HaberlerGalerie-Devlet üzerinden başvuru yapmak yetiyor! Geri ödemesiz olarak veriliyor! 1,658,29 liraya yakın...
e-Devlet üzerinden başvuru yapmak yetiyor! Geri ödemesiz olarak veriliyor! 1,658,29 liraya yakın...
Binlerce vatandaşı yakından ilgilendiren son dakika açıklaması geldi. Başvurular artık e-Devlet üzerinden online olarak yapılabilecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, para yardımına ilişkin bir duyuruda bulundu. Bakan Yanık, sosyal yardım başvurularının e-Devlet üzerinden alındığını duyurdu. Devlet tarafından ihtiyaç sahibi kişilere belirli dönemlerde ödeme yapılıyor. Sunulan imkandan yararlanmak için başvuru şartlarının yerine getirilmesi gerekiyor. İşte, konuyla alakalı detaylar...