geri ödemesiz olarak veriliyor! 1,658,29 liraya yakın...

e-Devlet üzerinden başvuru yapmak yetiyor! Geri ödemesiz olarak veriliyor! 1,658,29 liraya yakın...

Binlerce vatandaşı yakından ilgilendiren son dakika açıklaması geldi. Başvurular artık e-Devlet üzerinden online olarak yapılabilecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, para yardımına ilişkin bir duyuruda bulundu. Bakan Yanık, sosyal yardım başvurularının e-Devlet üzerinden alındığını duyurdu. Devlet tarafından ihtiyaç sahibi kişilere belirli dönemlerde ödeme yapılıyor. Sunulan imkandan yararlanmak için başvuru şartlarının yerine getirilmesi gerekiyor. İşte, konuyla alakalı detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.10.2021 22:01 Güncelleme Tarihi: 27.10.2021 22:01
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e-Devlet üzerinden başvuru yapmak yetiyor! Geri ödemesiz olarak veriliyor! 1,658,29 liraya yakın...

e-Devlet üzerinden başvuru yapmak yetiyor. Geri ödemesiz olarak veriliyor. 1,658,29 liraya yakın ödeme yapılıyor. Yüz binlerce kişiyi ilgilendiren açıklama yapıldı. Başvurular artık e-Devlet üzerinden yapılacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, para yardımına ilişkin bir duyuruda bulundu. Bakan Yanık, sosyal yardım başvurularının e-Devlet üzerinden alındığını duyurdu. Sunulan imkandan yararlanmak isteyenler konu hakkındaki detayları merak ediyor. İşte, son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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e-Devlet üzerinden başvuru yapmak yetiyor! Geri ödemesiz olarak veriliyor! 1,658,29 liraya yakın...

Yüz binlerce kişiyi ilgilendiren açıklama yapıldı. Başvurular artık e-Devlet üzerinden yapılacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, para yardımına ilişkin bir duyuruda bulundu. Bakan Yanık, sosyal yardım başvurularının e-Devlet üzerinden alındığını duyurdu.

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e-Devlet üzerinden başvuru yapmak yetiyor! Geri ödemesiz olarak veriliyor! 1,658,29 liraya yakın...

E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILACAK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık konu ile ilgili geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada; "Bugün itibarıyla dijitalleşen Türkiye vizyonuna uygun olarak sosyal yardım başvurularını e-Devlet kapısı üzerinden almaya başlıyoruz." dedi.

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e-Devlet üzerinden başvuru yapmak yetiyor! Geri ödemesiz olarak veriliyor! 1,658,29 liraya yakın...

YAKACAK YARDIMI

Maddi durumu yakacak ihtiyacını karşılamaya uygun olmayan kişilerin kış şartlarından etkilenmemesi adına kömür yardımı sağlanır. Yakacak yardımı şartları arasında ise 18 yaşından büyük ve ihtiyaç sahibi olunması yerini alır. Yakacak yardımı zamanı ise kış aylarından önce olmak üzere yılda 1 kere olarak belirlenmiştir. Yakacak yardımı miktarı ise asgari 500 kg olmak üzere mütevelli hayetince belirlenen miktarda verilir.

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e-Devlet üzerinden başvuru yapmak yetiyor! Geri ödemesiz olarak veriliyor! 1,658,29 liraya yakın...

EŞİ VEFAT ETMİŞ KADINLARA YÖNELİK YARDIM

Sosyal güvencesi bulunmayan ve herhangi bir geliri olmayan dul kadınlara yönelik olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde yardım sağlanır. Eşi vefat etmiş kadınlara yönelik yardım hakkından faydalanmak için başvuru yapan kadının Medeni Kanun'a uygun olarak resmi nikahla evlendiği eşinin vefat etmesi şarttır. Eşi vefat eden kadınlara yönelik yardım ödemeleri iki ayda bir olmak üzere 550 TL tutarında aktarılır.