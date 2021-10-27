e-Devlet üzerinden başvuru yapmak yetiyor! Geri ödemesiz olarak veriliyor! 1,658,29 liraya yakın...

EŞİ VEFAT ETMİŞ KADINLARA YÖNELİK YARDIM

Sosyal güvencesi bulunmayan ve herhangi bir geliri olmayan dul kadınlara yönelik olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde yardım sağlanır. Eşi vefat etmiş kadınlara yönelik yardım hakkından faydalanmak için başvuru yapan kadının Medeni Kanun'a uygun olarak resmi nikahla evlendiği eşinin vefat etmesi şarttır. Eşi vefat eden kadınlara yönelik yardım ödemeleri iki ayda bir olmak üzere 550 TL tutarında aktarılır.